Секреты улетного доклада. Как проходил Science Slam в Томске

Истории

А вы знаете, что такое арсенид галлия и какие «спички» могут за считанные секунды увеличить площадь лесного пожара в несколько раз? Томичи, которые побывали на Science Slam, знают. Даже те, кто не имеет к науке никакого отношения. В этом фишка слэма – говорить просто и понятно на сложные научные темы. Этот формат сегодня популярен во многих странах мира. О нем и поговорим.

У вас есть секрет? Или привязанность, о которой вы никому не хотели бы рассказывать? А теперь вспомните, искали ли вы информацию по этой теме в интернете? Ставили галочку, что согласны с политикой конфиденциальности? Вполне возможно, что тот, кто захочет ее обнародовать, сможет это сделать. Потому что конфиденциальность в Сети – понятие относительное. А защита персональных данных сегодня – одна из самых актуальных тем в мире.

Среди тысяч ученых и программистов ею занимается Франциска Бениш. Отличие информатика из университета Берлина от большинства коллег в том, что она может объяснить суть вопроса понятным всем языком.

Наш телефон постоянно спрашивает нас: согласны ли мы с политикой конфиденциальности? И мы не задумываясь говорим «да», — объясняет слэмер-информатик из Свободного Университета Берлина Франциска Бениш. — А вы знаете, к чему это приведет? Вы уверены, что поняли, с какими условиями согласились? Нужно больше информировать людей о защите своих данных и объяснять, к чему это может привести. У нас в Германии сейчас это очень актуальный вопрос, вышел новый закон и люди обсуждают его. Я считаю, что работать по этой теме стоит не только с обычными людьми, но и с программистами. Надо признать, мои коллеги не привыкли говорить обычным языком. Они чувствуют себя выше других, потому что занимаются таким важным делом. Их тоже надо воспитывать.

Так же доступно зрителям рассказали о том, чем может помочь компьютер медикам в операционной, и познакомили с суперкрутой микроэлектроникой, которая предотвращает утечку радиоактивных элементов. На каждую серьезную тему у ученых ушло максимум 10 минут. Одно из основных условий научного слэма — не затягивать, чтобы зрители в зале не уснули во время презентации.

У слэмеров из разных стран и университетов — своя техника подачи материала. Ксения Карбышева из Томска стала победителем первого трехстороннего слэма, который прошел в прошлом году в Берлине. В нем принимали участие молодые ученые из России, Германии и Америки.

Презентации иностранцев отличаются от наших. Они, скорее, облегченно-научные, — говорит победитель трехстороннего слэма 2018 Ксения Карбышева. — У россиян и, в частности, томичей — более креативные: задействованы аналогии, звуки, видео. Наши коучи стараются уходить от сексистских шуток и тем 18+. Мы пытаемся доносить материал, опираясь на общечеловеческие ценности, соблюдать этику. Наша команда следит за этим.

Слэмеры хорошо «прокачаны», — говорит член правления Германо-Российского форума Евгения Сайко. — Программа подготовки включает в себя основы графической презентации, риторическое искусство, актерское мастерство, и не только. Ребята становятся звездами еще во время обучения. Слэм в Германии – очень популярный формат. Слэмеры пишут книжки, их приглашают на телевидение вести авторские передачи, они разъезжают с выступлениями по разным городам. Сейчас мы приходим к этому в России. И Томск идет впереди других городов. Здесь сформировалось мощное слэм-сообщество.

Результатом «прокачки» томских слэмеров стало открытие Школы нескучного доклада. Появилась она в нашем городе три года назад. Слэмеры разных сезонов учат, как сделать выступление на научную тему нескучным и понятным. Для этого разработали программу трехступенчатого тренинга, которая предназначалась студентам и аспирантам. Но, к удивлению и участников, и организаторов, программа стала пользоваться широким спросом. Слэмеров стали приглашать проводить тренинги для школьников, учителей и даже сотрудников крупных нефтегазовых предприятий. Причина — растущая ценность навыков научной коммуникации.

Одна из преподавателей Школы нескучного доклада — Юлия Мишенина. На научной битве университетов ученый геолого-географического факультета ТГУ знакомила зрителей с солнечной радиацией.

Когда я в первый раз решила участвовать в слэме, меня спросили: «Что такое солнечная радиация?». Я сказала: «А разве кто-то этого не знает?». Для меня был шок, что кто-то может этого не понимать, — признается слэмер из ТГУ Юлия Мишенина. — Когда такие базовые для тебя вещи стараешься раскрыть по-новому, объяснить простыми словами, это прямо разрывает мозг. Но потом ты видишь, что тот, кто ничего не знал об этом раньше, тебя понял. И это приносит колоссальное удовольствие.

Слэм расширяет горизонты. Люди начинают тянуться в эту область исследований. Я это заметила, потому что работаю со школьниками во время приемной комиссии. Бывает, ребенок пришел подавать документы, а сам не понимает – куда? Чем занимаются геологи? Чем они отличаются от метеорологов? Ты ему рассказываешь все это в форме слэма, подкрепляешь примерами, и он такой: «Вау! Я не знал, что так можно! Это так перспективно, я хочу в этом развиваться».

Сами немцы, от которых к нам пришел этот формат, говорят, что сегодня ученик превзошел учителя. Россияне на шаг впереди, считает руководитель проекта Германо-Российского форума Сибилла Гросс. Именно ей пришла идея впервые пригласить ученых из России на Science Slam в Ганновере.

Когда в 2011 году мы решили организовать первый российско-германский слэм, мы хотели просто попробовать, — говорит руководитель проекта Германо-Российского форума Сибилла Гросс. — И вот что из этого получилось. Россияне сейчас впереди! Все потому, что не стоят на месте, придумывают новые форматы. Взять хотя бы Школу нескучного доклада. А самое важное: они учредили свою Ассоциацию — Science Slam Russia, в ней свои правила, свои символы и уже 25 городов. Я горжусь, что приложила к этому руку.

Победу в российско-германской научной битве разделили Франциска Бениш и Юлия Мишенина. По традиции Science Slam они получили боксерские перчатки. Дарить ценные призы в научном поединке не принято. Его цель – «прокачать» молодых ученых и ввести их в мировое сообщество, которое насчитывает сотни людей по всему миру. Сами же слэмеры признаются, что им проект дает гораздо больше.

— Это абсолютно другой, новый мир, который расширяет границы сознания, — говорит победитель российско-германского Science Slam 2017 в Бонне Никита Мещеулов. – Порой даже на свои исследования и свои мысли можно посмотреть со стороны. Раньше ты дальше даже подумать об этом не мог. Такое абстрактное мышление для научной деятельности может послужить хорошим уроком.

— Слэм — это некий рубеж, после которого вернуться в то, что было, уже невозможно, — считает победитель трехстороннего слэма 2018 Ксения Карбышева. — Ты уже не можешь мыслить так, как мыслил раньше. Способ обработки информации становится намного шире. Слэм дает много возможностей именно для профессионального роста. Не просто для того, чтобы качественно выполнять свою работу, а чтобы расти. Ты из участника процесса становишься его организатором. Это очень важно.