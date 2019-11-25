Сибирские каникулы литовского фотографа Ромуальдаса Пожерскиса

— Сколько лет вам было, когда вы впервые взяли фотоаппарат в руки?

— Есть два периода. Впервые, наверное, когда мне было лет десять, я начал с кино. Я пошел в клуб для тех, кто любит кино. И потом увлекся фотографией тоже. Но творческой фотографией я начал заниматься в 1974 году. Мне было уже 23 года. Перед этим я участвовал в политических демонстрациях: меня поймали, посадили на пятнадцать суток в тюрьму, выгнали на год из института, но потом я снова поступил.



Я понял, что я как человек должен думать не только о себе, о жизни, путешествиях и друзьях, но и о человеке в государстве, человеке в истории, как люди живут, как люди думают о будущем. Я понял, что с фотоаппаратом я могу посмотреть людям в глаза и спросить их, как вы живете. Это моя миссия всегда и была, если вы спросите. Моя и моих друзей, моей дочери Моники (дочь тоже фотограф).

