Проститься со своим ребенком

Врач одной из томских клиник тридцать минут рассказывал ТВ2 об отношении к перинатальным потерям. В дальнейшем медик полностью отказался от своих слов и был против публикации. По этой причине официальный комментарий врача в материале снят.
Перинатальный психолог (тот, кто занимается психологией беременности, родов и послеродового периода) Надежда Хохулина-Кушниренко считает
, что люди имеют право на горе.
«Горе — реакция на любой вид утраты, не только смерть, — рассказывает она в своем блоге. – Наша культура задает установку «перестань плакать», «соберись, возьми себя в руки, не будь тряпкой» и таким образом задает запрет на проявление переживания горя вовне, на обсуждение этой темы. Человеку горюющему важно, чтобы мир признал его боль, был на его стороне даже молчаливым присутствием, но наш мир обычно не принимает такого человека и стремится отстраниться от него или его отстранить от себя».
Акушер-гинеколог и доула Нелли Шадрина, сталкивавшаяся в своей работе с такими потерями, говорит, что самая большая проблема мам, потерявших своих детей, — их одиночество.
«Весь мир твердит им: «Хватит вздыхать! Уже прошло целых две недели! Забудь и живи дальше! Будь на позитиве!». Им запрещают чувствовать те чувства, которые нормальны в данной ситуации: горе, злость, вину, отчаянье, одиночество, потерянность, опустошенность, крушение надежд, — возмущенно говорит доула и акушер-гинеколог. — Ведь даже если малышу было несколько недель, в сознании родителей он уже был реальностью. Год - минимум, который необходим, чтобы отойти от потери. Поэтому самое простое, что я могу сказать:«Да, милая, ты нормальная. Это нормально — испытывать твои чувства. Не слушай никого, кто тебя за это осуждает».
Нелли знает, что большинство мам в России сейчас остаются в одиночестве со своим горем. Но если ситуация изменится, поддерживать матерей, потерявших ребенка, в родильном отделении будет не только уборщица.