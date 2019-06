Томск—Лох-ю, или "Союзники навсегда"

— С чего для вас начинается Шотландия?





А.: Для меня Шотландия стала мечтой еще с уроков английской словесности в родной 24-й школе. Мы читали и переводили стихи Бёрнса, Блейка, Китса, начиная, помню, класса с пятого-шестого. “My heart is in the Highlands…” – этот стишок Бёрнса я перевел, страшно сказать, лет 45 назад…





Л.: А я понял, что нахожусь в местах совершенно мифологических, когда по дороге к цели нашего путешествия мы оказались в горах, где находятся развалины замка короля Артура. Там собирались рыцари Круглого стола…





А.: Историческое место, в VI веке там был город Камелот… И неожиданно мы на все это посмотрели своими глазами.





— А чем шотландцы отличаются от англичан?





А.: Тем, что они больше похожи на нас. Англичане чопорные, дистантные, улыбаются, говорят на политкорректном суржике. Целые истории существуют о том, как англичанин, например, для того чтобы от вас отделаться, произносит что-то совершенно нашим сознанием несчитываемое. Вроде: «Да, я очень благодарен, что вы уделили мне время, и я очень рассчитываю, что когда-нибудь впоследствии мы сможем повторить этот наш впечатляющий опыт...». Что в общем-то означает не что иное как: «Проваливай уже и больше никогда не приходи!». В этом смысле шотландцы более на нас похожи и чаще говорят прямо о том, что думают. Плюс, как мне сказал один доктор-филолог, профессор Эдинбургского университета: “А самую шотландскую книгу написал русский писатель.”





— Какую?





«Москва-Петушки».





— Почему?





Автор "Москва-Петушки" – писатель и пьяница Веничка Ерофеев, воплотивший в этом сакральном тексте душу и национальный характер бесконечно пьющего русского человека. Шотландец говорил о сходстве русской и шотландской душ - пьющих, открытых и все такое.





— Как вам в Шотландии?





А.: Замечательно! Это не первый раз для меня. В Шотландии я побывал еще в 1992-м и с тех пор абсолютно влюблен в эти края.





Л.: Для меня Шотландия — это Вальтер Скотт. Позднее пришел Бёрнс. В детстве зачитывались переводами Маршака, а так, конечно, и не мечтал. Для меня это тоже второй раз, первый мы приезжали в прошлом ноябре на рекогносцировку. Но в этот раз сложилось по-настоящему глубокое восприятие. Этой северной шотландской глубинки я раньше не видел...