Шутки и стеб в «Последней России»

Истории

Художник Константин Еременко устраивал выставку «Жизнь в СССР», был одним из организаторов несостоявшегося Марша за федерализацию Сибири и «хоронил» мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В сентябре этого года Константин написал портрет якутского шамана Александра Габышева, а в октябре «шаман-воин» назначил художника своим «представителем» в Новосибирске. Теперь Константин создает партию «Последняя Россия», которую грозится сделать партией власти.

Фото: взято с личной страницы Константина Еременко

Как давно вы пишете картины?



Наверное, в советский период все хотели стать космонавтами, а я сразу решил стать художником. Занимаюсь этим с самого детства.



Наверняка у вас уже тогда были убеждения, отличные от убеждений типичного советского человека. Это как-то проявлялось в творчестве?



В мировоззрении да, в творчестве нет. В советские времена я еще мелкий был, а художник все-таки должен быть немного старым пердуном, чтобы что-то говорить. Для меня фразы студентов в духе «мое искусство» звучат как минимум нелепо.

Уже в 16-17 лет, когда произошли события 1991 и 1993 годов, я заинтересовался политикой и в 1996 году вляпался в Национал-большевистскую партию (НБП). Участвовал в митингах, пикетах, демонстрациях. Потом подумал, что толку от этого минимум. Устраивают люди какой-то пикет, СМИ напишут об этом абзац текста, и все — скучно и неинтересно. Поэтому в 2005 году решил сделать выставку на условно политическую тематику, называлась она «Жизнь в СССР».

Ничего страшного по тем и по нынешним временам на ней не было: портреты ветеранов, тыл, фронт и прочая стилистика «совка». Но приехали органы и закрыли эту выставку, а меня окрестили «копрофилом» — так называли тогда сторонников коммунистов. Резонанс был мощный, лайт-версия Бульдозерной выставки (речь идет о самовольной уличной выставке художников 1974 года в Москве, полицейские уничтожили ее поливочными машинами и бульдозерами — прим. редакции).

А через пару лет Путин сказал, что Сталин — эффективный менеджер, и страна начала тащиться по «совку». Все вспомнили, что у нас был дичайше вкусный пломбир и тому подобные вещи. Моя выставка была почти 14 лет назад. Тогда сказать, что ты поклонник Сталина и родился в СССР, было западло, за это могли и морду набить. Сейчас общество переобулось.

Вообще, изменения в политике я чувствую, примерно так же было и с сибирским сепаратизмом. Это очень смешная история! В один из Новых годов, когда все становились блогерами, я выпил и тоже решил завести ЖЖ. Не знал, что туда написать, и в итоге нарисовал левой пяткой картинку с подписью «Былинный сибирский партизан-сепаратист Лыков отрезает бензопилой часть головы косматому геологу за исполнение возле костра песни «Милая моя – солнышко лесное». Полный бред, шутка, но людям зашло.

Фото: с личной страницы Константина Еременко

Это было в те времена, когда сепаратизм воспринимался как уход в горы и занятие земледелием. Потом появились разные формы жизни, вроде писателя Старикова и философа Дугина, которые на полном серьезе начали с сибирским сепаратизмом бороться. Но мы еще балдели и в 2010 году провели пресс-конференцию «Мы — сибиряки». Хотели объявить себя мелким народом, не служить в армии, платить меньше налогов и другие преференции из центра получать. Тема пошла-поехала, было много выставок и проектов, самая известная из них — «Соединенные Штаты Сибири».



Кульминацией стал Марш за федерализацию Сибири, который мы хотели провести в 2014 году. Но тема тогда стала федеральной, война в Украине началась, и шутку уже не поняли: марш запретили, нас вызвали в органы на допрос, и я перестал агитировать. Сепаратизм я понимал как борьбу за свободу, а на уровне развития нашего общества были бы не Свободные Штаты Сибири, а куча маленьких «Лугандонов».

В НБП я много занимался визуальной составляющей. На одну из наших первых демонстраций в Новосибирске мы вывели людей с огромным черно-белым транспарантом «НБП любит власть». А серп и молот в белом круге на красном фоне заменили на черно-белый смайлик. То есть вроде бы оставили всю партийную эстетику, но добавили что-то свое, сибирское.

