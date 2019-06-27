Суд над покойником

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Не нравится слово русские, давайте уберем слово русские… Мы же данным законом не ограничиваем других, если бы мы писали только русским давать гражданство. Мы говорим, что страдают, в основном, оказавшись за рубежом русские… С какой стати русский должен восемь лет ждать, у него должен быть стаж проживания пять лет постоянно, почему у него должен быть экзамен по русскому языку, почему у него должен быть источник постоянного дохода, то есть все ограничения вы в этом зале ввели, чтобы невозможно было получить гражданство. Вы дискриминируете не только русских, а всех, кто хотел бы стать гражданином России… Там полно русских, и они бы сюда уже приехали. И нас было бы 160, 170, 180 миллионов. Но парламент всех семи созывов мешает решению этого вопроса... Позор парламенту, который отказывает стать русскими проживающим за рубежом.

Владимир Жириновский