Сибирский ген мультифоры

Я, как представитель Коми, говорю файлик везде
Файл, я москвичка уже более 20 лет!
Прозрачная фигня для бумаг
Поначалу по привычке после переезда говорил «мультифора», у моих собеседников округлялись глаза. В Москве все называют «файлом»
У нас (Чувашия) мультифора не в ходу — файл, файлик)
Слово мультифора в нашей семье является поводом безостановочного глумления со стороны моей жены-петербурженки. А также вехотка
Я как-то на кассе в столице попросил маечку...
А я в Карелии не могла добиться от продавца булки хлеба, булка у них это булочка
Булка у всех, кроме диких и ужасных сибиряков, это булочка. А хлеба — батон, если белый, и буханка, если черный.
У нас в Пскове булка — это батон, а хлеб — это буханка. Поэтому «булка хлеба» — это вынос мозга
Я ж говорю: они в Сибири дикие)) но симпатишные))
Когда приехала в Томск — долго не понимала слова «сверток». Говорили, к примеру: увидишь сверток — за ним будет третий дом. Вот я иду — никаких свертков не вижу. Сверток мне представлялся таким большим кульком или завязанным пакетом, к примеру. Тупила страшно, несколько лет тупила, пока мне не объяснили, что это поворот. Я тогда страстной поклонницей Макаревича была, в голове не укладывалось, как это будет в песне: «Вот новый сверток, и мотор ревет...»
Сижу и чувствую себя идиоткой, потому что не знаю, что такое мультифора. Прочитала комменты и удостоверилась, что я не сибирячка. Ни хрена не передалось по наследству, гены покинули меня
А я еще с прошлого года не отошла от вашего обозначения черемши) Помню, что никак не могла понять, зачем вы собираетесь купить стеклянную маленькую фигню (колбу) и почему так странно ставите ударение
Дома мультифора, в обществе — файл))))
Кошулька (на польском рубашка) — это первое слово для мультифоры, которое я узнал. Когда вернулся в Томск, просил дать мне рубашку. Меня не понимали
Пришла распечатать документы. Говорю: можете в мультифору положить? А женщина из распечатки: А вы с севера? Не переживайте, я вас поняла. У меня соседи тоже с севера, я уже знаю, что вам нужно
Давно же выяснили, что это сугубо томское слово итальянского происхождения