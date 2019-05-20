Свитера и носочки от мамы и дочки

— С портрета Ван Гога зародилась мастерская в 2016-ом, окупается ли она сегодня? Как это, малый бизнес в Томске?



Л.: Несмотря на то, что работать приходится много, хочется этим заниматься постоянно. Это очень интересно. Я думаю, что каждый должен в своей жизни попробовать организовать своё дело, это такая прокачка всего вообще.



Сначала мы всё делали вместе. Но я, честно, могу связать только что-то простое, не знаю как делать серьёзные выкройки. Этим занимается мама. Я же занимаюсь дизайном, продвижением в соцсетях. Но это сейчас, а тогда... Мы начали от продукта, и только теперь пониманием, что нужно задаваться вопросами, кто, собственно, наши клиенты и чего они хотят.



И в Томске, конечно, ещё не готовы столько платить. Нет понимания, что вещь уникальная. Никто ни разу не торговался, конечно, и друзья заказывают. И иногда наши свитера уезжают в Австралию, в Питер. Но надо выходить на Москву, там этот рынок шире, и люди готовы платить.



Т. Н.: Поэтому Лена сейчас пойдёт учиться. Такое родительское вложение. Чтобы понимать, какие тенденции на рынке, и как это всё сейчас делается вообще.

Когда я поступала на теплотехнический, подруги советовали пойти на модельера. Может надо было, и сейчас всё бы было по-другому. Не знаю.



Л.: Это было время, когда люди делали не то, что они хотят, а то, что надо.



— Да, мы это слушаем от бабушек: "Не всегда приходится делать то, что приятно."



Т.Н.: Но тогда надо быть готовым, что первое время, для того, чтобы добиться, что нравится придется водичку хлебать с хлебушком.

Хотелось бы, чтобы можно было нормально на этом зарабатывать.

Как экономист я понимаю, что должны быть заложены зарплата, деньги на развитие. Однако пока так не получается. Мы не раскрутились настолько. В рекламу надо вкладываться.



— А экономическое образование мамы помогает?



Т. Н.: Да, немного. Например, всю бухгалтерию веду я. Какую-то минимальную себестоимость рассчитать тоже могу.



— Думаете дальше расширяться?



Л.: Да, не хватает технолога для построения выкроек и SMM-щика для систематического ведения групп в соцсетях, потому что одни мы всё-таки не справляемся. Мама устаёт, да и я тоже, это очень большой объём работы. А хотелось бы нормально заниматься именно стратегией. Но сейчас у мамы появилась ученица. Сама сказала, что хочет учиться. Пока не очень получается, но зато мама здесь не одна.



Т. Н.: Раньше же я работала в ЖКХ, было очень много общения, иногда слишком. А тут я всё время молчу, чувствуется контраст.

