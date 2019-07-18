Последний герой

Из книги «Земля Верхнекетская»:
«Проблема создания национальной письменности для северян была разрешена в СССР следующим образом: в 1932 году в Москве был организован «Комитет нового алфавита народов Севера». Началась интенсивная целенаправленная разработка «письменности на языках народов Севера» как составная часть объявленной тогда большевистскими властями «культурной революции».
Вскоре в Нарымский округ прибыла первая партия в тысячу экземпляров букваря селькупского языка «Красный путь», составленного Е. Д. Прокофьевой. Автор опиралась на диалект тазовско-туруханской группы селькупов, но нарымские (в том числе кетские) селькупы книгу не понимали, поскольку у каждой группы был свой диалект. Обучение по новому букварю буквально означало для нарымских остяков изучение нового языка. В Москву из Колпашева, центра Нарымского округа, была отправлена просьба отменить этот букварь, однако он неоднократно переиздавался и навязывался школам вплоть до 1950-х годов.