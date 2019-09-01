Повышение пенсии, учет для дронов и в садик без лишних справок: что изменится с 1 сентября

Истории

С 1 сентября 2019 года в России в силу вступают новые законы и правила. Они затронут пенсионеров, призывников, владельцев беспилотников и многих других. Подробнее об изменениях в обзоре ТВ2.

Перерасчет «сельских» пенсий

К 1 сентября в России завершается перерасчет пенсий. Сельские пенсионеры, имеющие стаж не менее 30 лет, смогут получит прибавку к фиксированным начислениям в размере 1, 3 тыс рублей в месяц. Претендовать на выплаты могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Если к началу осени пенсия останется прежней, то пенсионерам предлагают самостоятельно обратиться в ПФР, чтобы уточнить причины или донести необходимые документы.

Учет для беспилотников

С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. Регистрировать нужно устройства весом от 250 г и до 30 кг. В течение десяти дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление, а присвоенный номер нанести на элементы устройства.

Известия пишут, что при постановке дрона на учет потребуется указать свои контактные данные (телефон, адрес и электронную почту), паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу потребуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН.

По данным Минтранса, заявления с фотографией беспилотника должны быть отправлены почтовым отправлением, через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. Если вдруг вы какие-то правила нарушите, штраф: от 20 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 150 тысяч для должностных и до 300 для юридических. Примечательно то, что иностранцы дроны в России пилотировать могут свободно и новую лицензию им оформлять не нужно.

Напомним, что в 2016 году государство приравняло любой беспилотник (даже если это детская игрушка) весом более 250 граммов к воздушному гражданскому судну и обязало их владельцев, каждый раз поднимая квадракоптер в воздух, регистрировать свой полет. В случае, если владелец квадракоптера этого не сделал, ему грозил штраф и запрет полетов.

В 2017 году был оштрафован за отсутствие плана полета только гражданин Китая, запустивший квадрокоптер в мае у Томского театра драмы, также оштрафовали владельца беспилотника в Стрежевом. В 2019 году оштрафовали томского оператора Александра Решетникова.

ДТП онлайн

Попавшие в дорожно-транспортное происшествие водители смогут оформить протокол онлайн, не дожидаясь приезда сотрудников Госавтоинспекции. Европротокол в электронном виде можно будет подать через портал Госуслуг. Соответствующую форму электронного извещения о ДТП к осени разработает Центробанк, курирующий работу страховых компаний.

Для того, чтобы воспользоваться опцией, нужно иметь электронную подпись на Госуслугах, установить мобильное приложение «Помощник ОСАГО» и иметь возможность сфотографировать повреждения.

Ожидается, что нововведение упростит взаимодействие водителей со страховыми компаниями и снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий, поскольку оформление протокола займет не более 15 минут. Раньше уже можно было составить извещение без участия гаишников, но в бумажном виде. Европротокол оформляется, если в ДТП нет потерпевших, в аварии участвуют два автомобиля и оба владельца согласны не дожидаться сотрудников ГИБДД.

Еще одно изменение для автовладельцев связано с ужесточением штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Теперь при каждой проверке документов водителей будут штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей. Вырастет штраф и за отсутствие техосмотра, что можно будет отследить по камерам на дорогах. За непройденное вовремя ТО придется заплатить до 2 тыс рублей.

Отказаться от отсрочки

Еще один закон, который вступит в силу в начале сентября, предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 действующего Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Россияне, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу, смогут отказаться от этого права и пойти служить. Этот закон касается молодых людей, имеющих ученую степень, а также сыновей или родных братьев военнослужащих по призыву, которые погибли во время службы.

Для школьников и студентов

Студентам-бюджетникам российских колледжей и вузов проиндексируют стипендии. Базовый размер увеличится на 4,3%. Таким образом минимальная академическая стипендия студентов средне-специальных учебных заведений составит 890 рублей, в вузах — 1633 рубля, а аспирантам и ординаторам будут платить 3120 рублей.

Произойдут изменения и у школьников. Так будут введены несколько обязательных предметов для обучения – это шахматы и астрономия. Эти предметы уже изучали школьники отдельных регионов, а осенью это нововведение коснется всех учеников страны.

Еще одно нововведение коснется родителей детей, которые посещают детский сад. Теперь им не нужно предоставлять в детские сады медсправки из поликлиники. Раньше, напомним, они предоставлялись ежегодно в обязательном порядке.

Теперь, если малыш пропустил больше пяти дней, тогда его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. Если будут совпадения по инфекциям, то с родителями ребенка свяжутся и порекомендуют обратиться к врачам. И уже после этого нужно будет принести справку в детсад.

Новые правила продажи билетов

В начале осени в силу вступают новые правила продажи билетов в театр, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Закон, принятый в июле этого года, был разработан для борьбы с перекупщиками. Цена от продажи билета не должна превысить 10% от его реальной стоимости. Те, кто распродает билеты, должны будут заключать договор с учреждением культуры.

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