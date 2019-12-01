Добрые новости
01 декабря,
2019
Скакали лошади, летал аэроплан
Именно на ипподроме в XX веке взлетел в Томске первый аэроплан. А лошадей тренировал в том числе американец. О том, как выглядел ипподром, информацию собирали по крупицам. Сейчас на месте ипподрома Дворец спорта и "Томские товары".
Студентка кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Екатерина Литвак защитила графическую реконструкцию здания с трибунами томского ипподрома. Ипподром уже не восстановишь, но на месте финишной прямой Екатерина предложила поставить памятник. Тем более что лошади — бренд Томска. Ну, по крайней мере исторический бренд.
Ищут знаковые места
— У нас выполняют графические реконструкции объектов, которые были утрачены в Томске за период с XIX века по настоящее время, — рассказала научный руководитель и доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Инна Болтовская. — Один из утраченных объектов в Томске — здание с трибунами томского ипподрома, которое было построено в 1906 году по проекту известного архитектора Константина Лыгина. Ипподром не был уникальным, но одним из лучших и самых крупных. Было несколько ипподромов за Уралом — Владивостокский и Тюменский. В Барнауле построили позже. Не зря у нас на гербах — городском и областном — лошадь изображена.

По данным сайта ТГАСУ, кафедра реставрации и реконструкции архитектурного наследия одна из немногих в России обеспечивает подготовку специалистов для архитектурно-реставрационной деятельности.

Сейчас графическая реконструкция здания с трибунами выставлена в комитете по охране объектов культурного наследия Томской области в бывшем Доме офицеров. По словам Екатерины Литвак, графическую реконструкцию можно будет использовать как научный и методический материал.

Разговоры о восстановление объекта не ведутся, но специалисты ТГАСУ хотят поставить памятник ипподрому рядом со входом в торговый центр «Томские товары».

Архитектор Константин Лыгин
— Поставить, например, бегущих лошадей и информацию о том, что здесь был ипподром, — поделилась Инна Болтовская. — Но хотелось бы, чтобы этот памятник еще и использовался. Например, поставить лошадь с седлом, на которую можно садиться, чтобы люди фотографировались. Разговаривали со скульптором Антоном Гнедых предварительно — он согласен поучаствовать в этом проекте. Часто в городах специально ищут знаковые места, где поставить какие-то скульптуры для привлечения туристов, а здесь не надо даже место создавать, оно у нас есть, но никак не отмечено на картах города.
Здание с трибунами
В двухэтажном деревянном здании с трибунами, графическую реконструкцию которого сделала студентка, размещались несколько залов, администрация, бухгалтерия, канцелярия, судейская и буфет.
На уровне первого этажа располагались трибуны и судейская беседка. Дом освещался электричеством и отапливался четырьмя печами. Примерную планировку Екатерине Литвак удалось восстановить из общения с теми, кто еще помнит, как это здание выглядело.

По словам Инны Болтовской, восстанавливать здание без окружения неправильно. Сейчас от бывшего комплекса ипподрома остались только конюшни на улице Матросова, 2/1. В них разместилась автомастерская.
От бывших конюшен остались несколько стен и ряд деталей. «Гараж» среди прочих выделяет часть старого оконного проема и остаток колонны.
— Здание было двухэтажное, обшитое досками на кирпичном цоколе, достаточно выразительный силуэт, увенчанный шпилями, — пояснила Инна Болтовская. — Центральная часть выделялась особенно за счет архитектурных деталей, фронтона, спаренных колон, навеса над балконом.

При работе над графической реконструкцией Екатерина Литвак обращалась к архивам, работала с фотографиями и сопоставляла планы Томска за разные годы. Активную помощь проекту оказал Краеведческий музей.
В процессе исследования выяснилось, что здание несколько раз перестраивали. Снесли в 1969 году.

— Эта работа заключалась в графической реконструкции: восстановление чертежей, облика памятника на год постройки, — пояснила Екатерина Литвак. — Собственно, это иллюстрация: показать, как что было. Очень помогли архивные материалы, удалось найти чертеж Лыгина с фасадом ипподрома.

С Екатериной мы разговариваем на месте, где когда-то был ипподром.
Территорию бывшего ипподрома сегодня ограничивают четыре улицы: Красноармейская, Усова, Косарева и Киевская.
По словам Екатерины, здание с трибунами располагалось во дворе гимназии № 18 (ул. Киевская, 111).
История томских копыт
— Почему именно к ипподрому обратились: дело в том, что коннозаводство было главной деятельностью томичей в конце XIX — начале XX века, — пояснила научный руководитель Инна Болтовская. — Ипподром был очень популярен. Открыт в 1879 году Томским обществом охотников конского бега. Во главе общества стоял Главноуправляющий Государственным Коннозаводством, великий князь Дмитрий Константинович. У нас на коннозаводстве многие купцы создали свое состояние. Одним из тех, кто занимался непосредственно лошадьми, был Карим Хамитов. Кухтерин также занимался, Фуксман… все они были членами этого общества.

Изначально ипподромный комплекс располагался в районе улиц Усова, Кирова, Киевской. В нынешний сквер студенческих отрядов он «переехал» в 1906 году. Переезд, скорее всего, был связан с необходимостью расширения и активной застройкой.

Великий князь Дмитрий Константинович
— Чем еще интересно место нашего ипподрома — в 1911 году летчик Яков Седов-Сероев впервые продемонстрировал здесь полет аэроплана томичам, — рассказала Инна Болтовская. — Имеется даже фотография. Еще что интересно было — в 1968 году томский наездник Николай Метелев на кобыле Травке установил рекорд скорости в скачках.

По данным отчета Томского общества охотников конского бега за 1901-1902 годы, победители в скачках могли получить до 150 рублей.

Специально для тренировки наездников приглашались специалисты из других стран. Так, в 20-е годы на ипподроме работал американец Вильям Киттон.
На ипподроме испытывали породы лошадей со всех конных заводов Сибири — через «обкатку» проходило больше сотни лошадей в год. Наездники определяли пригодность лошадей для разной деятельности: спорта, хозяйства, кавалерии.

На конюшнях томского ипподрома разводили различные породы. Также в них держали двух немецких тракененских лошадей.

Объявления о скачках часто можно было увидеть на страницах томских газет, но особый ажиотаж вызвал полет аэроплана.
Кроме наездников, на ипподроме занимались велосипедисты и атлеты.

Из отчета Томского общества поощрения коннозаводства с ноября 1907 года по ноябрь 1908 года: за этот период было организовано 20 «беговых дней». Призовой фонд составлял свыше 20 000 рублей, а участвовало в скачках 109 лошадей и 60 владельцев. Половина денежных призов была вложена в развитие кавалерии Российской империи.
Во время Второй мировой войны большинство лошадей томского ипподрома отправили на фронт, но сам ипподром продолжал активно развиваться и после войны. Пока его не закрыли.
Текст и фото: Александр Мазуров
Ноябрь 2019 г.
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