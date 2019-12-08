Рунет, блокировки и российское ПО на гаджетах

В 2010 году в Верхней палате Сената США начали лоббировать предложение о том, что Россию в качестве санкций нужно отключить от платежной системы SWIFT. Появились отчеты Пентагона и частных компаний для Пентагона об инструментах воздействия на Россию и экономику страны в частности. Почему эти отчеты и предложения появились? Правительство начало выдавливать иностранных владельцев месторождений ресурсов с территории России. Сейчас зарубежных владельцев и совладельцев нефти, газа, угля и прочего на территории страны почти не осталось, россияне их выкупили.



Так вот, когда речь зашла об отключении России от платежной системы SWIFT, страна решила сделать свою платежную систему. Появилась система «Мир», и она работает. Теперь при гипотетическом отключении от SWIFT мы лишимся работы со многими поставщиками услуг, находящимися вне страны. Но внутри России банковские системы полностью будут работать.



Второй причиной стало понимание, что зарубежные поставщики интернет-трафика способны перекрыть идущие в Россию каналы. В 2012 году канал, который вел из Финляндии в Санкт-Петербург, почти обрубили на несколько часов. Я тогда работал линейным экспертом в крупном московском телекоме. В нормальные дни скорость интернета была примерно 120 Гбит/с, но тогда упала до 2 Гбит/с. Стало ясно, что люди с той стороны могут обрубить интернет, и в России озадачились тем, как обеспечить страну нормальной связью без использования внешних поставщиков.