Фото: с личной страницы Константина Еременко

Сейчас я стараюсь минимально радикализировать свои взгляды, больше заниматься просвещением. Работаю над большим полотном, посвященным истории Сибири. Проект, скорее всего, поедет по Сибири, России и по другим странам. Мы хотя бы узнаем больше об известных сибиряках. Думаю, для большинства будет открытием даже то, что Ермак не присоединял Сибирь к России и она к моменту его похода была в составе страны. Надеюсь, проект будет мультимедийным и поднимет самосознание сибиряков чуть-чуть.

Осенью прошлого года вы написали картину «Поединок Золотова с Навальным». После этого к вам не было вопросов со стороны силовиков?

Нет, к счастью. От них были вопросы по другим вещам, не связанным с искусством. Если я берусь делать какое-то мероприятия, оно должно подкинуть говна на вентилятор. Тот же Марш за федерализацию Сибири, например. Но «эшники» относятся ко мне лояльно и даже ходят на мои выставки. Стараюсь не делать топорные вещи, за которые реально можно получить по шапке, а картина «Поединок Золотова с Навальным» — безобидная ирония. Благодаря которой, кстати, я побывал с выставкой в Вильнюсе и познакомился с массой интересных людей.

Почему вы решили написать икону «шамана-воина» Александра Габышева?

Года два или три назад мы с приятелем собирались пойти в Москву и что-нибудь у Путина попросить. Что-то шутливое. Например, чтобы у всех баб были выбриты подмышки, или «Путин, дай покушать». Но напарник мой тогда закодировался и акция сорвалась.

Когда я услышал про поход шамана, то сначала в хорошем смысле ему позавидовал. Цели у него были более правильные, путь более амбициозный, люди собирались вокруг и интересные вещи происходили. В России вообще большинство событий происходят иррационально, не согласно какой-то логике, а вопреки. Поэтому шаманизм и прочие апелляции к нематериальному вполне могут сработать. Фактически шаман стал символом, и я в каком-то смысле даже в него поверил, поэтому захотел увековечить.

Фото: Тимур Ханов, vk.com/samopisec

А почему именно икона — не знаю, написал ее, не задумываясь. Примерно раз в месяц ко мне в голову приходят новые идеи, я смотрю на них, и если нравится — воплощаю. С иконой Марии Бутиной я не повториться решил, нет. Просто СМИ ее преподнесли как мученицу, тут сам Бог велел сделать отсылку к религии.

Были мысли присоединиться к походу шамана, если его отряд доберется до Новосибирска?



Да, я рассчитывал, что он дойдет до города примерно к весне следующего года, и хотел пройти с ним символический этап пути. Больше ста километров я бы вряд ли прошел: дети мелкие, нужно им внимание уделять. Надеюсь, что шаман еще выдвинется из исходной точки в Москву и мы сможем поговорить в реале, а не только по телефону.

Вы зарабатываете творчеством?



Нет, я не профессиональный художник и никогда не зарабатывал на картинках. Всю жизнь я работал на заводе, а недавно уволился и работаю отделочником. Искусство — хобби, амбиций продавать картины у меня нет. Да и вряд ли их станут покупать. Можно купить пейзаж какой-нибудь, натюрморт и мазню с названием «Коллапс времени», а мои художества вряд ли кто-то станет вешать дома или в офисе.

Какие у вас планы на ближайшее время, помимо проекта про историю Сибири?



Полотно об истории Сибири — промежуточный проект. И он кураторский, ограничения некоторые есть. Первой темой, которую я предложил, была история Сибири, второй – пришествие Иисуса Христа в Новосибирск. Проект был ироничный, с рабочим названием «Сотрудники новосибирского метрополитена задерживают Иисуса Христа, ошибочно приняв его за нелегального таджикского мигранта».

Кураторам тема понравилась, но у нас в городе много форм жизни под названием «православные активисты». Мы приняли это во внимание и решили на истории региона остановиться. Возможно, попутно я сделаю несколько работ, в том числе и о пришествии Христа. Еще я работаю над полнометражным мультфильмом про ГУЛАГ по книге Александра Солженицына и сам книгу пишу.

Недавно вы заявили, что создаете партию «Последняя Россия», которая будет «самой новой и рывком в светлое будущее». Это тоже шутка и ирония или нечто большее?



С Лыковым и сибирским сепаратизмом тоже была шутка, но в итоге кто-то воспринял это всерьез. Так же и тут: это был действительно стеб, но кто его знает, что в итоге из этого может получиться? В наше абсурдное время ничего невозможно предсказать. ​