Сибирские каникулы литовского фотографа Ромуальдаса Пожерскиса

— Я снимал тогда акты "Досье миражей", выпустил книгу. И потом я нашел Альфонсоса, маленького человека. Я начал снимать его в 93-м году, и снимал 10 лет. Потом он умер и я не смог попасть на его похороны, потому что тогда впервые был на фестивале "Burning man
" (горящий человек), это тоже коллекция фотографий за много лет. Сейчас я фотографирую слепую девушку Лауру. Я назвал эту коллекцию "Лаура - светящая темнота". Я фотографирую Лауру на фоне разных красивых мест, которые она никогда не сможет увидеть.