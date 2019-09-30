Предъявите ваше лицо

Истории

Разговоры о том, скоро по отпечатку пальца можно будет узнать паспортные данные человека, ходят давно. С 2015 года при оформлении загранпаспорта снимают отпечатки. Такая же процедура ждет человека, когда он оформляет визу, например, Шенгенскую.

В 2018 году заработала Единая биометрическая система (ЕБС). Она была создана по инициативе ЦБ РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это информационный комплекс, разработанный Ростелекомом, который хранит биометрические данные россиян.



При этом когда система только запускалась, многие относились к ней с опаской. На сайте change.org было запущено несколько петиций против биометрии. Самая популярная из них набрала 10 тысяч подписей.

«Биометрию обещают внедрить везде: вокзалы, аэропорт, метро, даже магазины и медицинские организации... Что делать людям, которые не хотят это принимать и в этом участвовать? Нам не выходить из дома и умирать от голода? Многие даже собираются отказываться жить в городе с такими новшествами. Народ не готов и не хочет жить в ограниченных условиях, мы, в конце концов, имеем право на свободу. По нашему мнению Россия к этому не готова! Данное внедрение отдаляет от личной свободы каждого жителя страны. Согласившись на появление электронных карт, мы отдадим личную информацию в руки частных структур и в целом власти государства, что противоположно демократии и истинной свободной жизни, о которой нам говорят», — говорится в тексте одной из петиций.



Пока ЕБС широко используется в банковской сфере, в перспективе — с ее помощью можно будет расплачиваться в магазине, проходить зону контроля в аэропорту и делать многое другое.

«Давайте представим такую ситуацию. Вы в отпуске, находитесь на море. Вам приходит сообщение из банка о выгодных условиях по вкладам. Вы думаете, что было бы замечательно воспользоваться этим предложением. Если вы сдали биометрические данные, то вы можете скачать приложение, идентифицировать себя с помощью биометрических данных и получить услугу», — объясняет ведущий специалист «Ростелекома» Алексей Захарчевский.

Согласно информации Центробанка, в Томске биометрические данные собирают свыше 20 банков. Специалисты «Ростелекома», которые обслуживают эту систему, говорят, что популярность биометрии в регионе растет. О том, что такое биометрия, насколько безопасно сдавать данные, они рассказали на специальном семинаре, который прошел в рамках Дня открытых Дверей Банка России.

Сдавать биометрические данные нужно в банке. Причем в том, клиентом которого вы являетесь. Биометрические данные в банке свяжут с персональными, которые хранятся на портале «Госуслуги». В настоящее время к этой системе подключены уже 172 банка.

При этом, у многих банков есть свои, внутренние системы. Поэтому перед регистрацией нужно обязательно предупредить о том, что хотите сдавать данные в Единую биометрическую систему.

Пока система собирает два вида данных — лицо и голос. В будущем перечь сдаваемого материала может расшириться. К нему добавится отпечаток пальца, снимок радужки глаза и многое другое.

Первый этап — это фотография. Когда человек делает снимок, то система ориентируется на 24 метки, которые и позволяют выявить подделку вместо «живого человека» — это одна из ключевых возможностей системы. Поэтому во время фотографирования придется поморгать и поморщиться, чтобы камера зафиксировала лицо и мимику.

Незначительное изменение внешности — борода, усы, изменение прически или обычные, без затемнения, очки, не влияют на качество распознавания. Если внешность изменили существенно (например, в результате пластической операции), необходимо пересдать данные. В целом, данные можно сдавать с 18 лет и пересдавать каждые три года.

Записывать голос при сдаче данных придется трижды. Система предлагает различные числовые комбинации. Здесь тоже предусмотрена определенная защита. Система определяет живой голос или механический, поэтому, если записать человека на диктофон и проиграть ей запись, вход не осуществится. Отличит система и живого человека от распечатанной фотографии.

Не будет выполнен вход и в каких-то экстремальных для вас условиях. Например, если вам угрожают пистолетом и требуют, чтобы вы выполнили вход. ЕБС распознает, что вы напуганы, говорят специалисты. Отличит ЕБС вас и от близнеца. Кроме того в алкогольном и наркотическом опьянении вы не пройдете тест.

«Все данные хранятся в системе обезличенно и отдельно друг от друга, — подчеркивает Алексей Захарчевский. — То есть, записи вашего голоса хранятся в одном месте, фотография вашего лица — во втором, паспортные данные — в третьем, а инициалы — в четвертом. У постороннего человека доступа к данным нет».

То есть, ни один банк не получает биометрические данные. При идентификации гражданина через ЕБС банк узнает лишь степень соответствия гражданина тем биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений. При этом правоохранительные органы могут получить доступ к любым данным, содержащихся в государственных информационных системах, в соответствии с законом об этих органах.