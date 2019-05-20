Свитера и носочки от мамы и дочки

— О вашей мастерской я узнала на ПечаКуче. Когда ходишь на такие события кажется, что картина постепенно меняется. Те, кто помладше, как-то по-другому смотрят на вещи.
Л: Мы работали в Томске с несколькими ребятами, которые чуть младше нас. У них абсолютно другое видение. Они знают, зачем нужен дизайн. Если старшее поколение об этом слышало, но реально платить за его разработку не готово, молодые - готовы.
Вот ребята, возят тур в Шерегеш. Они знают, чего хотят, зачем им нужен дизайн, главное, доверяют. А те, кто постарше не доверяют: пойду с родственниками посоветуюсь.
Молодым же ни с кем не надо советоваться. Они и думают быстрее, и решения быстрее принимают. Нет неуверенности.
Т. Н.: Наша старшая дочь, Анна... Они вместе с подругой занялись бизнесом. Там производственник - он не хочет ни в рекламу, ни в фотографии не хочет вкладываться. Он говорит, да я сам могу сфотать. Аня пытается объяснить, вы же не знаете, что снимаете, пол-двери, мусорка. Ему лет пятьдесят. Но вот, мне пятьдесят девять, я всегда что-то новое хотела учить.
Л: Есть, конечно, просто разные виды людей, есть инноваторы, есть те, кто за ними подтягивается, есть те, кто в хвосте.
Л: Если бы я могла, я бы всё заказывала в Интернете. Я бы всем занималась. Я думала это возраст, а моя подруга на пять лет младше, но ничего не заказывает в Сети. А есть кто-то, кто может заниматься целенаправленно одним делом.
Т. Н.: Да, есть просто консерваторы по природе. Мой муж, например, может только отвечать на звонки и кнопку вызова на телефоне нажимать, а если нужно к компьютеру подойти, он мышь в руки возьмет, у него уже ладони мокрые от страха, а я в своё время… У нас на заводе только объявили курсы: тогда это еще первые компьютеры были.
Л: Но он хороший исполнитель. Не то, что я.