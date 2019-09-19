«Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов»
Сразу оговорим, мы попытались договориться об интервью с главой областного Департамента здравоохранения Александром Холоповым. Не случилось. Нас попросили прислать вопросы, на которые обещали ответить «в отведенный законом» срок. Мы вопросы отослали.
Но мы решили не ждать и опубликовать интервью медиков, которые нам позвонили, обозначив проблемы, которые их в данный момент волнуют.
Звонков в нашу реакцию было больше, но многие говорят, что «им заткнули рот» под угрозой увольнения.
«Как повысили оклад, у нас зарплата стала меньше»
Первой в нашу редакцию позвонила медсестра поликлиники № 4 Наталья (фамилию женщина попросила не называть):
— У нас уже какой месяц сокращают зарплату. Сначала я получала 32 тысячи рублей, потом получила 28, потом 27, 25. На сегодняшний день я получила вместе с авансом 14 тысяч рублей. Причем, у меня «федералка» — 5000 рублей, потому что я участковая медсестра, и оклад 9000. Как можно на 14 тысяч прожить?
— Что такое федералка?
— Это Путин назначил федеральную помощь участковой службе. Мы работаем целый рабочий день. Причем я кроме одного оклада (ставки) еще и на 0,25 оформлена. Я когда начала разбираться, мне ответили: денег в бюджете нет. Как это денег в бюджете нет? Как это может не быть денег, когда Путин везде говорит, что деньги выделены. Я весь месяц проработала по полной программе: без отпусков, прогулов, без больничного.
— А почему вы носом хлюпаете, простыли?
— Нет, я просто плачу. Они нам говорят уже несколько месяцев, что потом пересчитают. Мне апрель, май, июнь за подработку так и не заплатили. Все денег нет. При этом я даже не понимаю сколько нам не доплатили. У нас идет какая-то дорожная карта, по которой я вроде бы должна получать не меньше 28 тысяч рублей как участковая медсестра. Но у нас зарплата постоянно отчего-то варьируется и мы вообще не можем понять как нам ее считают.
Уполномоченный по правам человека в Томске уже обращался по нашему поводу. В июне-июле прошла проверка. Наше начальство сказало: проверка прошла, у нас все хорошо. А мы знаем как эта проверка прошла. Нас даже не спросили.
— Врачи тоже недополучают? Или только медсестры?
— У нас участковый врач получает сейчас 30 тысяч рублей. Где это видано! Она 15 лет училась. И все учится и учится, а зарплата все ниже и ниже. При этом у нас по плану одно количество участков (32), а по факту почти в два раза меньше. Простите, а почему я должна выполнять двойную норму работы, а получать при этом все меньше! Вот у нас пришло сейчас 26 тысяч доз вакцины от гриппа. У меня на участке 1800 человек, а мне говорят, план 3000. Я спрашиваю: а я где должна 3000 человек взять? Я что должна каждому человеку двойную норму поставить? Мне говорят — по другим участкам наберите. С какого перепугу!
Сейчас мне старшая медсестра Оксана сказала, что написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Сейчас мы все думаем, что будем просто увольняться. Только вот я не знаю куда пойти! У нас по всему городу такая проблема. Я работала в медсанчасти № 2, ушла оттуда, потому что зарплата была низкая. Теперь они-то получают хотя бы 25. А я 14 тысяч! Я когда у нашей экономистки спрашивала, она говорит, что мы ходили к Холопову в наше управление здравоохранения и он сказал: денег нет.
Анна Царева, кандидат медицинских наук, врач-уролог, работает в Центре клинических исследований:
— Я с 2004 года была сотрудником кафедры урологии СибГМУ, в должности доцента кафедры ушла из медуниверситета в 2016 году по собственному желанию. Кандидат медицинских наук. Принципиально всегда с начала практической деятельности работала врачом только в частных клиниках. Не работаю в государственном секторе. Но мои близкие люди, друзья, коллеги работают, многие совмещают работу в частном и государственном секторах. Да и город маленький. Так что я в курсе происходящего.
Наблюдается отток узких специалистов из поликлиник. Вследствии чего пациенты не могут попасть на прием к такому специалисту своевременно так как по некоторым специальностям врачей просто нет или запись на несколько недель вперед. Это следствие низких зарплат и уменьшения ставок в поликлиниках, например была одна ставка уролога, а теперь 0,5. Необходимое даже минимальное обследование, например, в 4 поликлинике сейчас можно сделать только после согласования с начмедом и главврачом, у учреждений банально долги перед лабораториями. Ко мне приходят пациенты, которые не могут там даже анализ мочи сдать. Это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Они приходят к нам, сдают эти анализы за деньги, хотя формально это базовое обследование, попадающее под ОМС, на которое они имеют право.
