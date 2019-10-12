«Профессорская квартира» для всех: новое место, где можно почувствовать Томск

Истории

Фото: Виктория Мучник

Мимо этого дома на Кузнецова, 30 не проходит ни одна экскурсия по деревянному модерну Томска. Мимо этого дома не пройдут и поклонники Эдисона Денисова, потому что в нем вырос знаменитый композитор. Но вот попасть внутрь, и тем более в квартиры этого дома, до недавнего времени не было возможности. Даже у ближайших родственников нашего выдающегося земляка. Теперь же в доме знаменитого томского архитектора Викентия Оржешко открылся музей. Да не обычный музей с табличками «экспонаты руками не трогать», а профессорская квартира, в которой и на диванчике можно полежать, и чайку в гостиной за столиком с красной бархатной скатертью попить. Обувную ложку начала XX века можно использовать по назначению, впрочем, как и чайные.

– И на этом стуле можно посидеть? – недоверчиво спрашиваем директора музея и экскурсовода Екатерину Кирсанову. – Можно, – отвечает Екатерина. – Здесь все можно трогать руками и на всем можно посидеть. – Прямо на всех экспонатах? – Конечно. А когда утренний или вечерний чай – еще пить и есть. Вот разве что календарь попросим не трогать, чтобы не затерся. Это все-таки 1909 год.

Вся мебель в этой квартире — это собственность новосибирского коллекционера Ильи Атапина, — рассказывает Екатерина. — Четыре года назад Илья впервые приехал в Томск и обалдел. Город его буквально очаровал. Он ходил, гулял и удивлялся, что такая красота была всего в 300 км от него и он до сих пор здесь ни разу не был. Он когда-то был спортсменом, очень сильным. В советские времена ездил со сборной как борец. Говорит, что впервые увидел заграничную жизнь, будучи подростком. Увидел там трепетное отношение к истории. И это было новым, завораживающим. Оттуда пошла эта страсть. Потом работал спортивным медиком. Сейчас замдиректора охранного предприятия. То есть никак с историей профессионально не связан. Душою связан.

Илья решил купить в Томске квартиру для сына, который тогда поступил на исторический факультет в ТГУ. Вместе они сразу решили, что будут искать жилье в деревянном доме. На их удачу, продавалась двухкомнатная квартира в отремонтированном во времена Кресса доме на Кузнецова, 30.

Фото: Виктория Мучник

Квартира, которую купил новосибирский коллекционер для сына, располагалась по соседству с той, в которой проживало семейство Денисовых. А параллельно у Ильи была мечта открыть музей в старом деревянном доме. Она появилась у него после того, как он побывал в Калининграде в частном музее-квартире Альтес Хаус. Четверть века Илья Атапин собирал старинную мебель, предметы быта, и когда он, обставив свою квартиру в Новосибирске, понял, что все вещи в его жилище уже не помещаются, то решил создать музей-квартиру, как Альтес Хаус. Но до реализации дело все никак не доходило, потому что в Новосибирске коллекционер не мог найти подходящего места для своей мечты. И тут к Илье обратилась соседка из денисовской квартиры с вопросом, не хочет ли он купить это историческое жилье. «Хочу», – ответил Илья. И купил!

Фото: Виктория Мучник

Весной этого года в Томск на фестиваль, посвященный юбилею композитора Эдисона Денисова, приехали его ближайшие родственники из Парижа и Москвы. «В филармонии меня попросили провести экскурсию по городу для этих замечательных людей, – рассказывает Екатерина Кирсанова. — Естественно, они захотели зайти в дом, где провел детство Эдисон Васильевич. В это время в квартире шел ремонт и дома никого не оказалось. Мы позвонили хозяину квартиры Илье Атапину, и он примчался из Новосибирска на следующий день. Захватив сестру Эдисона Денисова Ирину Васильевну, которая по-прежнему живет в Томске, мы вместе отправились на экскурсию в квартиру, где рос композитор. Вместе с Ириной Васильевной мы ходили по этим комнатам, и она вспоминала, что где было. Показывала, где стоял рояль Эдисона, где была его комната, рассказывала истории из детства брата».

