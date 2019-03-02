Добрые новости
02 марта,
2019
Сибирский ген мультифоры
Волею судеб меня, простую сибирячку в седьмом поколении из причулымской деревни, где кругом одни болотá и воротá, да и еще медведи по единственной улице «тудой-сюдой» ходят, занесло в один из копицентров столицы нашей Родины...
Нужно было распечатать какую-то бумагу о том, что в Москве я не просто так без прописки пребываю. Могу ли я хоть раз в жизни за границей Томской области побывать...

Распечатав для меня справку, девушка за стойкой спросила:

— Вам файл нужен?

С этого момента у меня начался самый что ни на есть культурный шок, но тогда я расценила свое состояние как перекос сознания. Разве она не распечатала этот самый файл с флешки только что? Пытаясь не засмеяться от такой ее компьютерной «безграмотности», я с максимально серьезным видом ответила:

— Положите в мультифору, пожалуйста.

— У нас такого нет.

И положила распечатанный файл в мультифору.

Этот случай не давал мне покоя, и я решила выяснить тайну названия «мешочка для бумаги с дырочками сбоку». Оказывается, чтобы не прослыть провинциалом, его надо называть «файл» и никак иначе.
Даже Тотальный диктант мультифорой озадачился! В 2019 году в одном из заданий просили объяснить значение этого слова.
Однако есть в слове «мультифора» нечто аутентичное и даже поэтическое, помогающее нам, сибирякам, ощутить себя особенными. Это когда в бане начинаешь просить вехотку у москвички (мочалка по-столичному), а весной ходить в лес за колбой (а не за черемшой).

— Хлеб с черемшой это что-то непонятное. А хлеб с колбой, сразу веет чесночком...
— То ли дело колба — сразу понятно, что какое-то рабоче-крестьянское блюдо.

(Из подслушанного разговора двух сибиряков)
Это что? - Букет! - Ты что, из Томска?
Итак, «мультифора». Повод для глумления над нами со стороны москвичей, петербуржцев, жителей Кавказа и прочих «европейцев». «Впервые слышу! Файл, и никак иначе, нечего придумывать!». Этим словом, как и «свертком» в значении «поворот», довольно забавно вызывать ответное недопонимание. Хотя довольно странно, что петербуржцы с их «поребриком» вместо бордюра и «парадной» вместо подъезда запрещают нам «ковыряться в носу». Согласитесь, «файлик» по-питерски звучит уж точно не как слово из уст жителя культурной столицы.

Ведь только вслушайтесь в это слово, здесь же сразу возникнут ассоциации с чем-то итальянским — multi foro – в дословном переводе «много отверстий», в чем собственно и заключается основная функция мультифоры — в возможности использовать ее в скоросшивателе. A где итальянский, там и латинский, а следовательно, что-то античное, древнеримское — так и веет духом Горация и Вергилия. Ведь было же модно у разных правителей, а то и целых этнических общностей провозглашать себя наследниками Рима. Так почему бы нам, сибирякам, на такое высокое не замахнуться?

Углубляясь в историю менее далекую, говорят… В общем, есть городская легенда, что то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске (то есть в Сибири) в девяностые годы существовала даже фирма с одноименным названием. Она выпускала канцелярские принадлежности и гордо именовалась «Multifora».
Мы решили провести на фейсбуке небольшое исследование. Попросили объяснить представителей особенно европейской части нашей страны понимают ли они слово «мультифора». И тут началось…
Я, как представитель Коми, говорю файлик везде

Файл, я москвичка уже более 20 лет!

Прозрачная фигня для бумаг

Поначалу по привычке после переезда говорил «мультифора», у моих собеседников округлялись глаза. В Москве все называют «файлом»

У нас (Чувашия) мультифора не в ходу — файл, файлик)

Слово мультифора в нашей семье является поводом безостановочного глумления со стороны моей жены-петербурженки. А также вехотка

Я как-то на кассе в столице попросил маечку...

А я в Карелии не могла добиться от продавца булки хлеба, булка у них это булочка

Булка у всех, кроме диких и ужасных сибиряков, это булочка. А хлеба — батон, если белый, и буханка, если черный.

У нас в Пскове булка — это батон, а хлеб — это буханка. Поэтому «булка хлеба» — это вынос мозга

Я ж говорю: они в Сибири дикие)) но симпатишные))

Когда приехала в Томск — долго не понимала слова «сверток». Говорили, к примеру: увидишь сверток — за ним будет третий дом. Вот я иду — никаких свертков не вижу. Сверток мне представлялся таким большим кульком или завязанным пакетом, к примеру. Тупила страшно, несколько лет тупила, пока мне не объяснили, что это поворот. Я тогда страстной поклонницей Макаревича была, в голове не укладывалось, как это будет в песне: «Вот новый сверток, и мотор ревет...»

Сижу и чувствую себя идиоткой, потому что не знаю, что такое мультифора. Прочитала комменты и удостоверилась, что я не сибирячка. Ни хрена не передалось по наследству, гены покинули меня

А я еще с прошлого года не отошла от вашего обозначения черемши) Помню, что никак не могла понять, зачем вы собираетесь купить стеклянную маленькую фигню (колбу) и почему так странно ставите ударение

Дома мультифора, в обществе — файл))))

Кошулька (на польском рубашка) — это первое слово для мультифоры, которое я узнал. Когда вернулся в Томск, просил дать мне рубашку. Меня не понимали

Пришла распечатать документы. Говорю: можете в мультифору положить? А женщина из распечатки: А вы с севера? Не переживайте, я вас поняла. У меня соседи тоже с севера, я уже знаю, что вам нужно

Давно же выяснили, что это сугубо томское слово итальянского происхождения
Может быть, слово мультифора происходит от сокращения «мультиформатность»? Мультиформа? И опять здесь сибирякам есть повод свою особенность подчеркнуть. Ведь чтобы выжить в суровом климате, нужно быть мультиформатным и думать быстро, потому что если долго будешь думать, то либо замерзнешь, либо комары сожрут, или кто-то чуть крупнее и агрессивнее.

Интересно, существует ли «ген мультиформатности»? Если бы существовал, то его смело можно было бы назвать «геном сибирской мультифоры».

Ангелина Доркина, студентка ТГУ
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