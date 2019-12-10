Томские трамваи: постучим еще?

На встрече в Казани по нацпроекту «Жилье и городская среда» Путин на вопрос о судьбе трамваев в Калининграде ответил
: «…Мы транспортному машиностроению уделяем в последнее время немало внимания, и это приводит к хорошему результату. У нас в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство, растет даже экспорт наших изделий, нашей продукции транспортного машиностроения. Будем и дальше в этом направлении двигаться. Нужно, конечно, чтобы люди это видели, чувствовали и понимали. Мы будем локализовывать соответствующее производство у нас в стране, иностранное сами будем развивать. Вот вы сейчас о трамваях сказали. Собственное производство трамваев…Трамваи появились отечественного производства лучше, чем любые импортные аналоги, поэтому будем работать в этом направлении дальше. Даже не сомневайтесь».
По аналитике BusinesStat, российские производители трамваев защищены от конкуренции со стороны иностранцев. В 2019-2023 годах аналитики прогнозируют ежегодный рост производства трамваев в России. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил
215 трамвайных вагонов, произведенных на территории РФ в 2018 году. Среди крупнейших производителей: Усть-Катавский вагоностроительный завод, Уральский завод транспортного машиностроения и ООО ПК «Транспортные системы».
Осенью 2019 года правительство обсудило обновление общественного транспорта в городах страны за два триллиона рублей. На первом этапе планируется обновить электротранспорт в десяти городах: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань. Томск в эту десятку не попал. Первый этап обойдется в 340 млрд рублей. До 2035 года хотят закупить 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамваев и 3,5 тыс. электробусов.
Но томское ТТУ также готовит ряд изменений, в том числе касающихся подвижного состава.