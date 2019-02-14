Светлана Прокопьева: «В России сжимается остаток свободы. Вот сейчас дошло до меня»

Истории

Шестого февраля в псковской квартире журналистки Светланы Прокопьевой начались обыски в рамках дела об «оправдании терроризма». Поводом для возбуждения уголовного дела стал выпуск авторского материала журналистки «Репрессии для государства», где она озвучила свою позицию о причинах теракта в Архангельске. Светлана предположила, что поступок молодого человека, который взорвал себя на входе в здание ФСБ, мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима. Сотрудники Роскомнадзора заявили, что позиция Прокопьевой формирует положительное отношение к террору. Редакция «Эха Москвы в Пскове» получила штраф в 150 тысяч рублей — суд решил, что радиостанция виновна в преступлении по статье «Производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм». Штраф в 200 тысяч рублей суд назначил и изданию «Псковская лента новостей», опубликовавшему текстовую версию эфира с выступлением Светланы Прокопьевой. Профсоюз журналистов и работников СМИ России начал сбор подписей в поддержку Светланы Прокопьевой.

Мы поговорили со Светланой Прокопьевой о гражданской позиции, журналистике и свободе слова.

Фото: взято с личного аккаунта Светланы Прокопьевой

— Что стало поводом для возбуждения уголовного дела?

— Поводом стала моя статья на сайте «Эха Москвы». Сначала был эфир, а потом статья вышла на сайте, в блогах. Статья появилась на сайте сразу после теракта в Архангельске, а дело возбудили в феврале.

— Считаете ли вы, что терроризм всегда порождение репрессивного государства?

— Я так не считаю. Терроризм — явление многообразное. Бывает и религиозный терроризм. Терроризм, при помощи которого пытаются донести и какие-то политические идеи. Есть терроризм, который порождается репрессивным государством. Тот теракт, который произошел в Архангельске, я считаю именно таким. Народовольцы в России 19 века тоже по политическим мотивам взрывали чиновников. Потому что не видели другого способа как-то взаимодействовать с системой и не могли добиться перемен. Все это народовольцы обосновывали в своих трудах. И все это мы в школе проходили на самом деле.

Фото: wikipedia.org

— Как быть с тем, что теракты повсеместны? Они же случаются не только в авторитарных и недемократических странах?

— Я не специалист по терактам. Тем более по другим странам. Меня интересует моя страна и то, что в ней происходит в общественно-политической сфере. Я не собиралась анализировать причины теракта как акта устрашения или как звено в цепи мирового терроризма. Для меня этот теракт как срез общественно-политической жизни. То, что произошло в моей стране, возможно, по политическим мотивам. И в этом я пыталась разобраться. Статья на «Эхе» была больше посвящена работе правоохранительных органов.

— Как отреагировали ваши коллеги?

— Мои коллеги меня поддерживают. Те, с которыми я работаю над своими историями. Это журналисты с «Радио Свобода», «Эха Москвы». И коллеги из «Псковской губернии», с которыми у меня до сих пор очень хорошие отношения.

Видео: ГражданинЪ TV

— Вы в Фейсбуке написали, что на митинг пришли поддержать не все. Почему, боятся или?..

— Конечно, пришли не все. Со многими бывшими коллегами я по разным причинам прекратила общение. Кто-то просто не смог, у кого-то могли возникнуть проблемы с работодателем. С другой стороны, я видела на митинге нескольких человек с государственного медиахолдинга. Надеюсь, у них не будет проблем из-за своей гражданской позиции. Кто-то еще мог и не знать про митинг, потому что его организовали за два дня.

— Сталкивались ли вы, кроме действий властей, с хейтерством в соцсетях? Писал ли кто-то: так вам и надо?

— Конечно. Но не в соцсетях. У нас есть очень удобные анонимные форумы на сайтах псковских новостных агентств. Там можно, не открывая лица и не сообщая о себе никаких данных, писать любую гадость о ком угодно. У меня там есть постоянные «поклонники», которые под каждой колонкой пишут примерно одно и то же. Когда они не появляются, я даже начинаю переживать. Пишут они обычный бред про «либерастов».