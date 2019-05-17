Право имеют!

|
В Евросоюзе их 73 миллиона (каждый седьмой), в России — 13 миллионов (каждый одиннадцатый) — людей, имеющих ту или иную форму инвалидности.
Из них больше 80 % не имеют возможности вести нормальную жизнь. Более 40 % находятся за чертой бедности. Такие цифры озвучили на международной конференции «Права и благополучие людей с инвалидностью в России и ЕС», которая прошла недавно в Москве. Основных тем для обсуждения было три. Деинституализация — то есть возможность для взрослых людей с инвалидностью жить не в интернатах, а самостоятельно. Их карьерные перспективы. И их право на любовь и романтические отношения.
Журналист ТВ2 Лариса Муравьева пообщалась с участниками конференции и записала несколько историй. Про то, что и сидя в коляске можно: открыть бизнес с оборотом в миллион евро в год и строить свою коммуну; играть в рок-группе и написать книгу, которая войдет в топ-200 лучших книг мира; издавать журнал и бороться за права женщин. Ну, и отдельным сюжетом стала дискуссия на почти табуированную в России тему «Право на любовь. Секс и инвалидность». Для удобства истории оформлены по отдельности и читать их можно в любом порядке.
|
«8 августа 2004-го крайний раз взлетел на парамоторе. В результате серии роковых ошибок купол погас на высоте 30 метров. Центр тяжести — там, где мотор. А он на спине. На нее я и упал. Все бы ничего, погасший купол все равно тормозит. Но поперечина рамы двигателя была точно напротив шеи… Я сломал позвоночник на высоком шейном уровне С4».
По всем раскладам такой перелом — это мгновенная смерть. Потому Роман Аранин, в прошлом военный летчик и альпинист-любитель, сейчас не винит докторов, которые первые пять дней даже не пытались его оперировать. А когда все же прооперировали, оказалось, что время упущено и восстановление пойдет совсем другими темпами. 40 дней реанимации. Потом полный паралич. Шевелить Роман мог только губами и глазами. Чуть позже научился переворачивать руку «с ладошки на горбушку».
«Наклоните меня, пожалуйста, вперед — надо, чтобы кровь прилила к голове...». На конференцию по правам инвалидов в Москве Роман Аранин приехал как докладчик в секции «Карьера для людей с инвалидностью: инклюзивная кадровая политика». Роман руководит калининградской общественной организацией инвалидов «Ковчег». А еще он изобретатель. Генеральный директор компании «Observer», которая производит и ремонтирует реабилитационную технику для инвалидов. Электрические коляски-вездеходы, которые могут ездить по горам и подниматься по ступенькам, например. Или лестницы-трансформеры. Сейчас его «Observer» имеет выручку в один миллион евро. Из 30 человек, которые работают в фирме, 10 колясочники. И у Романа Аранина большие планы по улучшению качества их жизни.
|
- Что касается колясок — у вас свое производство...
- Вот я сейчас сижу на полностью своей коляске — это из массовой серии. Мы начинали с колясок-вездеходов, на которых, как задумывалось, можно будет ездить куда-то в лес или с ребенком подняться на дюну Эфу нашу красивую... А в итоге она поехала по ступенькам! И 80 % покупателей — это «счастливчики», сломавшие себе позвоночник и живущие где-нибудь на третьем этаже хрущевки. Но если вездеходов мы делаем 40-50 штук в год — это штучное производство, то «электричек», на которой я сижу, минимум 500 штук в этом году выпустим. В следующем 1000 штук.
Это обычная коляска. Которая складывается в багажник Рено-Логан. Не сильно легкая — 55 кг. Но когда ты ее разделяешь — один аккумулятор, второй аккумулятор, подножки и все остальное — остается 24 кг. В принципе, даже женщина может поднять.
