«Стрелял нечаянно»: сотрудник ЧОП, выстреливший томичу в спину, приговорен к шести годам лишения свободы

Истории

Октябрьский суд вынес приговор бывшему сотруднику ЧОП «Айсберг» Павлу Селиванову. Судья Дмитрий Борисов приговорил его к шести годам лишения свободы. Весной прошлого года Селиванов выстрелил 22-летнему Петру Попову в спину.

«Признаю вину частично»

Ранее мы рассказывали, что 7 апреля 2018 года Петр Попов с друзьями отмечал день рождения в караоке-баре. Там произошел конфликт, урегулировать который были привлечены сотрудники ЧОП «Айсберг». После разрешения конфликта группа ребят отправилась в сторону площади Соляной, но их догнали сотрудники ЧОПа.

«Один из охранников побежал за Петром, затем остановился, достал из кобуры пистолет, встал в стойку и, как в кино показывают, снял с предохранителя, прицелился и выстрелил ему в спину. Петр упал, — рассказывал ТВ2 один из очевидцев Владислав. — Охранник наставил пистолет на нас и сказал, чтобы мы ложились на асфальтовую дорогу. Мы испугались, были шокированы и плохо отдавали отчет своим действиям, подчинились и легли на асфальт. На меня и моего друга надели наручники, прижали к земле. Я стал кричать, возмущаться происходящим, спрашивать, что он сделал, спросил, какое оружие было — боевое или травматическое. Охранник с ухмылкой сказал, что жив будет. На тот момент я не видел, насколько сильно ранен Петр, не видел у него кровь. Он просто лежал без движения. Стрелявший охранник его состоянием даже не интересовался».

УМВД в отношении Павла Селиванова возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (статья 203 УК РФ). При этом представитель семьи Поповых в суде Вера Дегтяренко неоднократно подчеркивала, что выстрел был совершен не на территории охраняемого объекта, и добивалась возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на убийство». В июле после многочисленных жалоб и писем было возбуждено второе дело. На этот раз по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

7 апреля 2018 года ночью Селиванов при выполнении служебных обязанностей по охране объектов получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в караоке-баре на улице Розы Люксембург. После прибытия к бару Селиванов получил от сотрудников ЧОП «Айсберг» и сотрудников караоке информацию, что посетитель заведения Попов совершил противоправные действия, нарушил общественный порядок и скрылся. Селиванов, действуя незаконно, стал самостоятельно на служебном автомобиле искать мужчину, чтобы задержать его и передать его полиции. Далее, находясь на улице Кузнечный взвоз, Селиванов обнаружил Попова, остановил автомобиль и умышленно произвел прицельный выстрел в спину Попова из пистолета, — отмечал прокурор в ходе суда.

В свою очередь Павел Селиванов вину признал частично.

«Это не умышленно, а случайно. Выстрел был нечаянным», — неоднократно говорил он в ходе суда.

При этом экспертиза обнаружила на месте выстрела две гильзы. Одна была из пистолета, который числится за Селивановым. Вторая — из неизвестного пистолета. После обнародования этой экспертизы Павел Селиванов вспомнил, что после посещения стрельбища забрал оттуда гильзу, чтобы передать ее сыну друга для «инсталляции», и поэтому носил ее с собой в кармане. Друг Селиванова эту информацию подтвердил.

Прокурор характеризовал Селиванова как положительного человека, у которого есть ребенок на иждивении (девочка не является биологической дочерью Селиванова). В ходе прений обвинитель попросил наказание в пять лет лишения свободы. В свою очередь адвокат Селиванова попросил не назначать реальный срок, аргументировав тем, что, находясь на свободе, Селиванов сможет помогать семье.

Мама Петра Эвелина подчеркивает, что в ходе суда было установлено, что Петр не нападал на сотрудников ЧОПа, никого не бил.

Он просто орал. Ну, извините, за крик стрелять. Что мешало сотрудникам ЧОПа вызвать полицию? Какое право он имел гонять по району, стрелять в безоружного человека? Дело возбудили уголовное по 203-й статье, — рассказывает мама Петра Эвелина. — При этом после выстрела ребенка парализовало, он почти день находился при смерти. И только спустя четыре месяца возбудили 111-ю статью. А где была прокуратура? Спустя год прокурор, который призван нас защищать, встает и говорит, что 203-ю («Превышение должностных полномочий») мы классифицировали неправильно, так как ранение произошло не на территории охраняемого объекта. А то, что он находился при исполнении служебных обязанностей, со служебным оружием, видимо, не является основанием для расследования дела по этой статье.

Женщина планирует жаловаться на действия прокуратуры. А также готовится подавать гражданский иск, так как в ходе суда обвинитель не выдвигал требований о компенсации причиненного вреда.

Сейчас Петр Попов находится в Центре реабилитации ФМБА. У него поврежден спинной мозг, Петру присвоена инвалидность первой группы.

«До этого мы были в Железногорске. Нас осматривает врач и называет два центра. Мол, пройдя курсы там, Петя сможет сидеть. А я ему говорю, что он уже сидит. Врач очень удивился, сказал, что при такой травме это практически невозможно, — рассказывает его мама Эвелина. — Сейчас лежим в центре на Красноармейской. Центр чудесный, врачи замечательные, хорошо относятся к Пете. Однако проблема в том, что многих аппаратов для реабилитации у них нет. Например, нам нужен тренажер для всего тела — коленоупор. Его стоимость больше ста тысяч».

Петя осознает всю тяжесть своего положения, но не сдается. Говорит, что надо что-то делать, думает открыть бизнес, создать семью. Его друзья не бросают, поддерживают. Так что всю сложность он осознает, но смириться со своим положением ему трудно.

Закон нуждается в доработке

В ходе суда было установлено несколько интересных моментов. Так, сотрудники ЧОПа рассказывали, что получали служебное оружие, а потом с ним могли уехать домой, где и ждали вывоза на объект с работы. Кроме того, было установлено, что у Павла Селиванова ранее была погашенная судимость.

Депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко считает, что нужно менять законодательство в отношении работы ЧОПов.

«Закон о частной охране и детективной деятельности довольно старый. Там много архаичных норм, и он в принципе нуждается в доработке. Сейчас это активно обсуждается в Госдуме, в том числе в профильных комитетах, — комментирует Алексей Диденко ТВ2. — Оборот оружия — стержневая проблема всего закона. Во-первых, она межотраслевая и касается не только законодательства о ЧОПах, но и законодательства о служебном оружии. Есть большой вопрос об организации проверок в частных охранных предприятиях на предмет выполнения определенных требований. Нужно, чтобы проверяющие органы как можно чаще мониторили ситуацию».

Диденко подчеркивает, что вопросы применения специальных средств сейчас вызывают больше всего споров, потому что о нарушениях становится известно тогда, когда происходят какие-то вопиющие случаи.

«Все правила расписаны довольно хорошо. Только система выдача разрешений на использование оружия находится в руках тех, кто потом проверяет это оружие. Нужно функции выдачи лицензий и контроля за его использованием разделить. Или структурно, или передать в другое ведомство. Но в любом случае проверять должны независимые организации. То, что выяснилось в ходе суда, это огромное нарушение законодательства. Теоретически за такие нарушения можно лишиться лицензии. Прокуратура должна среагировать на подобные нарушения и провести проверку», — считает Диденко.

По словам депутата, также в будущий закон необходимо внести четкую норму, в какой срок сотрудники ЧОПов должны сообщать в полицию о правонарушении. Однако Диденко признает, что работа над законом только началась. А его рассмотрение требует широкого обсуждения.

А пока Петра Попова ждет очередной курс реабилитации.