Знаю, что сотрудникам поликлиники № 4 выплатили лишь часть зарплаты за август. Когда ждать остальную часть и ждать ли вообще — неизвестно. Им озвучили, что поликлиника имеет много долгов перед разными организациями, с которыми они заключали договоры подряда. Это беспрецедентный случай для сегодняшнего дня. И для меня это сигнал к тому, что подобная ситуация может ожидать все стационары и поликлиники города.
У людей, которые сейчас оперируют под рентгеном, убрали доплаты за рентгеновскую вредность, сократили отпуска. Это результат переаттестации рабочих мест. Сокращается фактическая зарплата за счет сокращения премии, а это значительная часть зарплаты.
Сегодня в Томске сложилась кризисная ситуация с кадрами. Особенно среди хирургических специальностей. Объективно мы имеем оборудование хуже чем в соседних регионах. На нем работают очень опытные и сильно взрослые врачи. В урологии Томска лучшие оперирующие врачи старше 55-60 лет! Ситуация аховая.
Молодые доктора, поработав первые годы в Томске на конвейере бесконечных дежурств, так как только так можно выжить, либо уезжают в другие города, где реально выше зарплаты, особенно в частном секторе, либо уходят из профессии. В этом причина многолетнего кадрового кризиса, который только усугубляется. Мы сильно отстаем в технологиях от соседних регионов. Я регулярно слышу от пациентов как их доктора из Томска отправляют в Новосибирск на операции, так как у нас хуже!
— Попробуйте найти медсестру даже в частный центр. Нереально. Уезжают в соседние города!
Из урологии Томска уехали за последние два года семь человек. Но никто не ушел из профессии. Уехали два талантливых доктора в Новокузнецк, где открылась частная клиника с оперблоком. Уезжают в Сочи, в Новокузнецк, в Москву, в Санкт-Петербург. За пять лет из Томска уехали два детских уролога. Знаю, что уезжают активно хирурги-онкологи. Проблема с челюстно-лицевыми хирургами, оперирующими в госбольницах, ЛОРами. Уезжают кардиологи, хотя это лучший НИИ в Томске с лучшими зарплатами и оборудованием. И это часто ведущие и перспективные специалисты. Причины отъезда разные, но в других городах они успешно продолжают работать по специальности.
Примечание редакции:
По нашим данным, из Томска, например, уехала Елена Михайловна Слонимская — доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Была профессором кафедры онкологии и лучевой терапии в Сибирском медицинском университете. Заведовала отделением онкологии в Научно–Исследовательском Онкологическом центре.
Уехал Завьялов Александр Александрович — доктор медицинских наук, был ведущим научным сотрудником НИИ онкологии.
— Уезжают десятками, особенно молодые специалисты. Молодежь не остается даже в ординатуре в Томске. И это, вероятно, в сегодняшней ситуации абсолютно правильно. Но мы же машем флагами, у нас же лучший медицинский университет, в котором уже некому преподавать, значительное количество лекционного материала перевели в формат дистанционного обучения. Закрывают целые кафедры. У нас нет теперь кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. Кафедру с более столетней историей просто ликвидировали. А это основа практической хирургии. А вопиющие ситуации, когда студенты старших курсов преподают студентам младших. Ни ординаторы, ни аспиранты, а студенты студентам. Город маленький, эту информацию утаить сложно. Профессиональная переподготовка практически полностью проводится в СибГМУ. Попробуйте выбить учебу в федеральных центрах. Это очень сложно. Для хирургических специальностей это очень критично, так как мы отстаем.
Те, кто еще работают, измучены бесконечным закручиванием гаек в дополнительном документообороте. При попытке добиться справедливости как в случае с обращением санитарок к Путину после попыток перевода их в уборщицы, страдает целое отделение: обсуждается вопрос вплоть до расформирования и прекращения работы по высокотехнологичным операциям!
Нет расходников. Выполняя технологичные операции врачам приходится прибегать к подручным средствам для дренажей, не выполнять классную операцию, а переходить на открытую инвазионную хирургию. Так как если попросишь пациента купить расходники — сядешь в тюрьму, а до этого тебя уволят! Иногда в отделениях нет элементарных лекарств, а сказать об этом пациенту нельзя! Уволят. Так как наше государство гарантирует полный объем помощи. А то что оно через госзакупки провоцирует получение самых дешевых лекарств — кто об этом знает. Как работать? А как хотите или уходите — один ответ.