Мы первые, кто делает в стране коляски с электроприводом. Соцзащита иногда вставляет палочки в колеса и пытается инвалидам донести, что электрические коляски вредны для здоровья, что надо крутить колеса. А логика понятна — механическая стоит 12 тысяч рублей, а эта 100. Но заметьте, все иностранцы приехали на конференцию на «электричках». И у нас то же самое будет — сейчас выйдем на обороты, и все пересядут на «электрички».
|
- Прочитала, что у вас и водоплавающие коляски есть...
- Мы не делаем такие сами. Мы дистрибьюторы французов. Они делают плавающие коляски. А мы ими оборудуем множество пляжей в России.
- Как работают?
- Сидит человек в красивом шезлонге с колесиками ярко-желтыми... По бокам два поплавка в качестве подлокотников. Колеса тоже специальные, низкого давления, они придают плавучесть конструкции. Если для «спинальника» проблема добраться до воды, а дальше он может плавать, как обычный человек, просто на руках на одних, то я как «шейник» плыву в одном направлении — ко дну. Поэтому надо оставаться в этой коляске. Жара, тепло, Балтика — начинаешь перегреваться, тебя помощник закатывает в воду. И ты качаешься на волнах — по грудь погруженный. Волна накатывает, промывает тебя через нос — никакой ангины потом полгода.
В Калининграде с 2013 года появились пять специально оборудованных пляжей. Стоят хорошие итальянские шезлонги, на которые положил человека и он пролежней не получит. Французские коляски, зонтики, дорожки. Сначала деньги давал губернатор по программе развития социального туризма. А сейчас мы сами привлекаем средства как общественная организация — на них мы нанимаем волонтеров, которые работают с 1 июня по 1 сентября.
|
Черный фон. Белый слон. Внутри которого хрупкий человечек. Слоновья кожа нужна ему для защиты. От жалости и насмешек. Историю инвалида в форме стенд-апа написал карельский режиссер и музыкант Владимир Рудак. А в форму комикса ее облекла автор «Жихарки», художница Елена Ужинова. Книга «Я — слон!» в 2017 году вошла в список 200 лучших книг мировой литературы по версии премии «Белые вороны». И это, пожалуй, первый российский комикс на тему инвалидности.
На конференцию «Права и благополучие людей с инвалидностью» в Москву Владимир приехал из Петрозаводска как пиар-специалист общественного фонда «Без барьеров». А еще он снимает про людей с инвалидностью кино — документальное и игровое. И играет на гитаре в двух рок-группах — оркестре «Кто как может» и именном трио ВМФ (Владимир-Михаил-Федор). Жизнью на колесах Владимир Рудак живет уже 25 лет. Когда ему было 23, он травмировал позвоночник при падении с высоты. Так пришлось отказаться от мечты — поступления в театральный институт. Да и работать по специальности — автоэлектриком — Владимир больше не мог.
|
- Какие барьеры сейчас перед человеком с инвалидностью?
- Вот сегодня мы в Москве думали, куда зайти перекусить. В результате сестре Инне пришлось одной пойти в магазин, купить нам еду какую-то, а я сидел ждал у лестницы. Потому что далеко не везде можно заехать внутрь. А бывает, что можно заехать, но внутри все обустроено так, что ты там просто будешь мешать. Сидеть-стоять в проходе. Это проблема — свободное передвижение по городу. Для всех категорий — для людей пожилых, для мам с колясками...
- А еще есть определенное неприятие со стороны обывателей?
- Появляются сообщения в интернете, где обыкновенные люди выступают против того, чтобы в их доме поставили пандус. Потому что он «будет вредить эстетическому виду»... хрущевки. И это страшнее, чем когда чиновники притормаживают что-то где-то. Потому что здесь мы сталкиваемся с другим уровнем цинизма. И с этим сложнее бороться.
