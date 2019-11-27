Расходы на СМИ, микрорайоны и споры о деревянном зодчестве: как прошли публичные слушания по бюджету Томска

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В Думе города Томска прошли публичные слушания, посвященные проекту бюджета на 2020 год. Жители города проект большинством голосов поддержали. Каковы основные параметры бюджета, о чем просили томичи и влияют ли публичные слушания на что-то в принципе. Об этом в материале ТВ2.

А что в бюджете?

Доходы Томска в 2020 году в проекте бюджета запланированы в сумме 13,8 миллиарда рублей, расходы — 14,6 миллиарда. Дефицит составит 740 миллионов рублей. Муниципальный долг запланирован в объеме 4,6 млрд рублей.

Больше 64 % расходов планируется направить на образование, социальную политику, культуру и спорт. Так, на заработную плату планируется потратить 2,9 млрд рублей, на капитальный ремонт — 339 млн рублей, исполнение решений судов — 218 млн рублей.

На ремонт дорог выделят 600 млн рублей, на развитие уличного освещения — 167,8 млн рублей, газификацию — 46 млн рублей, благоустройство — 108 млн рублей, озеленение — 114.

Сравнительная таблица расходов на муниципальные программы в 2019-2022 годах представлена на слайде ниже. Более подробно с параметрами бюджета можно ознакомиться здесь.

Отвечая на вопросы, Ирина Ярцева подчеркнула, что местные бюджеты не выделяют деньги на здравоохранение. Эти расходы несет фонд ОМС. Также начальник департамента финансов рассказала, что город несколько раз пытался внести изменения в межбюджетные отношения.

«В прошлом году были на заседании профильного заседания Госдумы, который не поддержал наши изменения. Ранее аналогичные изменения предлагала Дума области и города, но их тоже не поддержали. Нам открытым текстом было сказано, что на сегодняшний день сложившаяся система межбюджетных отношений меняться не будет», — сказала Ярцева.

Ранее сообщалось, что Томская область отдает в федеральный бюджет 76 % налогов. За последние пять лет сумма отчислений выросла со 100 млрд рублей до 180 млрд. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство финансов пересмотреть межбюджетную политику в отношении Томской области.

Предложения от томичей

В начале публичных слушаний в зале присутствовало 140 человек. Перед выступлениями томичей спикер Думы Сергей Панов зачитал еще ряд предложений от томичей. Среди них выделение дополнительных средств на ремонт сетей и строительство приюта для животных, реконструкция улицы Нефтяной, установка дополнительного освещения на ряде улиц, а также газификация.

О проблемах микрорайонов рассказывали жители города и во время выступлений. Так, житель села Дзержинское Александр Унгер обратил внимание на проблемы с освещением.

«Мы проживаем в новой части села, где идет активная застройка. На наших улицах и переулках проживают более 30 детей школьного и дошкольного возраста. В следующем году 20 из них пойдут в школу. Мы просим включить в бюджет расходы на освещение. Главное, чтобы дети в школу и из школы ходили безопасно», — сказал Унгер.

Также Александр Унгер попросил провести ямочный ремонт и заасфальтировать участок в центре села.

На проблемы жаловались и жители микрорайона Степановка. Так, у некоторых домов проблемы с водоснабжением, также люди просят провести дополнительное освещение, заасфальтировать улицы и включить микрорайон в программу газификации.

«В 2014 году на ПСД было получено положительное заключение, — рассказала жительница микрорайона Жанна Казанцева. — Степановка включена в подпрограмму, направлена бюджетная заявка, но софинансирование из местного бюджета было не заложено. Получается, что область не дает деньги, пока их не даст город, а город не выделяет средства, пока их не дает область. На газификацию необходимо порядка 60 млн рублей, бюджет города должен выделить 15 млн. Многие жители закупили котлы и другое оборудование. Сейчас оно ржавеет. Мы возмущены отношением администрации к микрорайону. Микрорайон растет, но проблемы не решаются».

Фото: региональный ОНФ

С просьбой о газификации выступал и председатель ТОСа «Сосновый бор» Александр Губарь.

«Настаиваю, чтобы в план газификации включили поселок Свечной и поселок Киргизка. Сосновый бор начали газифицировать, а про близлежащие поселки забыли. Даже ПСД нет. Также просим о дальнейшем благоустройстве Соснового бора. Нам отсыпали три улицы асфальтовым сколом, но у нас еще восемь улиц, которые остаются грунтовыми», — сказал Губарь.

Про содержание дорог высказывался и другой участник публичных слушаний. Он отметил, что, в частности, в поселке Озерки дороги отремонтировали асфальтовым сколом, но теперь необходимо не забывать об их содержании.

«Нужно дороги не угробить. Вовремя вывозить снег, чистить. Мы же помним прошлый год — сужение проезжей части на один метр, и город встал, как памятник Ленина. Если не будем вывозить снег, то Томск уплывет. Будем ловить город где-нибудь в Колпашеве».

Традиционно на публичных слушаниях затронули вопрос сохранения деревянного зодчества. Так, Андрей Семенов предложил ввести мораторий на программу «Дом за рубль», аргументировав тем, что Томск лишается муниципальной земли и зданий. Также Семенов выступил за нулевое финансирование программ по сохранению деревянного зодчества.

В то же время общественник Андрей Иванов вновь поднял вопрос сохранения культурного наследия города.

«Департамент архитектуры и строительства лишь лениво наблюдает за разрушением исторических домов, не забывая пиариться за счет частных инвесторов. Предлагаю не поддерживать проект бюджета. Пусть до администрации дойдет, что нужно слушать людей».

Фото: пресс-служба мэрии Томска

С предложением не поддерживать проект бюджета выступил и Андрей Фатеев, сотрудник томского штаба Навального. Он отметил, что нужно больше тратить денег на городскую инфраструктуру и развитие городского транспорта. Предложил чаще проводить публичные слушания и по правкам, которые вносятся в бюджет. А в своем выступлении затронул расходы, которые администрация выделяет на СМИ.

«Расходы, заложенные на средства массовой информации, самой Думой Томска. В следующем году их предлагается увеличить на треть, до 19,5 млн рублей. Хотя еще в прошлом году было достаточно десяти миллионов. Очевидно, что это связано с грядущими выборами. Депутаты хотят побольше светиться в СМИ. Это приведет к тому, что в следующем году мы увидим еще больше публикаций в СМИ, еще больше интервью с согласованными вопросами. Единственное, что непонятно, почему деньги на это должны выделяться за счет бюджета, за счет налогоплательщиков. Поэтому предлагаю эту статью исключить из расходной части бюджета. Сама администрация Томска на СМИ планирует потратить 25 млн рублей. Хотя еще пару лет назад достаточно было девяти. Мало какие социальные расходы растут такими темпами, но, видимо, мэрия считает, что сам себя не похвалишь — никто не похвалит», — сказал Андрей Фатеев.

Заммэра Ирина Ярцева с озвученными цифрами не согласилась. Она отметила, что они завышены, что даже девять миллионов рублей на СМИ два года назад не выделялись.

«Слушания предусмотрены в соответствии с действующим законодательством. Это абсолютна прозрачная процедура. Более того, жители могут прийти на комитеты городской Думы и там высказать свое мнение», — подчеркнула Ярцева.