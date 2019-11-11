Томичка стала совладелицей империи Пригожина

Владельцем половины империи «кремлевского повара» и бизнесмена Евгения Пригожина, который выполняет госзаказы на миллиарды рублей, сегодня является томичка. Знакомьтесь: Екатерина Росликова , 27 лет, в недавнем прошлом — помощник депутата Законодательной Думы Томской области, член партии ЛДПР, член Облизбиркома. В 2017 г. баллотировалась в депутаты Новорождественского сельского поселения. Не прошла. Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки» . Того, что содержит собачий приют в Новомихайловке. Два года назад девушка переехала из Томска в Питер. Сейчас работает юристом в строительной компании «Мегалайн». Вместе с коллегами из «Настоящего времени» ТВ2 изучало траекторию удивительного бизнес-успеха Екатерины Росликовой.

Для налоговой Екатерина Росликова прежде всего гендиректор акционерного общества «Корпорация развитие» в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Год назад по документам Екатерина стала руководить московской компанией.

Политиком Екатерину назвать сложно, — аттестовал Екатерину один из ее бывших томских коллег. – В свое время у нее были амбиции. Два года назад она уехала из Томска в Питер. В компании, где работает Екатерина, занимаются оформлением долей в разных организациях, открывают филиалы — это экспансия. Компания «Мегалайн» регистрирует организации и назначает руководителями компаний своих же сотрудников. Управляющими директорами новых компаний эти люди являются только на бумагах. Уставный капитал у компании, директором которой по бумагам является Екатерина Росликова, равен 10 тысячам рублей. Такая схема работает, чтобы было легко обанкротить компанию и платить меньше налогов. Это уход компании от всевозможных обременений и санкций. За всем этим стоит крупный холдинг.

По информации Rusprofile, компания «Корпорация развитие», которой по документам руководит томичка Екатерина Росликова, занимается переработкой и консервированием мяса и включает еще 41 позицию: производство вина, пива, торговля цветами и растениями, деятельность ресторанов и кафе, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и т. д.

«Корпорация развитие» находится в Москве на улице Наметкина, 14, корпус 2. Однако в 2ГИС нет никаких упоминаний о существовании компании «Корпорация развитие» по указанному адресу. В штате организации нет ни одного сотрудника, за исключением гендиректора Екатерины Росликовой. А в сентябре 2019-го компанию и вовсе исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.





По данным системы Rusprofile, акционерное общество «Корпорация развитие» ненадежно и требует внимания. Организация создана менее года назад и включает более 40 видов деятельности с капиталом в 10 тысяч рублей. Уставный капитал менее 100 тысяч рублей — типично для большинства средних организаций.





За время существования «Корпорации развитие» руководитель организации не менялся. Адрес регистрации не состоит в реестре массовых адресов в налоговой. В суде компания не участвовала в качестве ответчика, к госконтрактам тоже не имеет никакого отношения. По сути, небольшая московская компания, но по документам она связана с многомиллионным питерским холдингом.





«Корпорация развитие» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана в 2018 году. Компания выступает учредителем (доля под обременением) питерского ООО «Комбинат питания Конкорд». Доля «Корпорации развитие» составляет 50 %, примерно 39 млн рублей.





Генеральный директор «Комбината питания Конкорд» с 2009 года — «кремлевский повар» Евгений Пригожин. Уставный капитал «Конкорда» 78 млн рублей, в компании работают около четырех тысяч сотрудников. Компания часто выполняет госзаказы на организацию питания. К примеру, с госучреждением по эксплуатации, движению и учету основных фондов департамента Москвы «Комбинат питания Конкорд» заключил контракты на сумму более 10 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, в дальнейшем московская госструктура была ликвидирована.





«Комбинат питания Конкорд» – самый крупный актив Евгения Пригожина. Сотни других фирм, через которые проходят миллиардные потоки средств из бюджета на питание, строительство и ремонт, как правило, зарегистрированы на номинальных владельцев.