Раньше, чтобы установить пандус в подъезде, нужно было собрать подписи. У всех жителей подъезда. Сейчас вроде это отменили. Но у меня знакомые сталкивались с тем, что люди были против подписания. Недавно в Сети видел репортаж про семью с ребенком с инвалидностью — они переехали в дом, стали устанавливать пандус, и соседи взбунтовались. Сказали — нам это не нужно, неудобно, мы тут 30 лет живем, а теперь нам неудобно ходить. И они готовы этого ребенка приговорить к замкнутому пространству, потому что им через что-то перешагнуть лень.
|
Текстовое описание иллюстрации. Для тех, кто не может увидеть, но может услышать. Оно занимает целую страницу. Столько же, сколько и приветственное слово сестрам от авторок первого зина «Женщины. Инвалидность. Феминизм». В самиздатовском журнале полторы сотни страниц, семь разделов и пара десятков статей. О видимой и невидимой инвалидности, сексе, насилии, материнстве... Все, что волнует любую женщину с инвалидностью и о чем не принято говорить в центральных СМИ. Зин родился как продолжение фестиваля «Женщины. Инвалидность. Феминизм», который прошел этой весной в Москве.
Одна из организаторок фестиваля феминистка Алена Левина была приглашена на конференцию по правам инвалидов в качестве спикера. У Алены генетическое заболевание — прогрессирующая мышечная дистрофия. Диагноз поставили в 13 лет, и она — активный подросток — не могла поверить, что однажды окажется в инвалидном кресле. Болезнь прогрессировала медленно — в одной из брошюр по миопатии Алена вычитала, что иногда люди с таким диагнозом могут ходить до старости. Алене сейчас 31. И она все еще может пройти небольшое расстояние с опорой. Но очень устает от такой нагрузки. Поэтому пару лет назад Алена пересела в инвалидную электроколяску — чтобы не лишать себя привычной активности.
|
- По вашим страничкам в соцсетях видно, что вы бываете за границей. Кроме того, что там среда «доступнее», еще что-то зацепило?
- Мои путешествия начались с поездки в Осло в 2017 году. Каждый день я встречала там молодых людей на активных колясках и пожилых — на электрических. Поразило именно большое количество пожилых людей. Они отдыхали на улице, расслаблялись, занимались своими делами, используя технические средства реабилитации. И они выглядели довольными. Я полагаю, что они были не парализованные полностью, а с частичной потерей подвижности, которая присуща пожилым людям. И они при этом не стеснялись использовать инвалидные коляски.
Прошлым летом я открыла сезон прогулок на своей электрической коляске по Москве. И вижу на остановках очень много пожилых женщин — они еле передвигаются, я наблюдаю их мучения. И думаю о том, что если бы каждому пожилому человеку выдать по электроскутеру (у нас же реализуется программа «Доступная среда»), то их повседневный быт превратился бы в наслаждение своим возрастом. Но по опыту моих подруг их бабушки, даже приходя на обследование в поликлинику, ни в коем случае не хотят садиться в удобное инвалидное кресло, на котором родственники могут провезти их по всем кабинетам. Отказываются, потому что для них это стигма, признак слабости. В то время как во многих странах это просто признак комфортной жизни.
|
- «Никакой инклюзии» — сказали вы про советские времена. А сейчас?
- Так как у меня и руки, и ноги слабые, я езжу на электроколяске. А еще у меня есть электроскутер, от которого без ума дети — они за мной бегают. И хотелось бы, чтобы было инклюзивное образование детское, потому что очень сложная ситуация именно с детьми. Некоторые, уже достаточно сознательного возраста — лет пяти, которые умеют говорить и развивать какие-то мысли, реагируют очень бурно на появление человека в инвалидной коляске на улице. И родители не знают, как им объяснить, пытаются как-то отгородить.
Найти правильные слова — это очень важно. Но у родителей может не быть ресурса — знаний, подготовки. А вот школа это делать способна — это не так сложно. Это не специальные знания, которые надо на протяжении 10 лет преподавать. В идеале на каждый класс из 30 человек чтобы хотя бы два были с инвалидностью. И тогда в нашем обществе сдвинутся эти рамки. Они расширятся. И в конце концов, может, исчезнут совсем.
|
Никакого закадрового текста. Герои говорят от первого лица. О том, что хотят любить и быть любимыми. Общаться. Обниматься. Целоваться — иногда только в щеку, потому что «поцелуй вот сюда, посередине, меня пугает». Почти все из них рассуждают, как совершенно обычные люди, при том, что все они — люди с инвалидностью. Кто-то с физической, кто-то с ментальной. С просмотра французского фильма «Немного нежных слов» в музее современного искусства «Гараж» началась дискуссия «Право на любовь. Секс и инвалидность».
