Скакали лошади, летал аэроплан

— У нас выполняют графические реконструкции объектов, которые были утрачены в Томске за период с XIX века по настоящее время, — рассказала научный руководитель и доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Инна Болтовская. — Один из утраченных объектов в Томске — здание с трибунами томского ипподрома, которое было построено в 1906 году по проекту известного архитектора Константина Лыгина. Ипподром не был уникальным, но одним из лучших и самых крупных. Было несколько ипподромов за Уралом — Владивостокский и Тюменский. В Барнауле построили позже. Не зря у нас на гербах — городском и областном — лошадь изображена.



По данным сайта ТГАСУ, кафедра реставрации и реконструкции архитектурного наследия одна из немногих в России обеспечивает подготовку специалистов для архитектурно-реставрационной деятельности.



Сейчас графическая реконструкция здания с трибунами выставлена в комитете по охране объектов культурного наследия Томской области в бывшем Доме офицеров. По словам Екатерины Литвак, графическую реконструкцию можно будет использовать как научный и методический материал.



Разговоры о восстановление объекта не ведутся, но специалисты ТГАСУ хотят поставить памятник ипподрому рядом со входом в торговый центр «Томские товары».

