«Справедливость» по рыночной цене

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Найти «Территорию права» в Томске оказалось не так-то и просто. Она находится во дворах за Комсомольским проспектом, в подвале обычного жилого дома, с неброской вывеской на пластиковых дверях. Но люди, которые пытаются добиться справедливости, находят эту юридическую фирму и отдают большие деньги за услуги, которые можно было бы получить бесплатно. Как это происходит? Редакция ТВ2 попробовала разобраться.

Фото: Виктория Мучник

Уполномоченный по правам человека Елена Карташова обратилась к ТВ2 с тем, чтобы рассказать о странных жалобах, которые она стала получать в последнее время.

Нам стали поступать однотипные заявления объемом 8-10 листов. В этих заявлениях крайне мало информации по существу, буквально один абзац о сути проблемы, а дальше 10 листов безудержного цитирования нормативных актов, начиная с Конституции и заканчивая международными конвенциями. В конце всех этих заявлений одна и та же фраза: прошу оказать содействие, — рассказала Елена Карташова.

Все обращения на имя уполномоченного по правам человека были почти одинаковыми, при том, что жизненные ситуации были разными. Людей стали приглашать и беседовать, чтобы выяснить, какая именно им помощь нужна и в чем собственно заключаются нарушения их прав. Из текстов жалоб это было невозможно понять.

«Когда к нам стали приходить авторы заявлений, то мы увидели, что это люди из социально незащищенных категорий: многодетные, дети-сироты, малообеспеченные люди, мигранты, — рассказывает Елена Карташова. — И выяснилось, что все эти обращения составлялись в юридической фирме и написаны в одном и том же ООО».

Называть фирму Елена Карташова не стала, потому что формально все услуги оказаны и люди добровольно подписали акты приема выполненных работ. «Ужас-то в том, что цена этой услуги составляет 20 тысяч рублей и больше!» — говорит уполномоченный по правам человека.

Фото: Виктория Мучник

Евгения Маркова, мать троих детей, отдала за написание нескольких жалоб 27 тысяч рублей. Она не боится назвать фирму, которая взяла с нее большие деньги, так как говорит, что ей нечего уже терять в этой жизни. Это ООО «Справедливость». Правда, то, что она заплатила 27 тысяч «Справедливости», а не юридической компании «Территория права», Евгения поняла только тогда, когда стала показывать договор и квитки об оплате в приемной уполномоченного по правам человека.

«Я попала к ним совершенно случайно, — рассказывает Евгения. — Ввела в интернете запрос с юридическим вопросом. Мне выпало окошечко «Ваш консультант. Задайте свой вопрос и оставьте номер телефона». Я написала свой вопрос и оставила номер телефона. Мне позвонили и сказали, что могут проконсультировать меня по этому вопросу бесплатно. Сказали, что фирма называется «Территория права», и записали на прием. Скинули смской адрес Лебедева, 57/1 и указали день и время приема».

— Как так получилось, что пошли на бесплатную консультацию, а оставили 27 000 рублей?

— Я пришла по одному вопросу, а потом решила проконсультироваться и по другой проблеме. У меня сложная ситуация с жильем. У нас произошло обрушение дома на Свердлова, 6/1 год назад. Там я не прописана, но прописаны мои дети и бывший муж. И поскольку я там не прописана, то у меня администрация Октябрьского района никакие документы на расселение аварийного жилья не берет. На очередь не ставят, не дают маневренное жилье. Я вынуждена снимать квартиру. Помимо моего мужа и детей, в старой квартире были прописаны и брат мужа со своим ребенком. Договор соцнайма был оформлен на свекровь, но она съехала и ни на кого этот договор не переоформила. Братья не могли договориться между собой.

Сейчас, когда я обратилась к уполномоченному по правам человека, то мне сообщили, что брат мужа обращался в прокуратуру и уже прошло заседание суда, согласно которому до 31 декабря 2021 года меня должны расселить и дать благоустроенное жилье. Но меня-то это не устраивает. Я одна воспитываю детей, и мне тяжело снимать квартиру. И почему интересы в суде представлял отец? На каком основании? Он не платит алименты и не общается с детьми. А меня даже в известность не поставили. В администрации Октябрьского района сказали, что они и не должны меня информировать, раз я там не была прописана.

— Вы на данный момент одна воспитываете троих детей и снимаете квартиру?

— Да. Когда я изложила эту ситуацию в «Территории права», то спросила, что мне делать, куда бежать и в какие двери стучать. Дети должны иметь какое-то жилье. Получается, что нас с детьми выкинули на улицу и никого это не интересует. В администрации Октябрьского района сказали, что у меня есть долевая собственность в квартире у мамы. Да, я там прописана, но у нее 18 квадратных метров и моя доля — это 4,5 квадратных метров. Куда я там с тремя детьми?

