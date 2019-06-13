«Томскавтотранс». Год последний или еще протянут?

Истории

Сергей Световец возглавил «Томскавтотранс» в июне прошлого года. Тогда замгубернатора Игорь Шатурный говорил, что план развития предприятия есть, обещал, что вернутся перевозчики, которые ушли из-за постоянных задержек с выплатами, что на предприятии будет наведен порядок и доходы увеличатся. В планах была покупка новых автобусов и внедрение безналичной системы оплаты. С тех пор прошел год.

Новых автобусов нет, планируется сокращение 50 человек (всего сейчас на предприятии работает 170 человек), Томскавтотранс планирует остаться только на двух маршрутах. Каких - пока не известно. Перспективы у предприятия туманные. Областные власти в конце 2019 года объявят конкурс на осуществление перевозок, но возможности победить в этих конкурсах у «Томскавтотранса» пока минимальные.

Фото: Юлия Корнева

Напомним, после уголовного дела, которое было возбуждено в отношении инвестора, губернатор назначил новое руководство предприятия и поставил задачу: «Томскавтотранс» должен стать основой безопасных и качественных автобусных перевозок в регионе.

«За два года 21 перевозчик из 52 ушел из автовокзала. За небольшой промежуток времени нам удалось вернуть одного, с остальными ведем переговоры, – рассказывал в августе 2018 замгубернатора Игорь Шатурный. – Мы понимаем: они ушли из-за того, что рассчитывались с ними не в срок и не в полном объеме. Сегодня задолженность перед перевозчиками колеблется в пределах 70 миллионов рублей. Сейчас готовится соглашение, в соответствии с которым средства от продажи билетов будут поступать на специальный счет, и деньги, которые заработали, перевозчики будут получать автоматически, «Томскавтотранс» удерживать эти средства не будет».

Специальный счет спустя год все-таки был открыт. Сейчас договоры на его обслуживание заключили семь перевозчиков из 52 двух. Большинство из них возвращаться пока не торопится.

«До тех пор, пока перевозчики не будут уверены, что «Томскавтотранс» перестанет у них воровать деньги, они не вернутся, — комментирует председатель профсоюзного комитета Наталья Голубева. — С 1 июня этого года Кузбасс продает билеты у другого платежного агента. Кроме Кузбасса ушли все иностранцы. Только тут другой вопрос, если деньги перевозчиков будут сразу уходить на их специальных счет, то на что Томскавтотранс жить будет? Если до сегодняшнего дня в течение пяти лет мы воровали у перевозчиков ежедневно».

Новый руководитель предприятия Сергей Световец подчеркивает, создание специального счета позволит больше не наращивать кредиторку. На конец апреля долги перед перевозчиками составляли 34 млн рублей.

«По поводу доходов «Томскавтотранса». Мы по максимуму хотим сдать помещения, резервы там есть. Это тоже какая-то копеечка в обороте. Начинаем конкурсные процедуры по энергоэффективному контракту. По словам специалистов, можно провести мероприятия, которые сократят издержки на 15%. Третье направление — сдать в аренду маршруты, по которым сейчас осуществляются перевозки. Пока мы планируем остаться на двух маршрутах и отрабатываем с рядом организации вопрос оказания заказных перевозок», — делится планами Сергей Световец.

По его словам, решение о сокращение рейсов было принято не так давно. Так же, как и решение о сокращении персонала. Сейчас в «Томскватотрансе» работают больше 170 человек. После проведения сокращения штатная численность составит порядка 130 человек. То есть, с учетом действующих вакансий без работы останутся 50 человек.

«Вопрос, связанный с приобретением подвижного состава, не закрыт. Он на повестке дня есть, но те расчеты, которые мы делали, показывают, что без участия областной администрации, приобретение подвижного состава за счет предприятия невозможно», — говорит Сергей Световец.

Он подчеркивает, что сейчас задолженности по зарплате на предприятии нет.

«С 1 апреля мы ввели доплаты. Их будут получать водители, у которых есть межрейсовый простой, и те, кто работают без кондуктора. Кроме того мы завершаем разработку положения о зарплате труда и премировании, уточняем штатное расписание. Практика показывает, что на большинстве маршрутов без кондукторов, даже при наличии безналичной оплаты, сложно обойтись», — рассказывает Сергей Световец.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

«Сейчас ситуация такая, что вокруг «Томскавтотранса» зарабатывают деньги все кроме самого «Томскавтотранса». Это и нелегальные перевозчики, и арендаторы маршрутов, которые ездят за копейки. Предприятие силами прежнего руководства доведено до такой ручки, что я не удивлюсь, если через три месяца Томскавтотранс объявит о банкротстве», — комментирует ситуацию член регионального ОНФ Константин Юденко.

По словам Сергея Световца, раньше аренда маршрута стоила три тысячи в месяц за машину. Сейчас «Томскавтотранс» увеличил ценник. Минимальная цена за машину — 20 тысяч рублей.

«Мы отсчитали рентабельность маршрута. Какова должна быть минимальная стоимость аренды маршруты, ниже которой нельзя опускаться. Исходя из этого ведем переговоры с перевозчиками. Кто предложит лучшую цену, то получит лучшие условия и маршрут», — объясняет Сергей Световец.

При этом в скором времени «Томскавтотранс» может лишиться всех маршрутов.

«В ближайшее время отторгуются городские маршруты. На базе этой документации будет проведен конкурс и по областным. Скорее всего, конкурсы начнутся в конце года и будут длиться весь первый квартал. Конкурсы будут проводиться на маршруты, где тариф регулируется властью, и где он регулируется перевозчиком. Выиграть конкурс с регулируемым тарифом нам будет сложнее, так как сильно занижать цену мы не сможем. А в конкурсах по нерегулируемому тарифу учитываются мощности самого предприятия: наличие автобусов, соответствующего штата», — объясняет Сергей Световец.

В апреле 2019 года сотрудники «Томскавтотранса» написали письмо в Общероссийский народный фронт, в котором описали имеющиеся проблемы на предприятии. Тогда же было проведено и совещание, на котором присутствовал начальник департамента дорожной деятельности Юрий Баев.

«Действия Юрия Баева в данной ситуации вызывают много вопросов, — говорит профсоюзный лидер Томскавтотранса Наталья Голубева. — Например, 150 маршрут, который шел до Кисловки. Он принадлежал «Пригородному-3», предприятию подконтрольному «Регион-Трансу». Когда «Пригородный 3» перестал осуществлять перевозки, то маршрут перешел обратно в департамент дорожной деятельности. Почему он, зная бедственное положение «Томскавтотранса», не вернул его нам, а передал его какому-то частнику? Мы должны быть у департамента транспорта на первом месте — мы единственный госперевозчик. Поэтому видно, что сейчас Сергею Световцу никто не помогает. Департаменту транспорта абсолютно плевать. Если на сегодняшний день принято решение о сокращение перевозок у «Томскавтотранса», то под кого же делается конкурсная документация? У «Томскавтотранса» нет ни автобусов, ни денег. Получается, что в конкурсах может участвовать абсолютно любой перевозчик».