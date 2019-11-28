Потомственный казак. Недорого

— У нас на хуторе на данный момент 24 казака. Это не реестровые. А реестровым платят зарплату. У нас реестровых — дружина в районе около 30 человек. Сейчас зарплату подняли — 11 тысяч рублей. В обязанность дружины входит обеспечение порядка на церковных праздниках и на любых массовых мероприятиях. Митинги мы не разгоняли. Это не обязанность казаков вообще-то, не должно быть такого. Потому что мы все люди. Все живем на одной земле. И не все довольны тем, что сейчас происходит в нашей стране. Да и до митингов у нас не доходило, хотя возмущения были. Сейчас во всей стране такая политика, все экономят. У нас уже школы нет, ну, со школой проблема решается, более-менее детей возят в соседние станицы. А вот дошкольников возить отказываются. Мол, за свой счет сами возите. Куда мы только не писали, но нам отписки все приходили. Лет десять назад уж как закрыли детский садик.



Не получится ничего организовать, когда мы босы и голы. Даже форму в обществе казакам не на что приобрести. Мне форму выдали как дружинному.



— А у вас есть медали, ордена?



— Вот мой прадед под Бородино погиб. И записан на мраморной доске в Храме Христа Спасителя. А я не заслужил. Нет у меня медалей. А просто повесить — это бирюльки. Мне такие не нужны.

