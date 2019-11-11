Томичка стала совладелицей империи Пригожина
Владельцем половины империи «кремлевского повара» и бизнесмена Евгения Пригожина, который выполняет госзаказы на миллиарды рублей, сегодня является томичка. Знакомьтесь: Екатерина Росликова, 27 лет, в недавнем прошлом — помощник депутата Законодательной Думы Томской области, член партии ЛДПР, член Облизбиркома. В 2017 г. баллотировалась в депутаты Новорождественского сельского поселения. Не прошла. Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки». Того, что содержит собачий приют в Новомихайловке. Два года назад девушка переехала из Томска в Питер. Сейчас работает юристом в строительной компании «Мегалайн». Вместе с коллегами из «Настоящего времени» ТВ2 изучало траекторию удивительного бизнес-успеха Екатерины Росликовой.
Для налоговой Екатерина Росликова прежде всего гендиректор акционерного общества «Корпорация развитие» в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Год назад по документам Екатерина стала руководить московской компанией.
Политиком Екатерину назвать сложно, — аттестовал Екатерину один из ее бывших томских коллег. – В свое время у нее были амбиции. Два года назад она уехала из Томска в Питер. В компании, где работает Екатерина, занимаются оформлением долей в разных организациях, открывают филиалы — это экспансия. Компания «Мегалайн» регистрирует организации и назначает руководителями компаний своих же сотрудников. Управляющими директорами новых компаний эти люди являются только на бумагах. Уставный капитал у компании, директором которой по бумагам является Екатерина Росликова, равен 10 тысячам рублей. Такая схема работает, чтобы было легко обанкротить компанию и платить меньше налогов. Это уход компании от всевозможных обременений и санкций. За всем этим стоит крупный холдинг.
По информации Rusprofile, компания «Корпорация развитие», которой по документам руководит томичка Екатерина Росликова, занимается переработкой и консервированием мяса и включает еще 41 позицию: производство вина, пива, торговля цветами и растениями, деятельность ресторанов и кафе, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и т. д.
«Корпорация развитие» находится в Москве на улице Наметкина, 14, корпус 2. Однако в 2ГИС нет никаких упоминаний о существовании компании «Корпорация развитие» по указанному адресу. В штате организации нет ни одного сотрудника, за исключением гендиректора Екатерины Росликовой. А в сентябре 2019-го компанию и вовсе исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.
По данным системы Rusprofile, акционерное общество «Корпорация развитие» ненадежно и требует внимания. Организация создана менее года назад и включает более 40 видов деятельности с капиталом в 10 тысяч рублей. Уставный капитал менее 100 тысяч рублей — типично для большинства средних организаций.
За время существования «Корпорации развитие» руководитель организации не менялся. Адрес регистрации не состоит в реестре массовых адресов в налоговой. В суде компания не участвовала в качестве ответчика, к госконтрактам тоже не имеет никакого отношения. По сути, небольшая московская компания, но по документам она связана с многомиллионным питерским холдингом.
«Корпорация развитие» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана в 2018 году. Компания выступает учредителем (доля под обременением) питерского ООО «Комбинат питания Конкорд». Доля «Корпорации развитие» составляет 50 %, примерно 39 млн рублей.
Генеральный директор «Комбината питания Конкорд» с 2009 года — «кремлевский повар» Евгений Пригожин. Уставный капитал «Конкорда» 78 млн рублей, в компании работают около четырех тысяч сотрудников. Компания часто выполняет госзаказы на организацию питания. К примеру, с госучреждением по эксплуатации, движению и учету основных фондов департамента Москвы «Комбинат питания Конкорд» заключил контракты на сумму более 10 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, в дальнейшем московская госструктура была ликвидирована.
«Комбинат питания Конкорд» – самый крупный актив Евгения Пригожина. Сотни других фирм, через которые проходят миллиардные потоки средств из бюджета на питание, строительство и ремонт, как правило, зарегистрированы на номинальных владельцев.
О связи некоторых фирм с петербургским предпринимателем «Настоящее Время» рассказывало в большом расследовании «Империя Пригожина: от котлетки в столовой до наемников в Центральной Африке». Журналисты из НВ также связались с Екатериной Росликовой, но на вопросы о том, для чего она приобрела половину «Конкорда» и какой бизнес-стратегии она планирует придерживаться, она ответила, что ни о чем не хочет говорить, и бросила трубку. На странице Екатерины Росликовой в Instagram последнее время публикуются, главным образом, фотографии из путешествий.
Офис ООО «Мегалайн», где работает юристом Екатерина Росликова, тоже входит в штаб Евгения Пригожина. Как пишет Фонтанка.ру, компания «Мегалайн» занимается госзаказами по обслуживанию военных городков. Так, с главным военным строительным управлением у компании были заключены госзаказы на сумму более трех с половиной миллиардов рублей. Сейчас государственное унитарное предприятие «Военно-строительное управление № 1» также ликвидировано.
По данным издания «Настоящее время», компания «Мегалайн» известна тем, что строила часовню близ полигона Молькино, где проходят обучение наемники связанной с Пригожиным ЧВК «Вагнер». Владеет часовней и участком под ней организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Пресс-служба «Конкорда» связь ЧВК «Вагнер» с Евгением Пригожиным постоянно опровергает.
На сегодня, впрочем, есть сомнения в том, жив ли «кремлевский повар». 11 октября в Демократической республике Конго в джунглях разбился самолет. По официальным сообщениям, все находившиеся на борту люди погибли. После этой катастрофы смоленский сайт Readovka сообщил, что на борту разбившегося самолета мог находиться Евгений Пригожин. Версия о возможной гибели Пригожина широко распространилась в различных СМИ. Пресс-служба «Конкорда» опровергала эту информацию и направляла журналистов в российский МИД.
Запрос «Настоящего времени» в российский МИД полной определенности насчет Евгения Пригожина не принес.
«По имеющейся информации, на борту самолета из 8 человек находились двое российских граждан: Садовничий Владимир Владимирович и Шумков Виталий Степанович. Власти ДРК до сих пор так и не подтвердили факт их гибели, поэтому по состоянию на сегодняшний день рассматриваем их как пропавших без вести», – ответили в МИД.
Какова бы ни была судьба «кремлевского повара», определенно можно сказать, что половиной его империи на сегодня по документам владеет томичка 27 лет. Екатерина Росликова, учредитель зоозащитной организации «Добрые руки», бывший помощник депутата Законодательной Думы Томской области, член партии ЛДПР, не случившийся районный депутат. Теперь руководит компанией, которая является учредителем холдинга с миллиардными оборотами.
Кстати, судебные приставы Советского района до сих пор не могут взыскать с нее долги за ЖКХ в размере 9 тысяч рублей. Копейка рубль бережет, как известно.
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