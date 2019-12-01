Скакали лошади, летал аэроплан

— Поставить, например, бегущих лошадей и информацию о том, что здесь был ипподром, — поделилась Инна Болтовская. — Но хотелось бы, чтобы этот памятник еще и использовался. Например, поставить лошадь с седлом, на которую можно садиться, чтобы люди фотографировались. Разговаривали со скульптором Антоном Гнедых предварительно — он согласен поучаствовать в этом проекте. Часто в городах специально ищут знаковые места, где поставить какие-то скульптуры для привлечения туристов, а здесь не надо даже место создавать, оно у нас есть, но никак не отмечено на картах города.