Размер имеет значение! «Томские шоты»-2019

Истории

Более 120 работ, почти 70 авторов. И всего месяц на то, чтобы сгенерировать идею и снять ее в формате очень короткого кино — за 7, 28 или 60 секунд. Или, покопавшись в семейной истории, найти сюжет для новой номинации «Моя семья в ХХ веке» - здесь для самовыражения отводился таймер до 5 минут. Четвертый фестиваль очень короткого кино «Томские шоты» прошел в Томске за один очень короткий месяц.

В жюри вошли люди разные, но очень творческие и авторитетные — журналист ТВ2 Виктория Мучник, кинокритик Ада Бернатоните, режиссер Денис Бевз, арт-продюсер Дмитрий Беляев, креативщик Александр Колпаков, преподаватель ФЖ Николай Коновалов, руководитель музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич и главред ТВ2 Виктор Мучник. Они внимательно смотрели, разбирали и выбирали (не всегда единогласно) работы тех, кого 6 марта публично назвали лауреатами «Томских шотов»-2019.

Кино все равно является каким-то срезом общественного образа, бессознательного, — говорит Александр Колпаков. — Местами это печально, местами очень даже радует. Как и в жизни. Как обычно, в чести обычное человеческое счастье — дети, кошечки, собачки. Многие люди заморачиваются об экологии, это мило, но иногда слегонца прямолинейно. С другой стороны, хоть лампочки в подъездах не выкручивают. Люди всегда хотели приобщиться к творчеству. Чем проще технические средства, тем лучше. Раньше это было уделом музыкантов, попробуй во дворе сыграй джаз. А потом стало можно играть дворовую песню, рок-н-ролл, панк-рок. А теперь очень многие диджеи просто складывают кубики. И это тоже прекрасная тема для творчества. Тут мы видим зарождение нового общественного искусства. Искусство в массы. Телефоны у всех есть, и многие делают какие-то первые робкие шаги. А режиссура потом появится. То есть видно, что некоторые знакомы с драматургией, понимают картинку, чувствуют сюжет.

Больше всего киновысказываний оказалось в категории 60 секунд, чуть меньше в самой короткой номинации. Она же оказалась, пожалуй, и самой яркой — за 7 секунд сложно утомить зрителя. Впрочем, и в 28 секундах были очень лаконичные и емкие работы. Меньше всего авторов решились на поиски историй в домашних архивах — на конкурс прислали всего восемь семейных киноисторий. Как показал фестиваль, томские режиссеры-любители кино снимают обо всем: конец света, оккультизм, троллинг, буллинг, кулинария и простые человеческие радости — любовь, дружба и вера в себя.

У меня две работы — «14 февраля» и «Love», — говорит участница фестиваля Наталья Емельянова. — Обе посвящены теме добра и любви. Они немного наивные, детские. Идею для одного фильма я придумала сама, а вторую подсмотрела, но это интерпретировала по-своему. От любви между людьми к любви к окружающей среде. А вообще, меня волнуют проблемы толерантности — хочется, чтобы люди были более терпимыми друг к другу.

Мы представили на конкурс работу «Мир глазами особенных людей», — говорит ученик школы-интерната для людей с нарушениями зрения Тимофей Бабченко. — Тема волнующая. Сейчас стало много людей, которые носят очки просто для красоты, но нужно знать, что есть люди, которые их носят потому, что у них проблемы со зрением. Это незнание в каких-то ситуациях приносит дискомфорт. Например, при выходе из автобуса человек может не увидеть что-то из-за проблем со зрением, его могут толкнуть, и он может упасть. Людям нужно быть внимательнее друг к другу.

В самой короткой номинации «7 секунд» призами и грамотами были отмечены работы Ирины Вершининой «Хочу быть в сказке» — за художественный образ; Бориса Ващева, фильм «Не дыми на него» — за выразительные средства. Главный приз номинации вместе с электронным стедикамом достался Владиславу Васильвицкому за ролик «Люси в Лондоне».

Александру Сакалову, чей фильм «СемьЯ» был отмечен за лаконичное решение экзистенциальной темы одиночества сертификатом на покупку снаряжения для экспедиции, досталось почетное право провести мастер-класс. И объяснить, наконец, как ему удалось собрать в одном кадре семь Александров Сакаловых.

«Всех позвал, и все пришли», — отшутился автор. А потом рассказал, что секрет в четком разграничении кадра — так, границы нахождения каждого персонажа Саня размечал при помощи черных ниточек. Семь дублей потом аккуратно накладываются друг на друга при монтаже.

В номинации «28 секунд» эксперты отметили фильм «Возможность Сергея Михасева» — за нестандартное видение ситуации; и кино Екатерины Кушмановой «Как лягут карты» — за веру в судьбу.

