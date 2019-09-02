Школа ХХI века: обед дома, туалет на улице, а за стенкой — больные туберкулезом

Истории

Около 70 учеников Суйгинской средней школы, что в Молчановском районе, на неделю продлили себе каникулы. Впрочем, этой новости никто из них не рад. Причина проста — детям негде учиться. Школа, в которой в 2013 году по документам провели капитальный ремонт, находится в аварийном состоянии. Власти предложили временную замену — проводить занятия в местном фельдшерско-акушерском пункте. Однако родители против. Они говорят, что после вынужденного переезда у их детей не будет самых элементарных удобств — учеников никто не будет кормить, а в туалет им придется ходить на улицу. Пугает родителей и постоянное соседство с больными.

Считается, что капитальный ремонт школы прошел в 2013 году. На работы выделялось 25 млн рублей. Школу быстренько открыли, потом снова закрыли, чтобы доделать, — рассказывает член родительского комитета Галина Пискунова. — Акт приемки работ никто не видел до сих пор, но уже весной 2014 года началось отслаивание гипсокартона. Неоднократно обращалась в местное управление образования, но нам сказали, что ничего страшного — легкое падает, никого не убьет. Позже по потолку пошли трещины, нам посоветовали замазать их замазкой.

По словам родителей, проблемы после ремонта только нарастали. В октябре 2018 года в кабинете химии полностью провис потолок. Класс закрыли, так как боялись, что потолок обрушится на голову детям.

«В начальных классах работник постоянно старался укрепить потолок, чтобы он не упал. Укреплял его саморезами как-то. В мае я обратилась к главе Молчановского района, он пообещал, что как только летнюю площадку закроют, то в школе начнутся ремонтные работы. Я попросила знакомого посмотреть, что там происходит. Надеялась, что можно сделать своими силами. Он залез на чердак и схватился за голову. Оказывается, все балки гнилые, во время ремонта они не менялись. И к этим балкам проволокой прикручен потолок к стропилам. Балки со временем гниют, проволока провисает, и груз этот опускается на голову детей», — рассказывает Галина Пискунова.

Фото: предоставлено родителями

Она писала несколько обращений, в том числе и губернатору Томской области Сергею Жвачкину. В ответ на ее жалобы обладминистрация направила в школу комиссию, которая постановила: здание непригодно к эксплуатации. Здесь не только проблемы с потолком – в школе в нескольких местах потрескалась плитка, а когда сняли сайдинг, то все увидели гнилые стены.

«Комиссия приезжала в конце августа. Нам сказали, что потолок может обвалиться в любую минуту. Может два года простоять, а может через десять минут упасть. Распорядились ограничить доступ детей», — говорит Галина Пискунова.

Фото: предоставлено родителями

Проводить занятия власти предложили в больнице. Чтобы разграничить части здания, поставили в коридорчике шкаф и ширму.

Мы все в шоке, — рассказывает член родительского комитета Елена Попова. — В помещении ужасный запах клея, туалета в здании нет, кормить детей никто не будет. Утром в больницу приходят отмечаться больные туберкулезом. В школе обучается 67 или 68 детей, ближайшая школа находится на расстоянии в сто километров. Но так как дорога неасфальтированная, то возить наших детей никто не будет. Не положено, так как расстояние больше 30 километров.

Родителям говорят, что эта мера временная — на два месяца. С больницей однако договаривались на два года.

«Наших детей просто хотят куда-то запихнуть, но это же не цыплята, не козлята. Мы спрашивали у администрации, что нам делать, если через полгода дети начнут болеть туберкулезом? Скоро пойдет сезон простуд, гриппа. А наши дети все это время в больнице будут за шкафчиком. Что нам делать, мы не знаем. Сегодня мы объявили забастовку. С завтрашнего дня все наши дети будут дома», — резюмирует Елена Попова.

Фото: предоставлено родителями

Галина Пискунова отмечает и другие проблемы, которые появляются у школы с переездом в фельдшерско-акушерский пункт.

«Там оборудовали пять классов и учительскую. Раздеваться детям негде — в коридоре поставили вешалки. Дети вынуждены сидеть впритык носом в стену. Коридор — 1,6 метра шириной. И по той длине, которую нам дали, получается, что на ребенка приходится 60 кв. сантиметров. Задала вопрос, как на этой площади ребенок должен на перемене отдохнуть. Там страшная духота, так как окон в коридоре нет. Если больница уйдет в три часа и закроет за собой дверь, то останется только один выход. Какая тут противопожарная безопасность? Не дай Бог, будет какая-то тревога. Эвакуировать детей будет невозможно, так как двери открываются в коридор, а если открыть, то проход между ними в 40 сантиметров. Когда начнется паника, что будет? Ребятишки сами себя передавят».

Планируется, что школа будет работать в две смены — примерно по 30 учеников в каждой. Однако родители боятся, что из-за духоты дети будут падать в обмороки.

«Там помещение просто не рассчитано на единовременное пребывание 50 человек. Нам сказали, что на обед будут давать детям 40 минут. Ладно, моя внучка живет рядом с домом, а кто-то живет в двух километрах. Разве хватит ему этого времени, чтобы пообедать и вернуться? И как быть тем, кто на соцобеспечении, у кого единственная нормальная возможность поесть — это как раз-таки школа? И как зимой детям ходить в уличный туалет? Он старый-старый, кособокий и заваливается. Нам обещали построить новый неделю назад, но пока ничего не сделали. Мы жалуемся в управление образования района, но там считают, что все хорошо, просто мы вреднючие».

Фото: предоставлено родителями

Елена Чаусова, временно исполняющая обязанности директора, в разговоре с ТВ2 была кратка:

Мы только переходим туда. Получаем лицензирование. Сегодня у нас была линейка. Сейчас мы на неделю детей распустили. Вопрос решается. Если нужна дополнительная информация, то обращайтесь в администрацию Молчановского района.