Суверенный интернет, сертификация молочки и контроль за лекарствами: что изменится с 1 ноября
1 ноября в России вступают в силу очередные законы. В первую очередь закон о суверенном Рунете. Кроме того, россияне смогут оформлять ДТП через интернет, в оборот войдут электронные паспорта транспортных средств, грузовики оборудуют обязательными тахографами.
Изоляция Рунета
С 1 ноября вступает в силу закон о суверенном Рунете. В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. При появлении угроз Роскомнадзор сможет управлять с помощью установленного операторами оборудования маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование также сможет контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам.
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Сертификация молочки
С 1 ноября ветеринарная сертификация распространится на всю молочную продукцию. До этого в соответствующую систему «Меркурий» включались лишь сыры, молочные консервы и сливочное масло. Теперь сертифицирована будет вся молочная продукция, включая питьевое молоко, сливки, йогурты, кефир, творог, мороженое. Ветеринарная сертификация, по мнению законодателей, нужна, чтобы бороться с распространением фальсификата в этом сегменте рынка.
Ранее специалисты томского Россельхознадзора исследовали 67 проб молочной продукции. В 12 образцах нашли растительные жиры. Фальсифицированная «молочка» была произведена в Челябинской, Калужской, Новосибирской и Московской областях, а также в Алтайском крае. В продукции местных производителей фальсификата не нашли.
ДТП без полицейских
С 1 ноября должно заработать новое приложение для оформления европротокола — «Помощник ОСАГО». По разным оценкам, оно сократит время оформления аварии до 10–15 минут — теперь для этого не придется заполнять никакие бумаги.
Приложение будет доступно только тем водителям, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг — его нужно будет привязать к личному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, какие графы надо заполнить, а также что и как сфотографировать. При этом большая часть сведений автоматически подтянется из личного кабинета. Дальше документ отсылается на почту второму участнику, тот подтверждает, что у него нет возражений. И наконец, информация уходит в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании участников происшествия. Сервис также будет доступен и непосредственно на сайте госуслуг — уже сейчас можно посмотреть, как он будет работать.
Первое время приложение будет доступно в тестовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На всю страну его планируют распространить в 2020–2021 годах.
Тахографы на грузовики и штрафы за переработки
Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 тонны.
Эти устройства помогают контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями. Таким образом снижается риск переработок и переутомления за рулем. За отсутствие тахографа или его неисправность начнут штрафовать не только водителей, но и компании или индивидуальных предпринимателей, на которых они работают. Самый большой штраф для юрлиц составит до 50 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 ноября вступает в силу закон, который ужесточает штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.
Раньше за это фактически платил только сам водитель. Теперь ответственность с ним разделят индивидуальные предприниматели и юридические лица — владельцы транспортных компаний, которые часто и вынуждают своих сотрудников перерабатывать. Так, водители должны будут заплатить 1,5–2 тыс. рублей, должностные лица — 7–10 тыс. рублей, ИП — 15–25 тыс. рублей и юрлица — 20–50 тыс. рублей.
Предупреждать перед продажей
С 1 ноября, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление. Предполагается, что это должно защитить граждан от мошенников, которые могут подделать электронную подпись или как-то еще получить к ней доступ. Получить уведомление можно будет на электронную почту, которую владельцы недвижимости оставят для обратной связи.
Кроме того, тот же закон ранее постановил, что если собственник хочет разрешить сделки с электронной подписью, то ему нужно предоставить в Росреестр письменное согласие — лично или, если нотариус заверил такое разрешение, то по почте. Иначе совершение заочной сделки будет невозможно.
Контроль за лекарствами ужесточат
Российские и иностранные производители лекарственных препаратов с 29 ноября будут обязаны предоставлять в Росздравнадзор документы, подтверждающие проведение трехкратных клинических испытаний. Ранее они должны были пройти процедуру декларирования или сертификации лекарства, которая сейчас упраздняется. Подготовленные Минздравом поправки призваны ужесточить ответственность производителей и дистрибьюторов за изготовление и распространение некачественной продукции. Проводить клинические испытания будут подведомственные Минздраву и Росздравнадзору бюджетные учреждения.
Нет микрозаймам под залог жилья
С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с предпринимательской деятельностью. Также правило не затронет МФО, учредителем или участником которых является Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование.
С 4 ноября заработает стандарт защиты прав и интересов клиентов страховых брокеров.
Документ устанавливает необходимый минимум информации, которую должны получить пользователи финансовых услуг. Так, страховой брокер обязан сообщать о «своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации (СРО), об оказываемых финансовых услугах, о страховых организациях, в интересах которых действует страховой брокер. Кроме того, страховые брокеры обязаны сообщать потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений, а также порядке урегулирования возникающих споров».
Кроме того, стандарт закрепляет правила того, как страховые брокеры должны общаться с клиентами при заключении, изменении, прекращении и расторжении договоров. При этом правила регламентируют взаимодействие не только с гражданами, но и с представителями малого и среднего бизнеса.
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