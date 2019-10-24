Школа в Суйге: на ремонт потратили 25 млн, а дети учатся в больнице. Почему?

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Суйгинской школы в Молчановском районе. Школа прогремела на всю Россию, когда стало известно, что с 1 сентября ее ученики будут вынуждены учиться в здании местной больницы.

Капитальный ремонт в школе проводился пять лет назад. Однако большая часть документов сейчас утеряна. На вопрос, как и почему выбрали в качестве подрядчика именно «Сибирскую строительную компанию», ответить также никто не может.

По факту сейчас имеются одно уголовное дело и много вопросов. Отсутствуют 25 млн рублей, выделенных на ремонт, люди, которые принимали решения, и нормальные условия обучения для детей.

Фото: региональный ОНФ

Школу в селе Суйга Молчановского района закрыли из-за ее аварийного состояния. Детям приходится учиться в местной больнице. Изначально родители жаловались, что здание не оборудовано для занятий, что учеников никто не будет кормить, а в туалет придется ходить на улицу.

Глава района Юрий Сальков отмечал, что питание в школе будет организовано, а для учеников оборудуют новый туалет.

«Других помещений в поселении, пригодных для обучения школьников, нет, — подчеркивала депутат областной Думы Галина Немцева, к которой обращались обеспокоенные родители. — Обучаться в клубе нельзя, в администрации тоже. Помещение ФАПа новое, отремонтированное, чистое, светлое. Здание было построено три года назад, оно теплое».

Фото: предоставлено Галиной Немцевой

При этом в 2013 году на капитальный ремонт школы было выделено 24,3 млн рублей. Основную сумму — 21,9 млн рублей — выделили из бюджета Томской области. Ремонт проводила «Сибирская строительная компания» (директор – Максим Кашкарев).

«Фактически с капитального ремонта прошло пять лет, но уже в конце учебного 2018 года обнаружился ряд проблем с перекрытиями. В июле 2019 года был заключен договор подряда на проведение ремонтных работ. В ходе проведения работ при разборе конструкций потолков как раз и был обнаружено повреждение деревянных конструкций балок, были выявлены следы гниения древесины», — отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, директор Регионального центра развития образования Надежда Лыжина.

Теперь «ремонтными» работами заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что имеются признаки некачественного, неполного проведения работ по капитальному ремонту. В частности, не были выполнены работы по замене кровли, балок, не выполнено устройство цементной стяжки перед укладкой керамической плитки. Были установлены признаки мошенничества, так как, несмотря на все недоделки, акты выполненных работ были подписаны без каких-либо замечаний со стороны директора школы (на тот момент – Ирины Минеевой – ред.). На основании этих актов были произведены выплаты подрядной организации, что повлекло незаконное расходование бюджетных средств», — рассказывает заместитель прокурора Молчановского района Евгений Гуслов.

Фото: региональный ОНФ

По словам Гуслова, признаки разрушения кровли обнаружили еще в октябре 2018 года. Однако каких-либо действенных мер по устранению замечаний предпринято не было.

«Дети продолжили заниматься в здании школы. Как мы увидели из заключения, здание находится в аварийном состоянии. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье детей. Прокуратурой района в связи с допущенными нарушениями было внесено представление главе района. Оно находится в стадии рассмотрения», — подчеркивает Гуслов.

При этом в прокуратуре отмечают, что часть документов в ходе проверки получить не удалось. Так, ведомство запрашивало исполнительную документацию, которую согласно контракту обязан был подготовить подрядчик, однако у районной администрации этих документов не было.

«Из объяснений директора следовало, что исполнительная документация изначально не готовилась. Для нас эти ответы были большим удивлением», — говорит Евгений Гуслов.

Фото: региональный ОНФ

Главный вопрос, ответ на которой пытались найти в ОНФ, как именно фирма на законных основаниях могла получить контракт на ремонт, если конкурсных процедур на сайте Госзакупок не проводилось.

«Мы изучили деятельность компании. Просуществовала три года, затем ликвидировалась. За это время заключила более 30 муниципальных контрактов на сумму более 80 млн рублей. Первый муниципальный контракт был на капитальный ремонт Сулзатской школы Молчановского района. В ходе торгов контракт упал в цене на 37 %, что уже в принципе настораживает. За 4,5 млн рублей они выполнили капитальный ремонт полов, монтаж системы вентиляции, сигнализации и водопровода», — рассказывает сопредседатель регионального штаба, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Юденко.

