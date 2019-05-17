Право имеют!

- Благополучие — это не только свобода передвижения. Это еще и право на личное, семейное счастье. За эти права людям в коляске надо бороться?



- Тема прав на отношения, на интимные отношения, поднимается давно. Недавно читал, что в Японии и в Дании была такая услуга — специальный ассистент помогает человеку с инвалидностью вступить в связь с девушкой по вызову. Это была официальная реальность. Потом, насколько я знаю, в Дании это отменили. По возмущению налогоплательщиков — они не готовы были оплачивать такие услуги. В 2015 году на эту тему вышел фильм датский «Кожа и кости». Он о том, как три приятеля, почти недвижимых, едут со своими друзьями на секс-вечеринку в бар. И он снят предельно откровенно. Этот фильм вызвал бурные дебаты, споры. И даже люди с инвалидностью — что меня поразило — говорили: «Запретить! Нельзя!». Я спрашиваю — а кто будет запрещать? Если этот человек хочет, этот — готов? Ты? Потому что у тебя другая инвалидность? Тебе можно, потому что ты только на костылях передвигаешься, а этот человек на коляске — ему нельзя? Кто будет принимать решение? Ответить мне не смогли.



Но вопрос заставил людей взбудоражиться. Потому что все понимают, что проблема есть, но обсуждается она только в закрытых сообществах. Однако есть семьи, есть люди с инвалидностью, у кого есть дети. Вот мы снимали сюжет о девушке — она на коляске, у нее двое детей. И она сталкивалась с тем, что ей врачи не рекомендовали заводить детей. Говорили — не смей, не надо тебе иметь детей. Но она хотела, говорила — а я буду! И замечательные растут себе дети, и все хорошо. Просто информации мало — чем больше будет такого жизненного кино, историй, тем проще будет людям...



А у нас часто бывает, что в статьях больше времени уделяется самой проблеме инвалидности — не людям, а именно какой-то проблеме. Отсюда идет такое восприятие, что человек с инвалидностью — это проблема. Бесконечная. А то, что есть жизнь отдельная, где есть место юмору, грусти, печали — это обычная человеческая жизнь — об этом вспоминают редко.

