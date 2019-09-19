«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»

Истории

Сразу оговорим, мы попытались договориться об интервью с главой областного Департамента здравоохранения Александром Холоповым. Не случилось. Нас попросили прислать вопросы, на которые обещали ответить «в отведенный законом» срок. Мы вопросы отослали.

Но мы решили не ждать и опубликовать интервью медиков, которые нам позвонили, обозначив проблемы, которые их в данный момент волнуют.

Звонков в нашу реакцию было больше, но многие говорят, что «им заткнули рот» под угрозой увольнения.

«Как повысили оклад, у нас зарплата стала меньше»

Первой в нашу редакцию позвонила медсестра поликлиники № 4 Наталья (фамилию женщина попросила не называть):

— У нас уже какой месяц сокращают зарплату. Сначала я получала 32 тысячи рублей, потом получила 28, потом 27, 25. На сегодняшний день я получила вместе с авансом 14 тысяч рублей. Причем, у меня «федералка» — 5000 рублей, потому что я участковая медсестра, и оклад 9000. Как можно на 14 тысяч прожить?

— Что такое федералка?

— Это Путин назначил федеральную помощь участковой службе. Мы работаем целый рабочий день. Причем я кроме одного оклада (ставки) еще и на 0,25 оформлена. Я когда начала разбираться, мне ответили: денег в бюджете нет. Как это денег в бюджете нет? Как это может не быть денег, когда Путин везде говорит, что деньги выделены. Я весь месяц проработала по полной программе: без отпусков, прогулов, без больничного.

— А почему вы носом хлюпаете, простыли?

— Нет, я просто плачу. Они нам говорят уже несколько месяцев, что потом пересчитают. Мне апрель, май, июнь за подработку так и не заплатили. Все денег нет. При этом я даже не понимаю сколько нам не доплатили. У нас идет какая-то дорожная карта, по которой я вроде бы должна получать не меньше 28 тысяч рублей как участковая медсестра. Но у нас зарплата постоянно отчего-то варьируется и мы вообще не можем понять как нам ее считают.

Уполномоченный по правам человека в Томске уже обращался по нашему поводу. В июне-июле прошла проверка. Наше начальство сказало: проверка прошла, у нас все хорошо. А мы знаем как эта проверка прошла. Нас даже не спросили.

— Врачи тоже недополучают? Или только медсестры?

— У нас участковый врач получает сейчас 30 тысяч рублей. Где это видано! Она 15 лет училась. И все учится и учится, а зарплата все ниже и ниже. При этом у нас по плану одно количество участков (32), а по факту почти в два раза меньше. Простите, а почему я должна выполнять двойную норму работы, а получать при этом все меньше! Вот у нас пришло сейчас 26 тысяч доз вакцины от гриппа. У меня на участке 1800 человек, а мне говорят, план 3000. Я спрашиваю: а я где должна 3000 человек взять? Я что должна каждому человеку двойную норму поставить? Мне говорят — по другим участкам наберите. С какого перепугу!

Сейчас мне старшая медсестра Оксана сказала, что написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Сейчас мы все думаем, что будем просто увольняться. Только вот я не знаю куда пойти! У нас по всему городу такая проблема. Я работала в медсанчасти № 2, ушла оттуда, потому что зарплата была низкая. Теперь они-то получают хотя бы 25. А я 14 тысяч! Я когда у нашей экономистки спрашивала, она говорит, что мы ходили к Холопову в наше управление здравоохранения и он сказал: денег нет.

Анна Царева, кандидат медицинских наук, врач-уролог, работает в Центре клинических исследований:

— Я с 2004 года была сотрудником кафедры урологии СибГМУ, в должности доцента кафедры ушла из медуниверситета в 2016 году по собственному желанию. Кандидат медицинских наук. Принципиально всегда с начала практической деятельности работала врачом только в частных клиниках. Не работаю в государственном секторе. Но мои близкие люди, друзья, коллеги работают, многие совмещают работу в частном и государственном секторах. Да и город маленький. Так что я в курсе происходящего.

