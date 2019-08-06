Проститься со своим ребенком

На детей, рожденных до 22 недель, свидетельство о смерти не выдается.



«Большинство родителей отказываются от захоронения, – рассказывает врач акушер-гинеколог Нелли Шадрина. – По умолчанию малыша хоронят вместе с другим биоматериалом. Но если мама настаивает и напишет заявление, ей могут отдать малыша. Места на кладбище им не выделяют, но часто родители хоронят на территории могилы одного из родственников, которые уже похоронены, или кремируют. Одна моя знакомая похоронила своего малыша в море, отпустив его на самодельной лодочке... Маме могут дать попрощаться с малышом в родзале, даже если ему еще нет 22 недель, я знаю о таких случаях, но для этого она должна вслух попросить об этом. Сами врачи не предлагают и не настаивают, потому что многим мамам трудно видеть мертвого ребенка».



После 22 недель, согласно федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», семья может получить справку о смерти, забрать ребенка из роддома и проститься с ним. Родители могут даже получить пособие на похороны, чуть больше пяти тысяч рублей. Забрать тело для самостоятельной организации похорон желательно в течение двух дней после вскрытия, еще пять тело мертворожденного ребенка будет храниться в морге бесплатно. После этого родители или похоронят его сами, или процедура пройдет за счет медучреждения.