— Единицы врачей имеют одно место работы не от хорошей жизни. А ведь это колоссальные переработки.
Меня приглашали быть экспертом в департамент здравоохранения, чтобы писать экспертизы историй болезней, и то есть наказывать врачей уменьшением их премий за любые недочеты. Я отказалась. Я реально знаю врачей, которых лишали премиальной части зарплаты, только за то, что они не вклеили РВ (анализ крови) в историю болезни. Человека лишили премии, которая от фактической заработной платы может составлять треть.
Врачей замучили проверками и судами. Реально у нас не проходит и двух-трех месяцев, как собираются деньги на похороны и на адвоката для коллег, на которых подали очередную жалобу. В томском аэропорту на днях задержали Сотникова из независимого профсоюза врачей. Не работа — мечта.
— Для людей работающих в этой сфере — это все не новость. Те, кто смотрит зомбоящик, может этого и не знают, но мы-то знаем. Сейчас я разговаривала с заведующим одного отделения, очень хорошим специалистом, я его спрашиваю: ну как вам работается. Он мне отвечает: ну пока какая-нибудь санитарка, медсестра или врач отделения не написали наверх о проблемах в попытке улучшить ситуацию, работаю.
Так же к нам обратились медсестры из отделения реанимации Томской областной клинической больницы: Ольга Белых, Дарья Клявдина, Наталья Белодед, Антонина Снегорькова, Ирина Бутолина, Ирина Ляшко, Мария Максимова, Елена Брусянина, Ульяна Александрович.
Им всем сократили зарплаты, при этом нагрузка не уменьшилась, а даже увеличилась.
Ольга Белых, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— У нас за год зарплата упала на 15 тысяч рублей. И это при том, что мы вырабатываем по 240-270 часов в месяц, это полторы-две ставки. Сейчас повысили оклад до девяти тысяч, а зарплата упала. Нам сократили ночные, вредность. Сократили все надбавки, что у нас были. Сверхурочные отменили. Говорят, экономия бюджетных средств. Так и сказали: а вы что думаете повышение оклада приведет к повышению зарплаты? Ну да, мы думали, что приведет. Как у нас медики шутят: не нужно нам повышать зарплату, оставьте нам прежнюю. Любое повышение приводит к ее понижению. Почему мы и стали возмущаться. Каждый месяц минус четыре тысячи, минус три тысячи. И причем в их квитках не разберешься. Премия за качество — 100 процентов. Но шесть тысяч. Я как-то спросила: а почему шесть, если 100 процентов от оклада — это девять тысяч? У нас свои расчеты, отвечают. Мы максимально за тот же объем работы получали даже по 40 тысяч. А сейчас 24-27. Я получила 32 тысячи, но я медсестра высшей категории со стажем. И это не ставка. Мы все стараемся работать на полторы ставки. У всех дети, у половины реанимации ипотека.
— А это только медсестер коснулось?
— Нет, врачи тоже жалуются на сокращение зарплат. У нас уволилось уже две санитарки за последние два месяца. Потому что начали переводить из санитаров в уборщицы. (Мы об этом уже писали в июне 2018 года: «Сэкономили на санитарах»). Конечно, увольняться никому не хочется. Нужно семью кормить и у нас здесь фанатики, любящие свою работу. Но с каждым разом становится все хуже и хуже. Теперь работу за уволившихся санитарок частично выполняем мы. Нам так и сказали: побегаете за санитарок.
— А они что делали? Кроме того что убирали помещение?
— У нас много работы с пациентом лежало на санитарках. И мытье и кормление. А уборщик — это тот, кто просто моет полы. При этом как им объяснили: вас просто переведут в уборщики, а обязанности пропишут те же. А так как они увольняются, естественно, мы больных не бросим и медсестры выполняют работу в том числе и за санитарок — даром. У нас санитарок, в принципе, не хватает. В реанимационном отделении их было шесть, осталось четыре. В смену на наше отделение положено три санитарки, но теперь работает одна.
А еще сильно увеличилось количество жалоб пациентов в адрес врачей, медсестер, санитарок. Действительно страшно. Не так подошли, не так полечили. У нас есть профсоюз, но единственное что они делают — снимают с зарплаты профсоюзные взносы. На наши проблемы — они пожимают плечами.
