Токсичное соседство–2
Политик Дмитрий Гудков выложил на своей странице в Фейсбуке заключение рабочей группы общественной экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательных заводов в Московской области, а потом и по всей России. Часть отходов от сжигания мусора планируется вывозить в Томскую область. Ученые в заключении утверждают, что только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов, равное количеству этого опаснейшего вещества, что выбрасывают все 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США.
«Каждый новый российский завод отравит почву на 100 квадратных километров вокруг, из-за чего будет нанесён непоправимый ущерб здоровью населения. В результате врождённых и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, а также снизится рождаемость за счёт врождённого бесплодия», — говорится в отчете.
Экспертное заключение было составлено экспертами ОНФ и Объединенного гражданского форума, который курирует Алексей Кудрин. В составе экспертов — доктор технических наук Игорь Мазурин, кандидат физико-математических наук Валерий Сосновцев, академик Международной общественной Академии экологической безопасности и природопользования Альберт Гарапов.
Первая информация о том, что часть отходов от московских мусоросжигательных заводов поедет в Томск, появилась еще в апреле прошлого года. Каждый завод предназначен для сжигания 700 тыс. тонн мусора в год, а все четыре завода будут ежегодно сжигать 2,8 млн тонн мусора. Журналисты сайта «Активатика» утверждали, что в Томск ежедневно будут свозить 44 вагона, везущих подмосковные отходы. Однако директор АО «Полигон» Олег Митволь отмечал, что площадь томского полигона сравнительно небольшая: 37 гектаров, поэтому там можно будет разместить лишь 70 тыс. тонн отходов. Это почти в четыре раза меньше годового «производства» золы и пепла на одном только Наро-Фоминском МСЗ.
Осенью полигон посещали активисты ОНФ. По словам координатора регионального отделения по работе со СМИ Владимира Погудина, в настоящее время полигон не загружен даже на четверть от своих мощностей. По итогам рейда активисты ОНФ сделали запросы в контролирующие структуры. В региональном управлении Росприроднадзора сообщили, что нарушений природоохранного законодательства при размещении отходов производства и потребления, в том числе при эксплуатации карты, которая находится в аренде у ООО «Томскнефтехим», в ходе проверок на полигоне выявлено не было.
«Сейчас появилась информация о предполагаемом захоронении на полигоне в Томске отходов мусоросжигательных заводов, которые должны построить в Московской области. Этот вопрос даже обсуждали на Думе города Томска. В связи с этим к деятельности полигона вновь было приковано внимание общественности, — говорит Владимир Погудин. — Нам кажется, что в этой связи предприятию следует проводить более открытую информационно-разъяснительную политику, чтобы вовремя и аргументированно развеять опасения томичей. Общественность, власти, природоохранные структуры, СМИ вправе требовать от владельцев полигона соблюдения всех действующих регламентов безопасности, чтобы быть уверенными в том, что те опасные вещества, которые хранятся на территории полигона, не наносят никакого вреда окружающей среде и людям».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?