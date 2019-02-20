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20 февраля,
2019
Истории

РФС разрешил «Томи» регистрировать новых игроков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Запрет на регистрацию новых игроков, введенный в ноябре из-за невыполненных обязательств перед игроками клуба, РФС снял на заседании Палаты по разрешению споров.


«Удовлетворить заявление ООО ФК «Томь» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением клубом решений Палаты по разрешению споров. <...> Cнять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ООО ФК «Томь» Томск, наложенные в качестве обеспечительной меры. «Томь» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится на сайте Российского футбольного союза.


Клуб имел неисполненные обязательства перед Анзором Санаем и Юрием Петраковым.


Первый матч после перерыва «Томь» сыграет на выезде против «Армавира». Первый домашний матч состоится 10 марта против «Краснодара-2». 

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