Встреча в доме Денисовых была очень теплой, вспоминает Екатерина Кирсанова. Через месяц Илья позвонил ей и предложил делать музей-квартиру.

Поскольку подлинных вещей, мебели из денисовской квартиры не сохранилось, то Илья и Екатерина решили делать просто типичную профессорскую квартиру столетней давности. У Ильи была уже готовая коллекция обстановки этого времени. На вопрос, почему именно профессорская, ответ прост – это был профессорский дом, и в нем жили ученые. Дом и строился для университетских профессоров. В начале XX века здесь было всего четыре квартиры, каждая из которых занимала по половине этажа. Кухни не было ни в одной из квартир. Еду готовили во флигеле, который находился во дворе. Там жила прислуга, и там готовили еду. После революции всех, конечно, уплотнили и сделали коммуналку для ученых Томского университета. В этом доме жили директор Научной библиотеки Вера Наумова-Широких, физик Майдановский, радиофизик Денисов, отец Эдисона. Поэтому, собственно, и решили делать профессорскую квартиру. В основу музея легла коллекция мебели Ильи Атапина, но постепенно она обросла разными предметами быта томских ученых. Люди стали приходить и приносить вещи, которые принадлежали разным профессорам. Так начали собираться истории, связанные с разными учеными, которые жили в Томске в начале XX века.

«Мы изучили интерьеры квартир этого времени, и надо отметить, что единого какого-то стиля обнаружить не удалось. У всех была эклектика. Даже у архитектора Андрея Крячкова, который спроектировал себе дом в стиле модерн, мебель сделал в стиле модерн, тем не менее в гостиной была какая-то античная колонна. Поэтому то, что у нас коллекция мебели получилась немного разношерстная, не страшно. Так оно было и в жизни», — рассказывает Екатерина Кирсанова.

Но зато здесь уже есть картина Августы Капустиной, радуется Екатерина. Капустина была известной томской художницей и женой профессора, выдающегося физика Федора Капустина. Она приехала в Томск за мужем, вела здесь просветительскую и педагогическую деятельность и первый в городе Союз художников.

Хотят здесь собирать истории и о тех профессорах, которые непосредственно жили в этом доме. Советский период пока не представлен в профессорской квартире, но в планах сделать подборку фотографий того времени. Невозможно рассказывать историю этого дома, не упоминая тех, кто здесь жил, считает Екатерина.

Фото: Виктория Мучник

– Как это будет работать? – Пока планируем три сеанса. Например, в одиннадцать, в час и в три. Это экскурсии. Плюс еще вечернее и утреннее время, когда можно будет чуть подробнее что-то делать. – Экскурсии – это ты? – спрашиваем Екатерину. – Да, я, конечно. Этот график мы протестируем, как пойдет. К ноябрю станет понятно. И на сайте повесим (сайт у нового музея появится уже на следующей неделе– ред.). Но на следующей неделе у меня уже 4 группы записано. Будем смотреть еще по логистике. Здесь комфортно, когда не больше 15 человек заходит. 15 человек – это предел.

Фото: Виктория Мучник

Мы разглядываем в альбомах фотографии, сделанные в начале прошлого века. «Это все томичи, – говорит Екатерина. – О некоторых нам ничего пока не известно, про кого-то мы пытаемся что-то разузнать. В альбомах мы специально не стали ставить с обратной стороны фотографии, чтобы было видно, в какой томской мастерской они были сделаны и кем. Кроме того, интересно читать все эти пожелания и поздравления, написанные на обратной стороне фото. «Я целую ваше лицо», «Мама передает вам привет», «Ждем вас в гости» – то, что передает какой-то момент, какую-то мимолетную эмоцию людей, живших сотню с лишним лет назад».

Ощутить эти эмоции, перелистать старинные журналы, посидеть за профессорским столом в старинном доме, полюбоваться пейзажем за окном, попить чаю и узнать что-то новое про город, в котором живем, можно будет уже со следующей недели. А еще можно будет предложить свои идеи или пополнить какими-то предметами профессорскую квартиру, которая уже ждет гостей.