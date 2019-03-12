Токсичное соседство–2

Политик Дмитрий Гудков выложил на своей странице в Фейсбуке заключение рабочей группы общественной экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательных заводов в Московской области, а потом и по всей России. Часть отходов от сжигания мусора планируется вывозить в Томскую область. Ученые в заключении утверждают, что только один предлагаемый в проекте завод будет выбрасывать в воздух количество диоксинов, равное количеству этого опаснейшего вещества, что выбрасывают все 77 работающих в настоящее время мусоросжигательных заводов в США.

«Каждый новый российский завод отравит почву на 100 квадратных километров вокруг, из-за чего будет нанесён непоправимый ущерб здоровью населения. В результате врождённых и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, а также снизится рождаемость за счёт врождённого бесплодия», — говорится в отчете.

Первая информация о том, что часть отходов от московских мусоросжигательных заводов поедет в Томск, появилась еще в апреле прошлого года. Каждый завод предназначен для сжигания 700 тыс. тонн мусора в год, а все четыре завода будут ежегодно сжигать 2,8 млн тонн мусора. Журналисты сайта «Активатика» утверждали, что в Томск ежедневно будут свозить 44 вагона, везущих подмосковные отходы. Однако директор АО «Полигон» Олег Митволь отмечал, что площадь томского полигона сравнительно небольшая: 37 гектаров, поэтому там можно будет разместить лишь 70 тыс. тонн отходов. Это почти в четыре раза меньше годового «производства» золы и пепла на одном только Наро-Фоминском МСЗ.





Осенью полигон посещали активисты ОНФ. По словам координатора регионального отделения по работе со СМИ Владимира Погудина, в настоящее время полигон не загружен даже на четверть от своих мощностей. По итогам рейда активисты ОНФ сделали запросы в контролирующие структуры. В региональном управлении Росприроднадзора сообщили, что нарушений природоохранного законодательства при размещении отходов производства и потребления, в том числе при эксплуатации карты, которая находится в аренде у ООО «Томскнефтехим», в ходе проверок на полигоне выявлено не было.