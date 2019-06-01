Роуминг, цифровое телевидение и ОСАГО: как изменится жизнь томичей в июне

Истории

Июнь пришел! Рассказываем, какие важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.

Роуминг, goodbye

С 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрироссийского роуминга. С этого дня все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны. Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах и без дополнительной платы и подключения услуг. Цена на sms, исходящие звонки и мобильный интернет сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент.



Фактически российские операторы отменили и внутрисетевой, и национальный роуминг еще осенью 2018 года, после предупреждений и разбирательств с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Исключением тогда остался только Крымский полуостров. Сейчас изменения вступают в силу и там.



И вновь ОСАГО

С 1 июня 2019 года споры по ОСАГО можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Если потребитель недоволен, например, размером выплаты, назначенной страховщиком, он сможет обратиться к омбудсмену перед подачей иска в суд. Услуги омбудсмена бесплатные, а вот страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы: 45 тыс. рублей — если решение примут в пользу клиента, 0 рублей — если в их. При этом если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Омбудсмен будет обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.



Также с 1 июня вступают в силу несколько других изменений в законе об ОСАГО: Водители смогут оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом.

Поправки расширяют список тех, кто имеет право на компенсационные выплаты. Теперь, кроме потерпевшего и выгодоприобретателя, на них могут претендовать также наследник, представитель потерпевшего по нотариальной доверенности и другие.

Отключение аналогового

3 июня в 9.30 утра Томская область и еще 35 регионов России переходят на цифровое эфирное ТВ-вещание. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин сравнил данный процесс с «революцией»:

«В понедельник все жители Томской области получают доступ к 20 общедоступным бесплатным телеканалам, и это настоящая революция. Наша задача — чтобы все без исключения жители городов и районов были проинформированы, какое оборудование необходимо для приема цифрового сигнала», — сказал главам муниципальных образований губернатор Томской области Сергей Жвачкин.



По поручению главы региона Томская область начала подготовку к переходу на цифровое телевещание в прошлом году. Кроме масштабной разъяснительной работы в городах и селах, областная власть помогла нуждающимся приобрести необходимые для приема цифрового сигнала телеприставки. Для этого губернатор выделил из регионального бюджета 30 миллионов рублей.

«Обратиться за помощью волонтеров в настройке оборудования для цифрового ТВ или узнать о мерах социальной поддержки в данной сфере жители Томской области могут по многоканальному телефону региональной горячей линии 8 (3822) 60-29-29. С 1 по 15 июня по этому телефону будут работать 15 операторов МФЦ с 9 до 21 часа без перерыва и выходных», — отметил начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев.

Рабочая группа рекомендовала органам местного самоуправления в субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, продолжить подомовые обходы населения, особенно в населенных пунктах вне зоны эфирного цифрового телевидения. Также всем ответственным поручено активизировать разъяснительную работу.

Наследники и завещания — новые правила

Супруги с 1 июля могут оформлять совместное завещание. То есть распорядиться, кому какое имущество перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них, можно в одном документе — два разных от лица каждого составлять не надо. При разводе совместное завещание утратит силу.

Еще одно новшество в наследственной сфере. Россияне теперь смогут заключать наследственные договоры. Это соглашение между наследодателем и теми, кому он хочет оставить свое имущество, об условиях, на которых те получат наследство. Например, не будут за наследодателем ухаживать — ничего не получат. Наследников можно обязать потратить часть денег на благотворительность, на содержание оставшихся от наследодателя домашних зверюшек и т. п. - кому что важно.

Хочешь тюнинг? Регистрируйся

Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня россияне должны будут получить разрешение в Госавтоинспекции.

Для этого сначала нужно получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Лаборатория должна быть аккредитована на проведение таких работ.

Затем нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто. С собой нужно взять заявление, паспорт и доверенность (если владелец машины не вы), а также заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.



При этом разрешение могут не выдать, если автомобиль или какая-то его часть находятся в розыске, а планируемые изменения противоречат требованиям безопасности.

Чаще всего, по данным ГИБДД, российские автомобилисты меняют двигатели — переводят их на газовое топливо, а также ставят фаркопы (прицепной крюк для крепления) для перевозки прицепов и внедорожный тюнинг — экспедиционные багажники, силовые бамперы и т.д.

Магазины не смогут возвращать производителям скоропортящиеся продукты

С 6 июня магазины не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты, если срок их хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и рыба, продукты из них, молочная и кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

Магазины и поставщики должны будут в течение 180 дней с момента вступления закона в силу привести условия договоров, которые заключали раньше, в соответствие с новыми нормами. Как объясняла одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, раньше торговые сети нередко по договору купли-продажи забирали продукцию, а потом ее возвращали, не оплатив. Тем самым они перекладывали на производителей свои риски, а те в свою очередь несли убытки. Теперь нововведения должны защитить как отечественных производителей, так и потребителей. Ведь запрет на возврат продуктов может подтолкнуть магазины снижать цены для привлечения покупателей.

Вернуть скоропортящуюся продукцию магазины смогут только тем поставщикам, которые письменно просили об этом. Пойти на это могут те, кто хочет поддержать конкурентоспособность и кто закладывает такие издержки в цену продукта.

Карты под контролем