В роли модератора журналистка Вера Шенгелия. В роли спикеров представитель Европейской сети независимой жизни Анна Штенхаммар Халлгрен из Швеции, член исполнительного комитета бельгийской организации European Disability Forum Надя Хадад и автор книги-исследования «Наверно, я дурак» о закрытых ментальных учреждениях России Анна Клепикова. Самые яркие моменты дискуссии предлагаем вашему вниманию.
|
Надя Хадад:
- Я попала в автокатастрофу. У меня не было инвалидности до этого. В Брюсселе, одном из столичных европейских городов, я лечилась в реабилитационном центре. И встретилась с таким подходом. Тебя пытаются максимально починить. Чтобы ты мог сам читать, сам себя обслуживать. Этот процесс длился довольно долго — 14 месяцев. Потом мне сказали — ой, кстати, теперь ты должна вернуться в общество. А общество для тебя изменилось, потому что ты изменилась. Твое тело изменилось. Я сказала: хорошо. Мне сказали: тебе нужно проконсультироваться с гинекологом. И доктор мне сказал: слушай, тебе же менструации больше не нужны? Мы тебе дадим таблетку. Даже если что-то случится, ты же беременеть не собираешься? И я сказала — почему? Почему я не могу быть такой же женщиной, как все остальные? Это же так естественно! Почему я должна принимать таблетку и отказываться от менструаций? Мне предлагали гормональную терапию, чтобы остановить какие-то процессы в моем теле. Я отказалась. Я хотела, чтобы тело жило своей жизнью. Мне сказали: если у тебя будут вопросы касательно секса, то есть книги. Если ты хочешь глубоко разобраться в этой теме, есть DVD-диски. Люди как будто говорили, что это ненормально. А я хотела сказать — не загоняйте меня в угол! Я не хочу жить в углу! Я хочу вести такую же жизнь, как другие люди.
|
Анна Халлгрен:
- Здесь есть разница между нашими странами. Потому что, когда я забеременела, я сама решала, к какому врачу идти и обсуждать свою генетику. Потому что у меня есть врожденное заболевание, которое я унаследовала от матери. Моя дочь унаследует его от меня — мы это обсуждали с врачом. Но мне никто ничего не диктовал. Мне просто говорили: поздравляю, вы беременны! Меня спрашивали, нужна ли помощь. Какие-то специальные медицинские изделия? И мне дали кроватку детскую, которая подходит для меня — чтобы я могла ее поднимать и опускать... В Швеции никто не задает эти вопросы. Если у вас есть инвалидность и вы хотите стать родителями, вам будут помогать найти все необходимое. Чтобы было удобно.
|
Вера Шенгелия: А как выглядит идеальная система сексуальной поддержки и помощи человеку с инвалидностью? Хочется иметь образ того, к чему надо стремиться...
Анна Клепикова: Идеальная поддержка сексуальности человека с инвалидностью не может существовать в интернате. И в любом подобном учреждении. Это может быть отчасти задачей семьи, специальных педагогов. Поскольку у нас в стране тема сексуального воспитания до сих пор табуирована, я не могу себе представить такое в школе (я сейчас не об идеальной системе говорю, а пытаюсь в наши реалии это вписать). Но в семье это возможно. Я проводила исследования в семьях с детьми с особенностями развития, и в том числе ментальными. Для родителей таких детей это очень сложная тема. Ее многие избегают. Они не знают, что делать с сексуальностью детей, особенно когда наступает переходный возраст. Но с другой стороны, появляются родители, которые относятся к этому внимательно. Так что, наверное, можно брать за основу зарубежные пособия, которые предназначены для детей с ментальной инвалидностью. Где сначала рассказывается про тело, про личные границы. И во второй части переходят к сексу.