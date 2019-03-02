Сибирский ген мультифоры

Я, как представитель Коми, говорю файлик везде



Файл, я москвичка уже более 20 лет!



Прозрачная фигня для бумаг



Поначалу по привычке после переезда говорил «мультифора», у моих собеседников округлялись глаза. В Москве все называют «файлом»



У нас (Чувашия) мультифора не в ходу — файл, файлик)



Слово мультифора в нашей семье является поводом безостановочного глумления со стороны моей жены-петербурженки. А также вехотка



Я как-то на кассе в столице попросил маечку...



А я в Карелии не могла добиться от продавца булки хлеба, булка у них это булочка



Булка у всех, кроме диких и ужасных сибиряков, это булочка. А хлеба — батон, если белый, и буханка, если черный.



У нас в Пскове булка — это батон, а хлеб — это буханка. Поэтому «булка хлеба» — это вынос мозга



Я ж говорю: они в Сибири дикие)) но симпатишные))



Когда приехала в Томск — долго не понимала слова «сверток». Говорили, к примеру: увидишь сверток — за ним будет третий дом. Вот я иду — никаких свертков не вижу. Сверток мне представлялся таким большим кульком или завязанным пакетом, к примеру. Тупила страшно, несколько лет тупила, пока мне не объяснили, что это поворот. Я тогда страстной поклонницей Макаревича была, в голове не укладывалось, как это будет в песне: «Вот новый сверток, и мотор ревет...»



Сижу и чувствую себя идиоткой, потому что не знаю, что такое мультифора. Прочитала комменты и удостоверилась, что я не сибирячка. Ни хрена не передалось по наследству, гены покинули меня



А я еще с прошлого года не отошла от вашего обозначения черемши) Помню, что никак не могла понять, зачем вы собираетесь купить стеклянную маленькую фигню (колбу) и почему так странно ставите ударение



Дома мультифора, в обществе — файл))))



Кошулька (на польском рубашка) — это первое слово для мультифоры, которое я узнал. Когда вернулся в Томск, просил дать мне рубашку. Меня не понимали



Пришла распечатать документы. Говорю: можете в мультифору положить? А женщина из распечатки: А вы с севера? Не переживайте, я вас поняла. У меня соседи тоже с севера, я уже знаю, что вам нужно



Давно же выяснили, что это сугубо томское слово итальянского происхождения

