Томск—Лох-ю, или "Союзники навсегда"

Истории

Сегодня 6 июня. Именно в этот день в 1944 году произошло открытие Второго фронта, войска союзников СССР высадились в Нормандии.

Художник Леонтий Усов и писатель Андрей Олеар на днях вернулись из Шотландии, побывав там со своим проектом «Союзники навсегда». Они привезли в дар музею Русских арктических конвоев (в местечке Альтбэй на берегу бухты Лох-Ю) два скульптурных портрета: британского ветерана Виктора Уолкера и нашего земляка-политехника Вадима Шамрицкого.

Вадим Шамрицкий в 1939 году окончил энергетический факультет Томского индустриального института (ныне это Томский политех) и сразу же был призван на службу в Военно-морской флот. С 1941 по 1944 год Шамрицкий проходил службу на эскадренном миноносце «Грозный» Северного флота в должности командира электротехнической группы.

Художник и писатель рассказали ТВ2 о путешествии и о проекте “Союзники навсегда”.

— С чего для вас начинается Шотландия?



А.: Для меня Шотландия стала мечтой еще с уроков английской словесности в родной 24-й школе. Мы читали и переводили стихи Бёрнса, Блейка, Китса, начиная, помню, класса с пятого-шестого. “My heart is in the Highlands…” – этот стишок Бёрнса я перевел, страшно сказать, лет 45 назад…

Л.: А я понял, что нахожусь в местах совершенно мифологических, когда по дороге к цели нашего путешествия мы оказались в горах, где находятся развалины замка короля Артура. Там собирались рыцари Круглого стола…



А.: Историческое место, в VI веке там был город Камелот… И неожиданно мы на все это посмотрели своими глазами.



— А чем шотландцы отличаются от англичан?



А.: Тем, что они больше похожи на нас. Англичане чопорные, дистантные, улыбаются, говорят на политкорректном суржике. Целые истории существуют о том, как англичанин, например, для того чтобы от вас отделаться, произносит что-то совершенно нашим сознанием несчитываемое. Вроде: «Да, я очень благодарен, что вы уделили мне время, и я очень рассчитываю, что когда-нибудь впоследствии мы сможем повторить этот наш впечатляющий опыт...». Что в общем-то означает не что иное как: «Проваливай уже и больше никогда не приходи!». В этом смысле шотландцы более на нас похожи и чаще говорят прямо о том, что думают. Плюс, как мне сказал один доктор-филолог, профессор Эдинбургского университета: “А самую шотландскую книгу написал русский писатель.”

— Какую?



«Москва-Петушки».

— Почему?

Автор "Москва-Петушки" – писатель и пьяница Веничка Ерофеев, воплотивший в этом сакральном тексте душу и национальный характер бесконечно пьющего русского человека. Шотландец говорил о сходстве русской и шотландской душ - пьющих, открытых и все такое.

— Как вам в Шотландии?

А.: Замечательно! Это не первый раз для меня. В Шотландии я побывал еще в 1992-м и с тех пор абсолютно влюблен в эти края.



Л.: Для меня Шотландия — это Вальтер Скотт. Позднее пришел Бёрнс. В детстве зачитывались переводами Маршака, а так, конечно, и не мечтал. Для меня это тоже второй раз, первый мы приезжали в прошлом ноябре на рекогносцировку. Но в этот раз сложилось по-настоящему глубокое восприятие. Этой северной шотландской глубинки я раньше не видел...

— А как вы попали в Шотландию на этот раз?

А.: Конечно, наш проект «Союзники навсегда» возник на удивительной поэтической «бёрнсовской» волне, так как мы знали об этом крае в основном из литературных источников… Но здесь не только бёрнсовские места, но и край очень тесно связанный, в том числе, и с историей нашего Отечества. Именно там, на севере Шотландии, в бухте Лох-Ю, в годы Второй мировой войны собирались, готовились и отправлялись воюющему Советскому Союзу огромные по масштабу конвои транспортных военных судов. Наверное, читали роман Пикуля о PQ-17 (ред. "Реквием конвою PQ-17")? Страшная трагедия. 500 судов было в конвое, из них погибло четыре пятых в результате… Александр Городницкий прошел по этому историческому маршруту на судне «Сенеж» вместе с уцелевшими ветеранами PQ-17, потом написал блестящую поэму памяти погибших моряков.



