Томские трамваи: постучим еще?

По словам Ольги Свахиной, совместно с администрацией разрабатывается проект обновления парка — с 2020 года планируется приобретение еще и новых трамваев и троллейбусов.



Тем не менее мэр Иван Кляйн на встрече с блогерами 6 декабря заявил, что выступает против троллейбусов: «Во-первых, они вредят Томску, провода, растяжки висят на исторических домах-памятниках. Во-вторых, я несколько раз наблюдал, что если случается обрыв, то становится один троллейбус, за ним другой. И дальше становится все, а пассажир добирайся как хочешь».





— Электротранспорт не может уйти в прошлое, — рассказывает Ольга Свахина. — Естественно, он будет модернизирован: скоростные трамваи, надземные пути. Сегодня трамваи и троллейбусы в городе перевозят от 40 000 до 50 000 пассажиров в будние дни. С начала года перевезли более 10 млн 600 тыс. пассажиров. Конечно, можно сказать, что у нас парк старый. Многие годы недостаточным было финансирование, в связи с чем мало внимания уделялось текущему ремонту. Два-три года назад эту проблему начали решать. Из бюджета выделяется большая сумма на ремонт. Кроме этого, выделяются средства на содержание трамвайных путей. Они в настоящее время в очень плачевном состоянии: износ, плавающий грунт, гнилые шпалы. В этом году мы потратили больше 20 млн рублей на ремонт трамвайных путей на улице Советской. На следующий год планируется участок улицы Лебедева от Киевской до проспекта Комсомольского сделать. Вообще, то, что у нас 33-летние трамваи на линии, говорит о том, что мы к ним хорошо относимся.



Вместе с маршрутками томские трамваи в 2019 году освоили безналичный расчет. Со слов Ольги Свахиной, оплатить поездку картой сейчас можно везде.

