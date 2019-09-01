Повышение пенсии, учет для дронов и в садик без лишних справок: что изменится с 1 сентября
С 1 сентября 2019 года в России в силу вступают новые законы и правила. Они затронут пенсионеров, призывников, владельцев беспилотников и многих других. Подробнее об изменениях в обзоре ТВ2.
Перерасчет «сельских» пенсий
К 1 сентября в России завершается перерасчет пенсий. Сельские пенсионеры, имеющие стаж не менее 30 лет, смогут получит прибавку к фиксированным начислениям в размере 1, 3 тыс рублей в месяц. Претендовать на выплаты могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Если к началу осени пенсия останется прежней, то пенсионерам предлагают самостоятельно обратиться в ПФР, чтобы уточнить причины или донести необходимые документы.
Учет для беспилотников
С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. Регистрировать нужно устройства весом от 250 г и до 30 кг. В течение десяти дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление, а присвоенный номер нанести на элементы устройства.
Известия пишут, что при постановке дрона на учет потребуется указать свои контактные данные (телефон, адрес и электронную почту), паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу потребуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН.
По данным Минтранса, заявления с фотографией беспилотника должны быть отправлены почтовым отправлением, через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. Если вдруг вы какие-то правила нарушите, штраф: от 20 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 150 тысяч для должностных и до 300 для юридических. Примечательно то, что иностранцы дроны в России пилотировать могут свободно и новую лицензию им оформлять не нужно.
Напомним, что в 2016 году государство приравняло любой беспилотник (даже если это детская игрушка) весом более 250 граммов к воздушному гражданскому судну и обязало их владельцев, каждый раз поднимая квадракоптер в воздух, регистрировать свой полет. В случае, если владелец квадракоптера этого не сделал, ему грозил штраф и запрет полетов.
В 2017 году был оштрафован за отсутствие плана полета только гражданин Китая, запустивший квадрокоптер в мае у Томского театра драмы, также оштрафовали владельца беспилотника в Стрежевом. В 2019 году оштрафовали томского оператора Александра Решетникова.
ДТП онлайн
Попавшие в дорожно-транспортное происшествие водители смогут оформить протокол онлайн, не дожидаясь приезда сотрудников Госавтоинспекции. Европротокол в электронном виде можно будет подать через портал Госуслуг. Соответствующую форму электронного извещения о ДТП к осени разработает Центробанк, курирующий работу страховых компаний.
Для того, чтобы воспользоваться опцией, нужно иметь электронную подпись на Госуслугах, установить мобильное приложение «Помощник ОСАГО» и иметь возможность сфотографировать повреждения.
Ожидается, что нововведение упростит взаимодействие водителей со страховыми компаниями и снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий, поскольку оформление протокола займет не более 15 минут. Раньше уже можно было составить извещение без участия гаишников, но в бумажном виде. Европротокол оформляется, если в ДТП нет потерпевших, в аварии участвуют два автомобиля и оба владельца согласны не дожидаться сотрудников ГИБДД.
Еще одно изменение для автовладельцев связано с ужесточением штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Теперь при каждой проверке документов водителей будут штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей. Вырастет штраф и за отсутствие техосмотра, что можно будет отследить по камерам на дорогах. За непройденное вовремя ТО придется заплатить до 2 тыс рублей.
Отказаться от отсрочки
Еще один закон, который вступит в силу в начале сентября, предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 действующего Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Россияне, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу, смогут отказаться от этого права и пойти служить. Этот закон касается молодых людей, имеющих ученую степень, а также сыновей или родных братьев военнослужащих по призыву, которые погибли во время службы.
Для школьников и студентов
Студентам-бюджетникам российских колледжей и вузов проиндексируют стипендии. Базовый размер увеличится на 4,3%. Таким образом минимальная академическая стипендия студентов средне-специальных учебных заведений составит 890 рублей, в вузах — 1633 рубля, а аспирантам и ординаторам будут платить 3120 рублей.
Произойдут изменения и у школьников. Так будут введены несколько обязательных предметов для обучения – это шахматы и астрономия. Эти предметы уже изучали школьники отдельных регионов, а осенью это нововведение коснется всех учеников страны.
Еще одно нововведение коснется родителей детей, которые посещают детский сад. Теперь им не нужно предоставлять в детские сады медсправки из поликлиники. Раньше, напомним, они предоставлялись ежегодно в обязательном порядке.
Теперь, если малыш пропустил больше пяти дней, тогда его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. Если будут совпадения по инфекциям, то с родителями ребенка свяжутся и порекомендуют обратиться к врачам. И уже после этого нужно будет принести справку в детсад.
Новые правила продажи билетов
В начале осени в силу вступают новые правила продажи билетов в театр, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Закон, принятый в июле этого года, был разработан для борьбы с перекупщиками. Цена от продажи билета не должна превысить 10% от его реальной стоимости. Те, кто распродает билеты, должны будут заключать договор с учреждением культуры.
И еще...
С 1 сентября главы администрации в труднодоступных населенных пунктах смогут заменить нотариусов. Главы администраций не смогут только составлять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью.
На судебных заседаниях будут вести аудиозапись. Это будет относиться к протоколированию заседаний суда первой и апелляционной инстанций и не затрагивает закрытые заседания.
С 16 сентября вступают в силу поправки в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Новые поправки упрощают проведение комплексных кадастровых работ, которые заказывают городские или муниципальные власти для обмера земли. По новому закону юридические лица смогут осуществлять кадастровые работы без оформления договора подряда, что серьезно сэкономит бюджетные деньги. Для обычных людей нововведения тоже окажутся полезными: они позволят владельцу земельных участков оформить на себя излишки земли, которые он использует, но по документам не владеет ими.
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