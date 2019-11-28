Потомственный казак. Недорого

Самый известный факт из новейшей истории Новочеркасска: «Новочеркасский расстрел»
— события, произошедшие в городе Новочеркасске Ростовской области 1-2 июня 1962 года в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан. Забастовка была вызвана повышением цен на продукты и низкими зарплатами.
Выступление было подавлено силами армии и КГБ СССР, а вся информация о новочеркасских событиях, в том числе о количестве жертв и раненых, была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения. Семерым из «зачинщиков» забастовки были вынесены смертные приговоры, и они были расстреляны, остальные получили длительные сроки лишения свободы. В 1996 году все осужденные были реабилитированы.
На площади у здания, где была администрация и где в июне 1962 года собралось больше тысячи человек, установлена памятная табличка.