Я рассказала юристу, что год уже прошел с момента обрушения потолка в доме. Мне сказали, что раз год уже прошел, то сроки подачи исков закончатся и вы ни на что претендовать не сможете. Мол, нужно срочно решать эту проблему. Предложили помочь написать заявления. Сказали, что нужно подвести юридическую базу, ссылки на статьи и судебную практику. Дескать, мне в администрации Октябрьского района отказали, но письменных подтверждений этого нет. Юрист сказал, что нужно сейчас во все организации разослать обращения, а затем все ответы собрать и с этими ответами они подготовят исковое заявление в суд. Вы же сами не напишете заявление в суд и не объясните, где ваши права нарушены? — спросили меня. Я сказала, что, конечно, нет.

Далее Евгении пообещали юридическое сопровождение и сказали, куда надо написать жалобы. Озвучили стоимость в 27 тысяч рублей. Поскольку для Евгении это оказалось очень большой суммой, то ей разрешили заплатить в несколько приемов. Евгения работает уборщицей в школе и делопроизводителем в ТСЖ.

​По договору эта фирма обязуется подготовить документы в государственные органы и у некоторых еще добавляется исковое заявление в суд, рассказывает Елена Карташова. Обычно заявления написаны к уполномоченному по правам человека, в прокуратуру, в администрацию какого-нибудь района и в администрацию Томской области. В принципе, направлять на четыре адреса абсолютно одинаковые тексты нет никакой необходимости. При этом никакого сопровождения, как выяснили юристы уполномоченного по правам человека, дальше нет. Это подтверждает и Евгения Маркова.

«Когда я на этих бедных людей посмотрела, то ужаснулась, как можно было взять с них от 18 до 27 тысяч рублей? Креста на этих юристах нет, — сетует Елена Карташова. — Один мужчина, с которого взяли такие деньги, имеет троих детей и четвертым жена беременна. Он приехал в Томск из Бийска, где стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Когда он зарегистрировался в Томске, то фактически там он эту очередь потерял. И это большой вопрос, что Томская область ему теперь что-то должна. Для того чтобы судиться, надо изучить ситуацию в Алтайском крае. С него взяли 27 тысяч рублей, зная, сколько у него детей и какая у него тяжелая финансовая ситуация».

По словам Елены Карташовой, люди отдают такие большие деньги за непонятную услугу и сами не понимают, как это произошло.

«Ужас заключается в том, что обращения к нам, в прокуратуру и другие госорганы ничего не стоят. И не надо их сопровождать десятками ссылок на законы, — говорит уполномоченный по правам человека. — Это никак не влияет на результат. У нас есть свои юристы, и главное, просто рассказать нам свою жизненную ситуацию. Можно просто записаться к нам на прием и устно изложить проблему. Единственное – это то, что не все случаи имеют отношение, например, к нарушению прав человека. Но мы всегда переадресуем, перенаправим. Более того, у нас есть система бесплатной юридической помощи, можно обратиться туда.

Это вход на «Территорию права». Кроме таблички на входной двери, внутри самого помещения нет ни единой вывески. За небольшой перегородкой сидит молодая девушка - администратор. При попытке журналиста сфотографировать помещение администратор прячется под стол. На вопрос, можно ли поговорить с кем-то из руководства компании, девушка быстро отправляет смску и просит подождать. Через несколько минут выходит молодой человек и представляется начальником отдела юристов Суреном Амбарцумяном. Соглашается поговорить и просит не вести аудиозапись разговора. Позже юриста с таким именем и фамилией удалось найти в интернете. Вместо Томска там указан Новосибирск, но, возможно, Сурен Давидович просто переехал недавно в наш город, а в интернете осталась старая информация.

На вопрос, почему на вывеске «Территория права», а услуги оказывает ООО «Справедливость», Сурен Амбарцумян говорит, что «Территория права» – это общее название компании, а услуги оказывает юрлицо ООО «Справедливость». С тем, что в его фирме берут деньги за услуги, которые на самом деле ничего не стоят, Сурен Амбарцумян категорически не согласен.

У нас есть рынок, есть услуга, есть цена, — говорит юрист ООО «Справедливость». — Если человек готов платить за услугу, значит, она того стоит. Вы, когда приходите на рынок и у одного парикмахера стрижка 200 рублей, а у другого 1,5 тысячи, то ведь никто не спрашивает, стоит это того или не стоит. Это рыночная стоимость. Люди платят нам не за обращения, а за решение своего вопроса. И у нас есть решения, где администрация, уполномоченный по правам человека, ладно, врать не буду, где администрация города скидывает человека с права получения компенсации за аварийное жилье, признает утратившим его законное право, а человек обращается к нам, оплачивает нам услуги, казалось бы, за бумажки, и его права восстанавливают. Люди приходят и пишут нам благодарности.

Телефоны благодарных клиентов Сурен Амбарцумян ТВ2 не дал. Сослался на тайну персональных данных. Всем недовольным клиентам он предложил звонить в отдел контроля качества и дал визитку с телефоном.