Наблюдается отток узких специалистов из поликлиник. Вследствии чего пациенты не могут попасть на прием к такому специалисту своевременно так как по некоторым специальностям врачей просто нет или запись на несколько недель вперед. Это следствие низких зарплат и уменьшения ставок в поликлиниках, например была одна ставка уролога, а теперь 0,5. Необходимое даже минимальное обследование, например, в 4 поликлинике сейчас можно сделать только после согласования с начмедом и главврачом, у учреждений банально долги перед лабораториями. Ко мне приходят пациенты, которые не могут там даже анализ мочи сдать. Это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Они приходят к нам, сдают эти анализы за деньги, хотя формально это базовое обследование, попадающее под ОМС, на которое они имеют право.

Знаю, что сотрудникам поликлиники № 4 выплатили лишь часть зарплаты за август. Когда ждать остальную часть и ждать ли вообще — неизвестно. Им озвучили, что поликлиника имеет много долгов перед разными организациями, с которыми они заключали договоры подряда. Это беспрецедентный случай для сегодняшнего дня. И для меня это сигнал к тому, что подобная ситуация может ожидать все стационары и поликлиники города.

У людей, которые сейчас оперируют под рентгеном, убрали доплаты за рентгеновскую вредность, сократили отпуска. Это результат переаттестации рабочих мест. Сокращается фактическая зарплата за счет сокращения премии, а это значительная часть зарплаты.

Сегодня в Томске сложилась кризисная ситуация с кадрами. Особенно среди хирургических специальностей. Объективно мы имеем оборудование хуже чем в соседних регионах. На нем работают очень опытные и сильно взрослые врачи. В урологии Томска лучшие оперирующие врачи старше 55-60 лет! Ситуация аховая.

Молодые доктора, поработав первые годы в Томске на конвейере бесконечных дежурств, так как только так можно выжить, либо уезжают в другие города, где реально выше зарплаты, особенно в частном секторе, либо уходят из профессии. В этом причина многолетнего кадрового кризиса, который только усугубляется. Мы сильно отстаем в технологиях от соседних регионов. Я регулярно слышу от пациентов как их доктора из Томска отправляют в Новосибирск на операции, так как у нас хуже!

— Попробуйте найти медсестру даже в частный центр. Нереально. Уезжают в соседние города!

Из урологии Томска уехали за последние два года семь человек. Но никто не ушел из профессии. Уехали два талантливых доктора в Новокузнецк, где открылась частная клиника с оперблоком. Уезжают в Сочи, в Новокузнецк, в Москву, в Санкт-Петербург. За пять лет из Томска уехали два детских уролога. Знаю, что уезжают активно хирурги-онкологи. Проблема с челюстно-лицевыми хирургами, оперирующими в госбольницах, ЛОРами. Уезжают кардиологи, хотя это лучший НИИ в Томске с лучшими зарплатами и оборудованием. И это часто ведущие и перспективные специалисты. Причины отъезда разные, но в других городах они успешно продолжают работать по специальности.

Примечание редакции:

По нашим данным, из Томска, например, уехала Елена Михайловна Слонимская — доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Была профессором кафедры онкологии и лучевой терапии в Сибирском медицинском университете. Заведовала отделением онкологии в Научно–Исследовательском Онкологическом центре.

Уехал Завьялов Александр Александрович — доктор медицинских наук, был ведущим научным сотрудником НИИ онкологии.

— Уезжают десятками, особенно молодые специалисты. Молодежь не остается даже в ординатуре в Томске. И это, вероятно, в сегодняшней ситуации абсолютно правильно. Но мы же машем флагами, у нас же лучший медицинский университет, в котором уже некому преподавать, значительное количество лекционного материала перевели в формат дистанционного обучения. Закрывают целые кафедры. У нас нет теперь кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. Кафедру с более столетней историей просто ликвидировали. А это основа практической хирургии. А вопиющие ситуации, когда студенты старших курсов преподают студентам младших. Ни ординаторы, ни аспиранты, а студенты студентам. Город маленький, эту информацию утаить сложно. Профессиональная переподготовка практически полностью проводится в СибГМУ. Попробуйте выбить учебу в федеральных центрах. Это очень сложно. Для хирургических специальностей это очень критично, так как мы отстаем.

