Тариф на тепло в Зональном может вырасти на 35%

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Тариф на теплоэнергию в Зональненском сельском поселении Томского района может вырасти на 35%. Повышение необходимо для модернизации котельной и относящихся к ней тепловых сетей.

Котельная в поселке Зональная Станция по адресу ул. Береговая, 21 работает с 1993 года. Ежегодно перед отопительным сезоном в ней проводится ремонт. Однако последний капитальный ремонт делался в 2014 году, когда администрация подписала договор аренды с «ТомскРТС». В 2017 году срок договора истек, но компания «ТомскРТС» продолжала обслуживать котельную и тепловые сети поселка, поскольку акт приема-передачи не был подписан по истечении срока аренды.

В ноябре 2018 года Ростехнадзор обнаружил нарушения в работе отопительных объектов и выдал «ТомскРТС» предписание устранить их до 15 сентября 2019 года. Так как котельная принадлежит Томскому району, тепловые сети — Зональненскому сельскому поселению, а срок договора аренды с «ТомскРТС» давно истек, за ремонт объектов отвечают собственники.

«Необходимо провести реконструкцию котельной с установкой котлов и заменой фильтров. Также необходимо реконструировать теплообменное и насосное оборудование, создать систему автоматизации и диспетчеризации, реконструировать более семи километров трубопроводов тепловых сетей от котельной», — рассказали в «ТомскРТС» о текущем состоянии объектов.

Чтобы провести модернизацию и реконструкцию оборудования котельной и тепловых сетей, по расчетам специалистов администрации Томского района и «ТомскРТС», потребуется 246 млн рублей. Для сравнения, годовой бюджет Зональненского сельского поселения — 30 млн рублей. Единственный вариант, который видят власти — заключение концессионного соглашения и повышение тарифа.

Рассматривается концессионное соглашение, которое предусматривает покрытие расходов на реконструкцию объектов с привлечением финансирования по федеральной программе из Фонда реформирования ЖКХ (60% инвестиций), из средств региона (20% инвестиций) и с помощью разового повышения тарифа в текущем году на 35% для жителей Зональненского сельского поселения, — сообщают специалисты администрации Томского района.

Повышение тарифа на 35% — это оставшиеся 20% инвестиций в ремонт котельной и теплосетей объектов. Включение в тариф части инвестиционной стоимости — обязательное условие для софинансирования подобных работ Фондом реформирования ЖКХ. При этом предполагается, что после разового повышения тарифа на 35% в 2019 году, рост не будет превышать 4% в год, а это ниже предельно допустимого. С 1 июля по 31 декабря 2019 года прирост размера платы граждан за коммунальные услуги в Томской области ограничен — 5%.

Сейчас тариф в поселке Зональная Станция составляет 1775,82 рублей за 1 Гкал. После повышения на 35% тариф составит 2397,36 рублей за 1 Гкал.

«В последующие годы повышение тарифа на услуги теплоснабжения предусмотрено ниже предельно допустимого и составит по 4% в год, что связано с ежегодным ростом стоимости топлива, материалов на эксплуатацию и капитальный ремонт. При таком варианте концессионного соглашения становится возможным провести реконструкцию котельной и тепловых сетей от неё, при этом тариф на теплоснабжение через 10 лет будет соответствовать росту тарифа, индексируемому по предельно допустимому уровню», — утверждают в районной администрации.

Жители Зональненского сельского поселения с ситуацией знакомы плохо. В пятницу, 19 июля, в общем WhatsApp-чате жителей появилась информация, что Совет поселения будет обсуждать вопрос о котельной в понедельник, 22 июля. Из обсуждения следует, что никакой разъяснительной работы с людьми власти еще не проводили. При этом в администрации района и поселения говорят, что такая работа ведется.



Вот, какие сообщения оставляют жители Зонального в чате:

У нас за отопление счет приходит не маленький, а в квартире зимой всего 19 градусов. Простите за что нам платить такой тариф??? Если мы еще за свет платим двойной тариф, так как приходится включать обогреватели. Это просто издевательство над людьми...

