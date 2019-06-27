Суд над покойником

Денис Назаров вновь обратился в миграционную службу, но за полгода ему только «откатали пальчики» и дальше тишина. Денис продолжает жить без документов, со дня на день у него родится ребенок.
При этом ДНР принимает по 300 заявок в день на получение паспорта РФ.
Прием документов для будущих россиян начался 7 мая 2019 года. Как сообщают "Известия", в ДНР для этих целей открыли 32 паспортных стола плюс миграционное управление. Паспорт оформляется в упрощенном виде. То есть не требуется проживать в России пять лет, сдавать экзамен на знание русского языка. А главное — отказываться от гражданства Украины, что крайне существенно для луганчан и дончан: тысячи из них ежедневно выезжают в Незалежную и возвращаются обратно.