Те, кто еще работают, измучены бесконечным закручиванием гаек в дополнительном документообороте. При попытке добиться справедливости как в случае с обращением санитарок к Путину после попыток перевода их в уборщицы, страдает целое отделение: обсуждается вопрос вплоть до расформирования и прекращения работы по высокотехнологичным операциям!

Нет расходников. Выполняя технологичные операции врачам приходится прибегать к подручным средствам для дренажей, не выполнять классную операцию, а переходить на открытую инвазионную хирургию. Так как если попросишь пациента купить расходники — сядешь в тюрьму, а до этого тебя уволят! Иногда в отделениях нет элементарных лекарств, а сказать об этом пациенту нельзя! Уволят. Так как наше государство гарантирует полный объем помощи. А то что оно через госзакупки провоцирует получение самых дешевых лекарств — кто об этом знает. Как работать? А как хотите или уходите — один ответ.

— Единицы врачей имеют одно место работы не от хорошей жизни. А ведь это колоссальные переработки.

Меня приглашали быть экспертом в департамент здравоохранения, чтобы писать экспертизы историй болезней, и то есть наказывать врачей уменьшением их премий за любые недочеты. Я отказалась. Я реально знаю врачей, которых лишали премиальной части зарплаты, только за то, что они не вклеили РВ (анализ крови) в историю болезни. Человека лишили премии, которая от фактической заработной платы может составлять треть.

Врачей замучили проверками и судами. Реально у нас не проходит и двух-трех месяцев, как собираются деньги на похороны и на адвоката для коллег, на которых подали очередную жалобу. В томском аэропорту на днях задержали Сотникова из независимого профсоюза врачей. Не работа — мечта.

— Для людей работающих в этой сфере — это все не новость. Те, кто смотрит зомбоящик, может этого и не знают, но мы-то знаем. Сейчас я разговаривала с заведующим одного отделения, очень хорошим специалистом, я его спрашиваю: ну как вам работается. Он мне отвечает: ну пока какая-нибудь санитарка, медсестра или врач отделения не написали наверх о проблемах в попытке улучшить ситуацию, работаю.

Так же к нам обратились медсестры из отделения реанимации Томской областной клинической больницы: Ольга Белых, Дарья Клявдина, Наталья Белодед, Антонина Снегорькова, Ирина Бутолина, Ирина Ляшко, Мария Максимова, Елена Брусянина, Ульяна Александрович.

Им всем сократили зарплаты, при этом нагрузка не уменьшилась, а даже увеличилась.

Ольга Белых, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:

— У нас за год зарплата упала на 15 тысяч рублей. И это при том, что мы вырабатываем по 240-270 часов в месяц, это полторы-две ставки. Сейчас повысили оклад до девяти тысяч, а зарплата упала. Нам сократили ночные, вредность. Сократили все надбавки, что у нас были. Сверхурочные отменили. Говорят, экономия бюджетных средств. Так и сказали: а вы что думаете повышение оклада приведет к повышению зарплаты? Ну да, мы думали, что приведет. Как у нас медики шутят: не нужно нам повышать зарплату, оставьте нам прежнюю. Любое повышение приводит к ее понижению. Почему мы и стали возмущаться. Каждый месяц минус четыре тысячи, минус три тысячи. И причем в их квитках не разберешься. Премия за качество — 100 процентов. Но шесть тысяч. Я как-то спросила: а почему шесть, если 100 процентов от оклада — это девять тысяч? У нас свои расчеты, отвечают. Мы максимально за тот же объем работы получали даже по 40 тысяч. А сейчас 24-27. Я получила 32 тысячи, но я медсестра высшей категории со стажем. И это не ставка. Мы все стараемся работать на полторы ставки. У всех дети, у половины реанимации ипотека.

