«Семь лет за две страницы текста»: открытое письмо Светланы Прокопьевой

«Мое уголовное дело — это убийство свободы слова». Вместе с «Эхом Москвы», «Такими делами», 7×7, «Мхом», «МБХ медиа» и «Медиазоной» ТВ2 публикует открытое письмо псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за слов о том, что подавление протеста неизбежно ведет к его радикализации.

— Я (мы?) — Светлана Прокопьева. Я журналист, и меня могут посадить на семь лет за «оправдание терроризма».





Почти год назад в Архангельске прогремел взрыв. Взрыв неожиданный, ошеломляющий — 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя на входе в архангельское здание ФСБ. За несколько секунд до того он оставил предсмертную записку в телеграме. Он написал, что идет на самоподрыв, потому что «ФСБ ****** [оборзела], фабрикует дела и пытает людей».





Этот взрыв в Архангельске стал темой моей очередной авторской колонки на радио «Эхо Москвы в Пскове». «Действуя умышленно», я написала текст под заглавием «Репрессии для государства». 7 ноября программа вышла в эфир, и потом текстовая версия появилась на сайте «Псковской ленты новостей».





Прошел почти месяц, когда ПЛН и «Эху Москвы» прилетели предупреждения от Роскомнадзора — наш квазицензор усмотрел в моем тексте «признаки оправдания терроризма». В начале декабря были составлены административные протоколы, которые в мировом суде обошлись двум СМИ в 350 тысяч рублей штрафа. Одновременно псковский Следственный комитет начал проверку по статье 205.2 УК РФ — в отношении меня лично. Отчетливо замаячила перспектива уголовного дела, но мы смеялись и покручивали у виска пальцем. Да какое, к черту, оправдание терроризма? Роскомнадзор в своих предупреждениях не указал ни одной конкретной фразы или даже слова, где есть «признаки», да и не мог указать — таких слов там нет. Как вскоре выяснилось, это неважно.





6 февраля я открыла дверь на звонок, и десяток вооруженных людей в касках оттеснили меня щитами к стене в дальней комнате. Так я узнала о том, что уголовное дело все-таки возбуждено.





Обыск — мерзкая и унизительная процедура. Одни незнакомые люди роются в твоих вещах, другие безучастно за этим смотрят. Старые записи, кассовые чеки, письма с иностранными штампами — все вдруг приобретает подозрительный, криминальный оттенок, все требует объяснений. Твои вещи, самые важные и необходимые — ноутбук, телефон — становятся «вещественными доказательствами». Твои коллеги и родственники теперь запросто могут оказаться «соучастниками».





В тот день меня ограбили — забрали три ноута, два телефона, диктофон, флешки. Через полгода ограбили еще раз, заблокировав мои счета. Я была еще только «подозреваемой», когда меня внесли в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь я не могу завести банковскую карту на свое имя, открыть депозит или оформить ипотеку — государство вычеркнуло меня из нормальной экономической жизни.





Им осталось отобрать у меня последнее — свободу — и вот 20 сентября мой процессуальный статус изменился. Сегодня я официально обвиняемая в преступлении по статье УК 205.2, часть 2 — оправдание терроризма с использованием средств массовой информации. Это штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.