Фильм чистенький, выверенный, герои и пространство принципиально условны, — прокомментировал ролик Екатерины Кушмановой Николай Коновалов. — История предполагает несколько вариантов прочтения, для каждого свой. И это не замудренность, не непонятность, не усложнение. Просто или любовь есть и все решает случай. Или любви не существует и мы просто играем в рэндомные игры, приписывая им смысл.

Главным же призером в номинации — практически единогласно — стал фильм «Живая» Алексея Кистенева и Марии Седиковой.

Сложно было судить некоторые номинации, — говорит режиссер Денис Бевз. — У меня осталось ощущение, что предыдущие фестивальные работы были сильнее. В этот раз очень много вторичного. И я до конца не могу понять — почему. Потому что все, что мы делаем, вторично. Вот где та грань, когда ты берешь что-то, но перерабатываешь по-своему? Очень много вторичного на уровне приемов, каких-то деталей. Которых так много было... Может, это попытка молодых людей переосмыслить это еще раз, чтобы пойти куда-то дальше. Или просто незнание, что это уже было и было именно так. Но были ролики, которые понравились, несмотря на вторичность. «Живая» — про девочку-елочку, которую привезли. Избитая тема, но есть какое-то волшебство. Там шаг куда-то еще. Атмосферная настолько вещь, что вторичность не имеет значения.

В минутной номинации при выборе фаворита мнения жюри разошлись. В результате за веру в разумное, доброе, вечное и серию фильмов был награжден Виталий Доронкин; за необычное решение волнующего сюжета и фильм «Апокалипсис» был отмечен Глеб Хрипунов; за гармоничное сочетание картинки и сюжета отметили фильм «Нить» Андрея Кузнецова; ну, и спецпризами были отмечены работы новосибирской студии «Арбуз» — «Древние рисунки» и «Великий Прометей».

Главный же приз, с перевесом в один голос, был присужден ролику «Вот такая любовь» Сергея Цапко — очевидно, за самую непосредственную игру актеров.

Мне очень приятно быть в жюри — искренне об этом говорю, поскольку проект интересный, и хорошо, что возродился, — говорит кинокритик Ада Бернатоните. — Подобные проекты, с одной стороны, радуют, а с другой, я натолкнулась на такую мысль. Что искусство кино перестало быть искусством. А стало общедоступным трендом — мы взяли камеры, телефоны, мы пошли снимать кино. И считаем себя великими режиссерами. На мой взгляд, иногда важнее быть профессиональным зрителем. А еще я поняла, что у меня дурной вкус. Я по поводу одного проекта на московском кинофестивале всегда делала «фи», потому что там режиссер каждый раз привозил короткометражки — типа беспроигрышный вариант — дети и животные. В этот раз я обнаружила в себе дурновкусие, поскольку мне страшно нравятся ролики с детьми. Особенно я себя идентифицировала с девочкой с голубыми волосами, которая говорит, что хочет быть в сказке, а живет здесь. У меня почти то же самое состояние, что и у нее. Ей повезло больше — ей меньше лет. У нее больше шансов попасть в сказку.

В самой сложной кинономинации «Моя семья в ХХ веке» спрецпризом за работу с домашними фотоархивами был отмечен Александр Зигаев. Ну, а главный приз достался Лейле Муховиковой и Константину Голошубину за автобиографическую анимационную работу «История моей бабушки».

В онлайн-голосовании, которое проводилось у нас на сайте с 28 февраля по 6 марта, победителем стал Алексей Найдуков со своим поэтическим «Сказом о Петре». А лидером оффлайн-голосования стал Виталий Доронкин.

«Темы мы брали из томской обыденности, — говорит монтажер «Doronkin Project» Максим Башорин. — Хороший фильм должен после себя оставлять эмоции — положительные или отрицательные. Снимать «Чудо» было сложнее всего. Там была сцена, когда отец узнает, что у него будет ребенок. Она эмоциональная, и было сложно ее воспроизвести».

Особыми призами редакции ТВ2 были отмечены фильмы с участием детей в качестве актеров или авторов: проект «Объясняшки» с мультиком «Ноль», Тимофей Бабченко за проект «Мир глазами особенных людей», Александр Введенский за ответ на вопрос «Что такое счастье», Максим Балюс за детскую игру в роликах «Дворник» и «Кража», Юлия Филишова за творческий подход к работе с детьми, Бакчарская СОШ — за три мотивирующие работы «Преодоление», «Мечты сбываются» и «Вспомнили молодость». А также 10-летний Кирилл Раев, который самостоятельно срежиссировал и снял ролик про «Томского Гарри Поттера».

Главный же приз четвертого кинофестиваля «Томские шоты» достался фильму «Бабушка» от студии GOSLAR FILM. В основу которого легла реальная история бабушки режиссера-постановщика Сергея Макарова.

Как хорошо, что в нашем городе есть ТВ2 и это молодежное кинодвижение, — говорит актриса и голос «Бабушки» Марина Дюсьметова. — И я влюблена в твою бабушку, Сергей. Успех «Бабушки» прежде всего в твоей бабушке.