По словам Елены Карташовой, юридически очень трудно придраться к предприимчивым юристам, потому что формально услуга оказана. Девять листов текста написано, и доказать, что здесь что-то незаконно, очень сложно. Ставить вопрос о возбуждении уголовного дела против такой фирмы непросто. «Я с коллегами созванивалась, — рассказывает Елена Карташова. — Такая же безобразная ситуация в Екатеринбурге. Есть ощущение, что это какая-то юридическая франшиза работает. Мы подключили прокуратуру. Стараемся объяснять людям, что наши услуги бесплатные».

Евгения Маркова за 27 тысяч рублей получила жалобы на имя уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, в администрацию Томска, в администрацию Октябрьского района и в администрацию Томской области. Плюс исковое заявление в суд к администрации Октябрьского района. Заявление в суд в ООО «Справедливость» Евгении составили, не дожидаясь получения ответов на жалобы. «Я спросила, почему так, вдруг там согласятся со мной по сути моих жалоб, — рассказывает Евгения. — Мне сказали, что госструктуры обычно присылают стандартные отписки и они нужны для обращения в суд. Когда я стала читать жалобы в разные ведомства, то оказалось, что все они были абсолютно одинаковые, только адреса были разные».

В приемной уполномоченного по правам человека Евгении рассказали, что в ее жалобе набор общих фраз, а ее конкретная ситуация описана плохо. В суд обращаться Евгении на данный момент нет никакого смысла. Тем более выяснилось, что 18 сентября уже прошел суд, где права детей представлял отец. И об этом Евгения узнала не от юристов из «Справедливости», а от юристов уполномоченного по правам ребенка. Это при том, что жалобы в юрфирме для Евгении были подготовлены 24 сентября 2019 года, то есть ровно через неделю после суда.

«Я согласна, что пускай мне составили жалобы платно, — говорит Евгения. — Но за что с меня взяли всю сумму? Они ничего не проверили и не дождались ответов на жалобы. Зачем с меня взяли деньги и за исковое заявление в суд сразу?

В приемной уполномоченного по правам человека в Томской области Евгении Марковой пообещали оказать юридическую помощь бесплатно и рассказали, куда еще можно обратиться. Разбираться с ООО «Справедливость» Евгения не намерена. «Я понимаю, что я сама отдала деньги, но мне не хочется, чтобы другие люди попали в подобную ситуацию, — говорит Евгения. — Я считаю, что меня просто ввели в заблуждение. Когда человек юридически неграмотный, то он идет к юристу, как к врачу: мне плохо, помогите. Когда тебе выписывают таблетки, ты веришь, что они тебе помогут. А здесь получилось, что ты заплатил, а тебе дали филькину грамоту, после которой тебе стало еще хуже».

Адвокат Антон Тимофеев считает, что в данной ситуации профессиональное сообщество, которое могло бы оценить действия коллег, бессильно. «Адвокаты находятся в более жестких рамках профессиональной этики, чем юристы, — говорит Антон Тимофеев. — У нас есть кодекс, есть закон об адвокатуре, в котором прописана в том числе и дисциплинарная ответственность. Поэтому есть возможность пожаловаться на адвоката, если он ввел в заблуждение, обманул. Он может быть лишен адвокатского статуса за это. У просто практикующих юристов подобной системы нет. Поэтому люди пользуются неграмотностью населения. Они монетизируют услугу, которую государство предоставляет бесплатно».

Президент Адвокатской палаты Томской области Сергей Коптяков говорит,что единственный способ борьбы с юристами, которые монетизируют бесплатные госуслуги, – это информирование население. Информирование о том, где и как можно получить бесплатную консультацию, и информирование о фирмах, которые оказывают услуги некачественно. «В юридических вопросах можно обмануть любого человека, — говорит Сергей Коптяков. — Меня, наверное, будет обмануть сложно. Но в сфере медицинских услуг меня обмануть легко. Я в этом ничего не понимаю. Поэтому надо проверять информацию и не отдавать деньги первой попавшейся фирме».

На сайте уполномоченного по правам человека Томской области размещено официальное заявление:

Уполномоченный по правам человека полагает, что в Томске формируется практика намеренного введения граждан в заблуждение отдельными недобросовестными фирмами, оказывающими «псевдоюридические» услуги за цену, явно не соответствующую низкому качеству таких услуг.

Важно понимать, что качество юридических услуг и результат работы юриста напрямую зависит от квалификации исполнителя. На региональном рынке правовых услуг можно встретить как высококлассных специалистов, так и явных аферистов, которые пользуются юридической неграмотностью граждан.

График приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, можно посмотреть здесь.

О работе областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» смотрите здесь.

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Геннадьевна Карташова, телефон: +7 (3822) 714-834 Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Людмила Евгеньевна Ефтимович, телефон: +7 (3822) 714-831