По словам Юденко, «Сибирская строительная компания» специализировалась на ремонте общеобразовательных учреждений. Так, они отвечали за капитальный ремонт школы в селе Жуково Кривошеинского района (стоимость контракта составила 14 млн 935 тысяч рублей), ремонтировали фасад Молчановской школы № 1 (стоимость контракта — 7,8 млн рублей), реконструировали стадион школы № 49 на улице Мокрушина (2,9 млн рублей), обустраивали участки дорожной сети в Томске.

«Вопросов по качеству работ очень много. Так, согласно одному из контрактов, они в ноябре высаживали сирень. Мы направим просьбу в надзорные органы провести проверку по каждому муниципальному образованию. Фирма обанкротилась в декабре 2014 года. При этом по некоторым школам до сих пор действует гарантия работ по этой фирме», — отмечает Константин Юденко.

Специалисты отмечают, что контракт был заключен в 2013 году. К этому времени система Госзакупок была сформирована, то есть уже нужно было проводить конкурсные процедуры. Однако конкурса на ремонт школы в Суйге найти ни у кого не удалось.

Фото: региональный ОНФ

В департаменте образования подчеркивают: осуществлять строительный контроль, в том числе за качеством и объемами выполненных работ, должен был «Облстройзаказчик».

«Функции проверки, контроля, качества и объема строительных работ за департаментом общего образования никогда не закреплялись. Это не в нашей компетенции. Мы не имеем права залезать в сметы, в строительную документацию. Даже сейчас, когда мы пытаемся, нам дают по рукам. Мы пытались поднять какие-то документы, выходили на школу, на администрацию. Сейчас действительно очень сложно — команда вся поменялась, что в департаменте образования, что в муниципалитете. Найти концы не представляется возможным», — комментирует заместитель начальника департамента по развитию инфраструктуры образования Виктория Скатова.

По словам Скатовой, сейчас в «Облстройзаказчике» формируется отдел инструментального обследования.

«Он будет централизованно обследовать все образовательные организации. Конечно, проверки будут осуществляться планово. То есть проблему мы знаем. Департамент госзаказа будет помогать с закупками», — говорит Скатова.

Фото: региональный ОНФ

А пока 78 человек — 67 школьников и 11 дошколят — продолжают посещать занятия в здании больницы.

«На сегодняшний день учебный процесс организован в две смены. Имеются уборная внутри и снаружи. Мы плотно проработали с Роспотребнадзором вопрос организации питания. Изначально мы планировали, что будет чай с выпечкой, но от этого отошли. Площади позволили организовать более расширенное питание. Есть и горячие блюда — каши, гарнир с сосисками, фрукты», — рассказывает глава Молчановского района Юрий Сальков.

Также был оборудован отдельный вход, соприкосновения с больницей никакого нет, подчеркивает Сальков. Установили систему видеонаблюдения, пожарную и тревожную сигнализацию.

Сейчас родители жалуются, что детям приходится возвращаться домой с уроков по темноте. Они попросили Юрия Салькова установить дополнительное уличное освещение. Глава района говорит, что в скором времени вопрос будет решен.

«Конечно, улица сияет, не как Красная площадь, но освещение есть. Самый главный вопрос, который беспокоит родителей, это площадка перед школой и горка, которая спускается к центральной улице. Перед школой освещение установили. На горке в силу рельефа освещения не было никогда. Мы проработали этот вопрос с администрацией поселения, там установлены столбы, проведены провода. Монтаж фонарей должен завершиться на этой неделе, поэтому этот вопрос будет снят», — говорит Сальков.

Сальков обещает, что в планах закупить дополнительные приборы освещения. Новые фонари в Суйге могут появиться в конце этого года — в начале следующего.

До конца года планируется разработать и проектно-сметную документацию по ремонту школы. Сумма на ПСД варьируется от 1,2 до 1,5 млн рублей.

Когда ПСД будет готова, то станет понятно, сколько средств необходимо на ремонт школы. Сейчас школа стоит в первой очереди объектов, которым будут выделены деньги. Есть надежда, что до сентября 2020 года все работы будут выполнены и дети будут учиться в отремонтированной школе.