ПутинПомоги2019: томичи записывают обращения к президенту

Истории

Прямая линия с президентом пройдет 20 июня. По данным Кремля, на линию уже поступило больше 1,5 млн вопросов. Часть из них направили и томичи. О чем они просили президента, в материале ТВ2.

Нужна левобережка

Томич Сергей Вольный — основатель коттеджного поселка Вольная Слобода — отправил на прямую линию сразу три вопроса. Один из них касался строительства Левобережной дороги.

Сергей Вольный говорит, что сейчас на левобережье ведется строительство микрорайона, планируется построить университетский кампус, стадион.

«Дорога стоит семь лет заброшенная. Вложили два миллиарда. Осталось заасфальтировать нам. Помогите. Я понимаю, что у области денег нет. Но жалко. Жалко потраченных денег. Сильно нам нужна дорога и мост», — сказал Сергей Вольный.

«Почувствуй себя тореадором»

Коснулся темы дорог и другой томич. Он выложил шестиминутный ролик, в котором рассказал Владимиру Путину о наиболее проблемных участках Октябрьского района города — это пушкинская развязка, перекресток улиц Пушкина и Транспортной, дороги в микрорайоне Спичфабрика.

«Улица Пушкина при пересечении с Транспортной имеет такие глубокие колеи, что, проезжая их, чувствуешь себя тореадором, участвующим в корриде… Я надеюсь, что мое видео все-таки попадет на рассмотрение нашему президенту и президент проставит нужные приоритеты ремонта нашего города», – говорится в ролике.

Непризнанные дольщики

Дольщики «Региональной Строительной компании» обращаются к Владимиру Путину второй год.

Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015-м.



В 2019 году с точки сдвинулось расследование уголовного дела. Руководители «Региональной строительной компании» (РСК) обвинили в причинении имущественного ущерба 89 участникам долевого строительства на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.



В прошлом обращении дольщики рассказывали, что «дом приходит в ненормативное состояние для проживания». В этом обращают внимание на то, что их до сих пор не внесли в список обманутых дольщиков.

«Власти Томской области не решают нашу проблему, которую сами создали своей бесконтрольностью. Департамент архитектуры выжимает у застройщика отчетность с положительным приростом, препятствует признанию нас обманутыми гражданами, скрывает объект от федеральных властей. <...> Сейчас нет документа, который обязывает губернаторов показывать все неофициальные проблемные объекты. Такой документ необходим. Когда он появится?», — говорят дольщики.

Сегодня в Томске 15 долгостроев включены в официальный реестр. Это дома на Кошурникова, 1а, Нефтяной, 3, 1, Мокрушина, 9, в переулке Нижнем, 49 и 47 (блок Д), на Большой Подгорной, 46, Кедровой, 34, Ачинской, 18а, Петропавловской, 5, Киевской, 92, Косарева, 6, Карташова, 13, Красноармейской, 7, Профсоюзной, 7. Пострадавшими являются 305 человек. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, в 2019 году власти рассчитывают ввести пять проблемных домов, а к концу 2021 года достроить оставшиеся.​

Однако больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы. Жители таких домов неоднократно пытались попасть на встречу с губернатором, но зачастую безуспешно. По их словам, власть не хочет включать данные дома в реестр долгостроев, чтобы не портить себе статистику и не тратить дополнительные бюджетные деньги.

«Сносят наши дома»

В поселке Корнилово хозяева свыше 210 участков не могут построить дома или вынуждены сносить уже построенные, потому что оказались в защитной зоне магистрального газопровода. Когда люди покупали землю в границе населенного пункта с разрешенным использованием под индивидуальное строительство, о какой-то защитной зоне они не знали вообще ничего. Со стороны «Газпрома», властей и владельцев домов было подано несколько исков. Жители Корнилова и администрация Томского района суды проиграли; были снесены не менее десятка домов.



31 мая этого года в Москве пострадавшие от этой ситуации, представители из разных регионов (Московская область, Томск, Пермь, Тамбов, Татарстан), собрались на форум «Особо опасные объекты в населенных пунктах: пути защиты граждан». Тогда было создано межрегиональное движения «Люди. Трубы. Безопасность», участники которого и обратились к президенту.

Томские семьи просят посодействовать в переносе магистрального газопровода в обход села Корнилово, так как это угрожает жизни и здоровью людей

«Верните льготы»

Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС) обратились к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что несмотря на то что являются спасателями и выполняют все те же функции, что и сотрудники МЧС, льготы, определяемые в законе, на них не распространяются, и попросили президента исправить эту несправедливость.

«Ежедневно мы рискуем своими жизнями ради спасения людей и решаем неразрешимые проблемы. Но сейчас мы просим вас о справедливости, — говорят спасатели. — При работе мы руководствуемся 151-м ФЗ «О статусе спасателей» и исполняем все его требования. Мы действуем совместно со спасателями МЧС, находимся в их оперативном подчинении, но вся наша работа превращается в их общую статистику. Изменения в законодательстве от 2004 года забрали у нас льготы, положенные по 151-му ФЗ «О статусе спасателей». Теперь они не имеют к нам никакого отношения».

Сотрудники подчеркивают, что нерешаемой осталась и проблема получения пенсии.

«ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» делит по правам нас и спасателей МЧС. Благодаря ему только они имеют право на льготную пенсию. Перед нашими коллегами висит угроза: они могут не пройти ежегодную медкомиссию, оказаться профнепригодными и стать еще более социально незащищенными. Пенсионный фонд отказывает нам в оформлении льготной пенсии, ссылаясь на этот закон. Мы просим вас восстановить справедливость и внести изменения в пункт 16 статьи 30-33 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», — резюмируют они.

«Остановите строительство аэродрома»

В трех километрах от деревни Березкино возле озера Рожневое прошлым летом начали строить частный аэродром. Подрядчики уже успели выровнять площадку, а территорию огородили забором. Жители деревни и близлежащих микрорайонов собирали подписи против строительства и отправляли их губернатору. Тогда власти отреагировали и сказали, что строительство аэродрома ведется незаконно. Россельхознадзор возбудил два административных дела в отношении собственника земли за снятие плодородного слоя почвы.



В апреле этого года в администрации Зоркальцевского поселения прошли публичные слушания, на которых обсуждались проект и строительство аэродрома, а также внесение изменений в Генеральный план. Представители власти выступали за строительство аэродрома, так как это принесет дополнительные инвестиции и даст предпосылки для развития малой гражданской авиации, однако большинство жителей, присутствующих на слушаниях, проголосовало против. Однако строительство аэродрома продолжилось. Сейчас на территории есть охрана, стоят несколько временных построек, к которым проведено электричество.

Сейчас жители Зоркальцевского сельского поселения Томского района просят Владимира Путина остановить стройку

«Строительство ведется в непосредственной близости с поселением родовых поместий «Солнечная поляна», которое существует уже на протяжении 15 лет, — говорят они в обращении. — Мы, жители родовых поселений Солнечная поляна занимаемся производством экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сохранением традиционных культурных и семейных ценностей. 20% семей являются многодетными. Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с просьбой о защите, поскольку на местном уровне мы ее не получили».

«Три года добиваемся ремонта во дворе»