Ирина Ляшко, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— У меня трое несовершеннолетних детей. А зарплата все уменьшается. Мы не понимаем из чего она строится. У меня муж говорит: как это ты не знаешь сколько у тебя зарплата. А я реально не знаю. Могу один месяц получить 36 тысяч, а потом на десять тысяч меньше. За ту же работу. У меня сестра работала в реанимации в 4 роддоме. Ее нужно было убрать и, как мы считаем, ее подставили и даже не скрывали этого. Сказали, что лучше по собственному желанию уходи. А она медсестра высшей категории. Это все неприятно. Мы сейчас все работаем под камерами. И под час стараемся делать как положено по правилам, а не как пациентам лучше. У нас в реанимации стоят камеры, за нами следят.
— За вами следят или все-таки за пациентами?
— За нами. Как мы работаем. И там всегда есть к чему придраться, если что. Потому что когда идет реанимация, невозможно соблюсти все правила, например, обработки рук. Мы не можем стоять и обрабатывать пять минут руки, если пациент в этот момент умирает. Пока к нам не придирались. Но если нужно будет, придерутся.
Дарья Клявдина, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— У нас ответственность большая, работы много, а платить не хотят. Я получила 28 тысяч за 224 часа. Ставка — это примерно 170 часов. Но все работают больше чем на одну ставку, ибо у всех кредиты, ипотеки, дети. Мы сутками работаем с 8 утра до 8 утра следующего дня. У меня максимальная зарплата была 35 тысяч. Мы к старшей медсестре подходили, она нам говорит: месяц дешевый. Потом нам сказали, что дадут стимулирующую надбавку, а это от оклада 20 процентов — всего около тысячи.
Наталья Белодед, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— Зарплата максимальная у меня однажды была 51 тысяча рублей, летом в 2018 году. Работаю на полторы ставки. В этом году максимальную я получала 35 тысяч. Те же полторы ставки. Когда нам поднимали оклад, обещали что зарплата не изменится. Но она так и падает с января. Уже на 10-15 тысяч рублей. И теперь нам сказали ничего не ждать — никаких доплат. Работы за два-три года стало больше. Больше стало документации, теперь очень много времени уходит на заполнение всяких бумажек. Где-то мы заполняем документацию за врача. Я подрабатывала в других больницах, там аналогичную документацию заполняют врачи, а тут почему то на нас это легло. Заполняем плазму, кровь, мы их вообще не смотрим, это делает врач и он за это расписывается. И пациентов больше стало и тяжелых больше. У нас отделение рассчитано на 15 человек, а бывает и 21, и 22.
Антонина Снегорькова, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— Я год как вышла из декрета. Работы стало больше, а зарплата меньше. У меня зарплата за прошлый месяц вышла 24 тысячи. А за ипотеку нужно заплатить. И за частный садик заплатить. Так как муниципальный садик у нас только после трех лет дают. И как жить? Нам руководство сказало, что теперь нет премий. Почему нас лишили этой премиальной части, мы не знаем. Нам говорят потерпите. Но сколько можно терпеть. Многие боятся просто говорить.
Мария Максимова, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— Я в ОКБ работаю с 1997 года. В реанимации с 2008 года. Мы не просим ничего сверх. Не надо нам сокращать зарплаты. Я получила 32 тысячи рублей за полторы ставки. Объем работы увеличивается, у нас смена без сна, везде камеры. За нами наблюдает наша старшая, заведующий, главная медсестра. Мы для них как красная тряпка. И все минус, минус. Я медсестра высшей категории. Работаю на полставки. Так вот на ставку мне за высшую категорию начисляли, а на полставки — нет. Когда я это заметила, оказалось с 2018 года мне не доплачивают за полставки высшую категорию. Мне пересчитали и 17.200 перекинули. Сказали, что у них сбой был в компьютере. А если бы я не заметила?
Ирина Бутолина, медсестра, отделение общей реанимации, ОКБ:
— Примерно год назад у меня зарплата была 35 тысяч, сейчас я получила 24 тысячи. Объяснений никаких не дают кроме как: больница собирается покупать новое оборудование, поэтому экономят на нас.
От редакции:
В последние годы работа бюджетных организаций выстроена так, что даже руководители поликлиник и больниц не могут или боятся давать интервью без разрешения вышестоящего начальства. Но мы готовы в случае, если вы такое разрешение получите или решите прокомментировать ситуацию без такого разрешения, предоставить такую возможность.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?