Однако это уже шестой проект, который мы делаем с Леонтием Андреевичем на «британском направлении». Как бы мы ни относились к политике, декларируемой российским государством, все мы заинтересованы в привлекательности человеческой физиономии, которую оно демонстрирует. Здесь (у себя) мы сколько угодно можем говорить, мол, “англичанка гадит”, но на самом деле России важны все эти нормальные коммуникации с внешним миром. И прежде всего на уровне людей, на уровне народов. Это важно. И, конечно, это не только язык искусства – скульптуры, например, но и литература. В прошлом ноябре мы участвовали в представлении двуязычной книги "Золотые ворота" (я сделал перевод романа в стихах британского поэта Викрама Сета – тот вдохновился «Евгением Онегиным» и написал свою «пушкинскую историю»). А за несколько лет до этого мы с Леонтием Андреевичем приезжали в Лондон и Стратфорд-на-Эйвоне с презентацией моего перевода сонетов Шекспира и усовских скульптурных работ. Нас замечательно принимали. Теперь экспозиция в доме Шекспира в Стратфорде открывается со скульптурного портрета «Быть или не быть?», сделанного Усовым специально для музея. Другие его «шекспиры» находятся в библиотеке Кенсингтонского дворца в Лондоне и в музее изящных искусств в Оксфорде. Что касается проекта, посвященного Северным конвоям, то он начался совершенно случайно. Это был прием по случаю Дня независимости России в нашем посольстве в Лондоне. Там британским ветеранам войны вручали российские государственные награды…

Л.: Да, на меня произвели огромное впечатление эти удивительные лица. Ветеранам было уже за 90… Я разговорился с одним из них, его звали Виктор Уолкер. Он ходил на судах в конвоях, которые шли в Мурманск и Архангельск. А еще я обратил внимание на его значок, что он принимал участие в исторической высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года. Я сразу понял, что должен сделать его портрет. У меня ведь дядя Яков - моряк и воевал в этих местах…

А.: Леонтий и сам помор, как раз родом из мест, куда ходили конвои с важнейшими для страны грузами. Там проходило его послевоенное детство. В его семье служили во флоте, отец воевал, дядя участвовал в охране транспортов стран антигитлеровской коалиции. То есть это еще и большая личная история. Вот с чего все и началось. Но у посольства, хоть оно нашими идеями и заинтересовалось, своих проблем было хоть отбавляй (вспомним «солсберийскую историю»…). И нас с нашими идеями передали замечательному человеку, лидеру “Бессмертного полка” из местечка Дарби Михаилу Фролову. Человеку неравнодушному, фанату русской культуры. Сам он русский из Эстонии.

Л.: Лейборист, убежденный противник консерваторов. И он увез нас в Глазго к Виталию Артамонову, лидеру русского комьюнити и координатору «Бессмертного полка». Надо сказать, что когда узнавали, что мы из Томска, ребята говорили, что очень благодарны томичам (журналистам телекомпании ТВ2) за движение «Бессмертный полк».

— Про портрет Уолкера. Как работали над ним?

Л.: Легко. Я сразу сделал серию фотопортретов Виктора со всех сторон. Да и старых людей ваять существенно проще. Морщинки, много линий, видно, что прожита большая жизнь…

А.: Портрет получился такой выразительный, что нам сразу стало ясно: эту историю надо продолжать. Посоветовался с коллегами по обе стороны Ла-Манша, и мне рассказали о музее Русских арктических конвоев на севере Шотландии. Мы стали искать, где Томск в этом проекте. И нашли. С помощью Сережи Никифорова. Занимаясь историей Политехнического университета, он обнаружил в архиве личное дело выпускника Вадима Андреевича Шамрицкого, человека с удивительной биографией… Когда наш Виктор Уолкер ходил в своих Арктических конвоях, русский инженер и томич Шамрицкий на своем миноносце эти конвои охранял. В его послужном списке 56 военных походов, боевые ордена. Его эскадренным миноносцем «Грозный» потоплена одна, повреждено несколько вражеских подводных лодок, сбито и повреждено несколько самолетов противника… Что еще интересно, Вадим Шамрицкий сделал потом классическую карьеру инженера-политехника – он принимал участие в разработке первой советской атомной подводной лодки, за что получил орден Красной звезды.



Так что через частную историю Леонтия мы вышли на глобальную тему сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой, и получился проект “Союзники навсегда”. И прежде всего, наши замечательные ветераны – это символ. Как раз они, воплощенные томским скульптором в сибирском кедре, и демонстрируют, что боевое братство сохраняется, оно может и должно быть вечным.

— А с Виктором удалось увидеться в эту вашу поездку?

Л.: К сожалению, он болеет и приехать не смог. Но ему всё рассказали, и он передавал нам слова благодарности. Туда (в бухту Лох-Ю) ехать семь часов на автомобиле. Вокруг красота, как в горном Алтае. Живописнейшая дорога. Отъезжаем от Эдинбурга, и по обе ее стороны зеленые холмы, а на них бесчисленные овечьи белые пятна.

— А с другими ветеранами пообщаться удалось? Что почувствовали? Ведь в Томске ветеранов почти не осталось или им трудно выйти из дома.

Л.: Когда мы участвовали в мемориальных мероприятиях у памятного камня, там было шесть ветеранов. Я всем руки пожал. Одному из них в этот день – 11 мая – исполнилось 96 лет.

А.: Мероприятий было много. Мемориальный акт около камня был в честь тех, кто погиб в северных конвоях. Все очень торжественно: национальный гимн Шотландии на волынке, склоненные знамена почетного караула Королевского военно-морского флота, ветераны, священники англиканской и протестантской церквей. Речи говорили лорд-лейтенант (губернатор региона), генконсул РФ в Эдинбурге, генконсул Германии. Каждый нашел свои слова для этой трогательной церемонии.