— А это только медсестер коснулось?

— Нет, врачи тоже жалуются на сокращение зарплат. У нас уволилось уже две санитарки за последние два месяца. Потому что начали переводить из санитаров в уборщицы. (Мы об этом уже писали в июне 2018 года: «Сэкономили на санитарах»). Конечно, увольняться никому не хочется. Нужно семью кормить и у нас здесь фанатики, любящие свою работу. Но с каждым разом становится все хуже и хуже. Теперь работу за уволившихся санитарок частично выполняем мы. Нам так и сказали: побегаете за санитарок.



— А они что делали? Кроме того что убирали помещение?

— У нас много работы с пациентом лежало на санитарках. И мытье и кормление. А уборщик — это тот, кто просто моет полы. При этом как им объяснили: вас просто переведут в уборщики, а обязанности пропишут те же. А так как они увольняются, естественно, мы больных не бросим и медсестры выполняют работу в том числе и за санитарок — даром. У нас санитарок, в принципе, не хватает. В реанимационном отделении их было шесть, осталось четыре. В смену на наше отделение положено три санитарки, но теперь работает одна.

А еще сильно увеличилось количество жалоб пациентов в адрес врачей, медсестер, санитарок. Действительно страшно. Не так подошли, не так полечили. У нас есть профсоюз, но единственное что они делают — снимают с зарплаты профсоюзные взносы. На наши проблемы — они пожимают плечами.

Ирина Ляшко, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:

— У меня трое несовершеннолетних детей. А зарплата все уменьшается. Мы не понимаем из чего она строится. У меня муж говорит: как это ты не знаешь сколько у тебя зарплата. А я реально не знаю. Могу один месяц получить 36 тысяч, а потом на десять тысяч меньше. За ту же работу. У меня сестра работала в реанимации в 4 роддоме. Ее нужно было убрать и, как мы считаем, ее подставили и даже не скрывали этого. Сказали, что лучше по собственному желанию уходи. А она медсестра высшей категории. Это все неприятно. Мы сейчас все работаем под камерами. И под час стараемся делать как положено по правилам, а не как пациентам лучше. У нас в реанимации стоят камеры, за нами следят.

— За вами следят или все-таки за пациентами?

— За нами. Как мы работаем. И там всегда есть к чему придраться, если что. Потому что когда идет реанимация, невозможно соблюсти все правила, например, обработки рук. Мы не можем стоять и обрабатывать пять минут руки, если пациент в этот момент умирает. Пока к нам не придирались. Но если нужно будет, придерутся.

Дарья Клявдина, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:

— У нас ответственность большая, работы много, а платить не хотят. Я получила 28 тысяч за 224 часа. Ставка — это примерно 170 часов. Но все работают больше чем на одну ставку, ибо у всех кредиты, ипотеки, дети. Мы сутками работаем с 8 утра до 8 утра следующего дня. У меня максимальная зарплата была 35 тысяч. Мы к старшей медсестре подходили, она нам говорит: месяц дешевый. Потом нам сказали, что дадут стимулирующую надбавку, а это от оклада 20 процентов — всего около тысячи.

Наталья Белодед, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:

— Зарплата максимальная у меня однажды была 51 тысяча рублей, летом в 2018 году. Работаю на полторы ставки. В этом году максимальную я получала 35 тысяч. Те же полторы ставки. Когда нам поднимали оклад, обещали что зарплата не изменится. Но она так и падает с января. Уже на 10-15 тысяч рублей. И теперь нам сказали ничего не ждать — никаких доплат. Работы за два-три года стало больше. Больше стало документации, теперь очень много времени уходит на заполнение всяких бумажек. Где-то мы заполняем документацию за врача. Я подрабатывала в других больницах, там аналогичную документацию заполняют врачи, а тут почему то на нас это легло. Заполняем плазму, кровь, мы их вообще не смотрим, это делает врач и он за это расписывается. И пациентов больше стало и тяжелых больше. У нас отделение рассчитано на 15 человек, а бывает и 21, и 22.