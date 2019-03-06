Пятое колесо для Алины Зайнулиной

Истории

Раз-два-три... Чайка прямая левая... Раз-два-три... Конечно, надо это все намного ровнее делать... У меня не очень получается, потому что мешают диваны...

Никакой музыки. Сама себе метроном. На раз-два-три Алина выписывает «чайки» и «квадраты» между двух диванов. Другого пространства для ежедневных тренировок нет — в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра Алина живет вместе с мамой, папой и братом.

Алина — первая и единственная девушка в Томске, кто занимается бальными танцами в стиле комби. Это когда пару составляют здоровый танцор и человек на коляске.

Для танцев у меня специальная коляска, но на ней я тренируюсь во Дворце молодежи, — говорит Алина Зайнулина. — А здесь у меня есть коляска активная, для прогулок — она побыстрее и баланс лучше держит (можно даже на двух колесах стоять!), и домашняя — она тяжелее и медленнее. Дома я на ней отрабатываю движения.

Алине Зайнулиной 22 года. Когда ей было два, ее с мамой сбила машина. Мама не пострадала. Алина оказалась в инвалидном кресле. До 16 лет Алина росла как затворница — учителя из школы приходили к девочке домой или давали задания по интернету.

Выйти в свет Алина решилась в 2013 году — тогда она прошла кастинг в школу моделей с инвалидностью «Особая мода». На занятиях ее заметил Олег Шарепа — инструктор по адаптивному спорту. И позвал заниматься легкой атлетикой. Уже через три года у Алины в картонной коробке с наградами позвякивали десятки медалей — за гонки на колясках, толкание ядра, дартс, теннис, бочча…

Я поездила по соревнованиям, но это трудно — заниматься гонками на коляске и толканием ядра, и я забросила, — говорит Алина. — Хотя гонки на колясках — это интересно, потому что я люблю скорость. А вообще, я всегда мечтала танцевать. Вставала в детстве перед телевизором и пританцовывала...

Три года назад во Дворце творчества детей и молодежи взяли курс на расширение инклюзивности — конфигурация здания, удобные заезды-выезды позволяют приглашать на занятия детей с ОВЗ. И в студии бального танца «Калейдоскоп» решили попробовать то, что в Сибири пока мало кто делает — заниматься танцами на колясках. Для эксперимента требовалось найти активную спортивную девушку. И Алина отлично подошла на эту роль.

Здравствуйте, можно вызвать машинку? Поедем на Вершинина, 17. С собой инвалидная коляска — багажник нужен свободный...

Такси Алина вызывает обычное, городское. У социального слишком много заказов, и не факт, что оно будет свободно, когда надо выезжать на тренировку. Тренируется Алина два раза в неделю. И каждый раз это возможно только благодаря родительской помощи. Подъезд не приспособлен для передвижения человека с ограниченными возможностями. Прошлым летом Алина написала письмо в мэрию с просьбой обустроить в подъезде пандус.

Мне оттуда позвонили, потом пришли люди из УК — смотрели подъезд, снимали, считали, — говорит Алина. — Насчитали 40 тысяч рублей. Обещали сделать. Но в итоге пришел отказ — нет денег. К тому же мне сказали, что даже если пандус установят, в одиночку я его все равно не опущу — он тяжелый. Плюс пороги, которые надо будет преодолевать… В том же письме из мэрии нам напомнили, что в очереди на улучшение жилищных условий наша семья 2458-я. Так что нам лет 40 еще придется ждать — хотя, по идее, нам квартира должна полагаться без очереди: ребенок-инвалид, разнополые дети, мало квадратов...»

«Раз-два-три… Раз-два-три...». Три года потребовалось Алине, чтобы скошенные колеса ее новой коляски плавно кружили по паркету Дворца молодежи, следуя за танцем рук.

Вперед-назад, вращение и никаких боковых движений. Во время первой встречи с партнером и тренером стало понятно, что возможности коляски ограничены. Особенно обычной. Танцевальную коляску для Алины приобрели при помощи гранта. Ее делали на заказ — под рост и ширину бедер девушки. Легкая (весом чуть больше 5 кг), маневренная, устойчивая (в ней есть дополнительное пятое колесо), с дополнительным крепежом — чтобы танцовщица не выпадала из сиденья во время поворотов и кружений.

«Было сложно, потому что не знали, как правильно коляской рулить, — говорит тренер Сергей Кесс. — Алина поначалу не чувствовала, когда руки поднимала от колес — уже проблема возникала. А танцы комби — это же парный вид спорта. Необходимо держать контакт с партнером руками...»

Чтобы понять, что можно, а чего нельзя в танцах комби, партнер Алины Александр Самигуллин сам садился в коляску и пробовал выписывать танцевальные па. Фигуры бального спорта под коляску адаптировали методом проб и ошибок: если она постоянно наезжает ему на ногу или он регулярно спотыкается о колесо — значит, неудачный вариант.

«Начинали со специальных тренировочных упражнений с гантелями, палками, скакалками, — говорит Александр Самигуллин, мастер танцевального спорта России, чемпион Томской области. — Алина держится за палку, и я — одной рукой, и пробуем управлять коляской. Потом уже переходим на руки. Партнер — рулевой, ему больше приходится работать».

Элементы хореографии, где должны присутствовать боковые шаги, заменяли на вращательные или поступательные движения. Баунс — пружинящее движение в ногах — Алина должна была компенсировать работой корпуса...

Первый показательный номер у Алины с Александром был готов через полтора месяца после начала тренировок. Спустя три года у них отработан весь стандартный набор танцев, с которым можно выезжать на соревнования: вальс, фокстрот, танго. И даже костюмы для выступлений пошиты — спасибо спонсорам.

«У нас программа европейская готова, — говорит Сергей Кесс. — Проблема только в том, что мы не можем выехать никуда. Из-за финансов. Чтобы поехать в тот же Санкт-Петербург, где Кубок континентов проводится, нужно оплатить перелет (а Алине нужен сопровождающий), специальный отель с лифтами и пандусами и т. д. Больше 100 тысяч выходит...»

Попасть на Кубок континентов и получить звание кандидата в мастера спорта для Алины сейчас — самая заветная мечта. Ведь спортсмену важно участвовать в соревнованиях. А спортсмену с ОВЗ — важно вдвойне.

«К пониманию того, что у меня такая же жизнь, как у всех, я начала приходить уже во взрослом возрасте — после того, как начала заниматься в «Особой моде», ездить на соревнования по легкой атлетике, танцевать комби, — говорит Алина Зайнулина. — И я бы хотела обратиться ко всем, кто мечтает танцевать на коляске, но стесняется или боится, что не сможет: пока не попробуешь — не узнаешь!..

Не сидите дома, двигайтесь к мечте, все возможно, если захотеть. А еще я хочу, чтобы администрация или спонсоры обратили внимание на нашу пару. Я хочу участвовать в соревнованиях, и для города это тоже был бы плюс, что есть такая активная пара в спортивных танцах на коляске!»