Последний герой

Из книги «Земля Верхнекетская»:



Говорят, яр получил свое название «Максимкин» в честь остяка Максима или, как его обычно звали, Максимки. Про этого Максимку рассказывают следующее. При изысканиях в области Обь-Енисейского водораздела в начале 1880-х годов барон Аминов (ныне начальник Томского округа водных путей сообщения) однажды заблудился среди болотистой тайги и долго безрезультатно искал выхода. Бродивший в это время в тайге остяк Максимка нашел барона лежащим на земле у дерева в изнеможении от голода и усталости, в полной прострации. Чтобы спасти от зверя, Максимка положил барона на ветви дерева, а сам пошел оповестить на место стоянки экспедиции, что он нашел барона в тайге: «Сидит под деревом и плачет». Тогда отправились с Максимкой в тайгу, нашли барона и отнесли в деревню и долго ухаживали за ним. Барон в благодарность за спасение подарил Максимке свой сюртук и назначил ему пожизненную пенсию в размере 12 рублей в месяц. Максимка недавно умер и похоронен в подаренному ему сюртуке…



В приведенном рассказе о происхождении названия «Максимкин Яр» есть грубая историческая неточность, как видно из следующего. Упомянутый посол царя Алексея Михайловича Николай Спафарий, плававший по Кети в 1675 году, то есть более чем за 200 лет до изысканий барона Б. А. Аминова, в своем дорожном дневнике пишет: «А та река Пыгма словет для того, что живал на ней остяг Пыгма, а ныне за остяцким же князцем за Максимком. А по ней промышляют соболи и лисицы, наипаче всего бобры самые добрые, черные... по ней его, Максимкины, зимняя и летняя юрты, от яру с полверсты».



Сам барон Аминов... не припоминает такого случая, возможно, что подобное приключение было с другим лицом…