Может, пора уже писать в прокуратуру со всем этим цирком, пусть проводят проверки и посадит причастных к разрухе нашей котельной лиц! У нас и так цены на тарифы в разы выше городских, а услуги должным образом не оказываются. Так еще поднять хотят. Чем раньше собственники котельной занимались?

Котельная на балансе Томского района. Но, если «ТомскРТС» откажется от эксплуатации, Томский район планирует в одностороннем порядке спихнуть ее на поселение, а бюджет это точно не потянет.

Может, я чего-то не понимаю, но ощущение, что тупо котельную хотят передать какому-то заинтересованному собственнику и плюс восстановить ее за счет жителей поселка! У кого на балансе раньше была котельная? У РТС? Тогда вопрос, почему не производился ремонт? Деньги за тепло и ГВС жители платили! Как раньше котельная проходила проверки Гостехнадзора, пожарников?

Чтобы заключить концессионное соглашение, нужно провести конкурсную процедуру. Для этого Совет Зональненского сельского поселения должен одобрить повышение тарифа. Также поселение вносит в проект соглашения свои корректировки.

Мера непопулярная, у населения зарплата не растет, — комментирует ситуацию глава Зональненского сельского поселения Евгения Коновалова. — Повышение тарифа на 35% больно ударит по карману. Однако решение об этом не принимает совет поселения. Расчетами тарифа занимается департамент тарифного регулирования. Депутаты могут сделать обращение об отклонении от предельно допустимого роста тарифов — на 35%, что нам и предлагается по проекту концессионного соглашения с «ТомскРТС», который готовит Томский район.

При этом глава отметила, что Совет депутатов поселения собирался на неделе, но кворума не было из-за того, что два депутата в отпуске. Только после их возвращения Совет сможет принять решение об отклонении от предельно допустимого роста тарифов. При этом большинство депутатов пока против данной меры.

В администрации Томского района утверждают, что альтернативных путей решения в сложившейся ситуации нет. Они отмечают, что модернизация котельного оборудования и тепловых сетей необходима для дальнейшего ее обслуживания «ТомскРТС» — единственной компанией, которая может обслуживать тепловые системы поселка. Если же «Томск РТС» вернет имущество собственникам в судебном порядке, то и котельная может оказаться на балансе Зональненского сельского поселения, поскольку является единым технологическим комплексом вместе с тепловыми сетями.

Депутат Зональненского сельского поселения Наталья Макарова рассказала, что ситуация с ремонтом котельной и тепловых сетей тянется уже годы. Так бывший глава поселения Евгений Гусев (занимал должность с 2013 по 2018 год) не стал подписывать новый договор об аренде с «ТомскРТС». Поэтому компания эксплуатировала сети на бездоговорной основе. Как объясняет Наталья Макарова, когда стало понятно, что Гусев ничего предпринимать не будет, в дело вмешалась, которая потребовала заключить концессионное соглашение.

При этом Макарова подчеркивает, что мера, связанная с резким скачком тарифа — худшая из всех.

«Совет поселения против повышения на 35% и предлагает поднимать тарифы плавно в течение 10 лет, на которые заключается концессионное соглашение, — поясняет Наталья Макарова. — Как нам известно, работы непосредственно по ремонту котельной и ее сетей будут проводиться только в 2020-х годах. То есть, никто не отремонтирует нам котельную к сентябрю 2019 ради исполнения предписаний Ростехнадзора. Наоборот, если соглашение подпишем, Ростехнадзор позволит эксплуатировать котельную в обычном режиме в ожидании запланированного ремонта. Значит, котельная в рабочем состоянии. Но ей почти 30 лет и должного ухода за ней не было никогда. Неужели в прежний тариф не были заложены деньги на ее ремонт и ремонт тепловых сетей? Это, главным образом, попустительство старой администрации поселения (во главе которой до 2018 года был Евгений Гусев — прим.ред.)».