Последние дни Томского завода измерительной аппаратуры

Истории

В октябре этого года стало известно, что компания «Вира» планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство комплекса жилой площадью 50 тыс. квадратных метров на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры.

«Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — прокомментировал планы совладелец компании Ринат Аминов.

В 2018 году Томский завод измерительной аппаратуры был продан за 32,5 млн рублей, почти в девять раз ниже стартовой стоимости. На торги единым лотом выставили почти все имущество завода: нежилые здания; артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование.

НАЧАЛО

Томский завод измерительной аппаратуры создан 22 марта 1942 года как Государственный союзный завод № 625 на базе частично эвакуированного в Томск с началом Великой Отечественной войны ленинградского завода «Радист» и «Московского радиозавода № 2 НКО». Численность работников в 1942 году составляла 315 человек (из них 44 эвакуированных). Всего за годы войны было выпущено 55 950 миноискателей, 27 154 комплекта радиооборудования для танков, а также медицинские радиозонды и другое оборудование.

В послевоенные годы завод выпускал радиоприемники, электродинамические системы «Сибирь» и «Рекорд», ламповые монтажные панели, авиационные гарнитуры, трансформаторы. С 1952 года начат выпуск измерительной аппаратуры. Было создано собственное конструкторское бюро (1957), построены новые производственные корпуса.

В 1966 году предприятие получило название «Томский завод измерительной аппаратуры».

В 1980-х годах продолжалось социальное развитие микрорайона компактного проживания работников предприятия. В том числе завод взял на себя решение для них и для значительной части Ленинского района Томска проблемы проводной телефонизации квартир.

С 1990 года госплановский оборонный заказ был прекращен, предприятия оборонной промышленности на территории бывшего СССР оказались предоставлены сами себе.

В 1994 году завод был акционирован. До 2000-х годов на ТЗИА надеялись на восстановление государственного заказа на производство продукции военного назначения. Но не случилось.

КОНЕЦ

Март 2001

Чиновники областного департамента промышленности провели рабочий день на Томском заводе измерительной аппаратуры. На этом заводе еще недавно директором был глава областного правительства Вячеслав Наговицын (позже был главой Бурятии). Главной проблемой и головной болью оборонного завода были неплатежи из центра. В последнее время федеральный бюджет за оборонный заказ платит стабильно. Соответственно, и с зарплатой все в порядке. Только с июля прошлого года жалование на ТЗИА увеличилось в 2,5 раза. «Белый дом» успехи завода не могут не радовать. В качестве положительного примера для других предприятий областная власть отметила появление на заводе измерительной аппаратуры многочисленных дочерних предприятий. Они все рентабельны и занимаются самым разным бизнесом — от металлообработки до общественного питания. На ТЗИА теперь делают даже меховые изделия. Этот альянс малых предприятий с крупным доказал, что обычно болезненная реструктуризация огромных заводов все-таки может проходить более мягко.



Март 2002

ТЗИА, которому в этот год исполнилось 60 лет, начал выпускать порталы безопасности, которые используют при досмотре пассажиров в аэропортах. Однако абсолютно новой и несвойственной для предприятия эту продукцию не назовешь. Всю свою историю ТЗИА выпускал миноискатели для военных нужд. Поэтому собрать конструкцию для обнаружения металла в одежде человека оказалось для заводчан делом несложным. Как утверждали на заводе, наши томские порталы не уступают по качеству иностранным, а стоят в два раза меньше. А еще на заводе пошли дальше и разработали подобные аппараты специально для банков и офисов. По внешнему виду это обычная дверь, но каждый, кто через нее пройдет, будет проверен на наличие металла. Еще в январе 2000-го года общая задолженность по заработной плате на заводе достигала 18 месяцев. Министерство обороны тогда вообще не платило предприятию. Как сказали нам на заводе, к предстоящему юбилею денежные премии не предусмотрены, зато из московских министерств и ведомств, в том числе и из правительства, пришли другие, наверное, не менее ценные для заводчан подарки. 50 государственных наград. Среди них благодарности и грамоты, а также знаки «Лучший радист России».



Июнь 2010

ТЗИА переживает тяжелые времена. Задолженность по заработной плате составляет 10,5 миллиона рублей. Есть долги по налогам. Несколько месяцев назад за невыплату заработной платы был дисквалифицирован гендиректор. И это практически все, что смогли сделать контролирующие органы. Арестовывать имущество завода нельзя, так как завод относится к предприятиям стратегического назначения, работает на Министерство обороны. То есть на случай войны здесь должны быть стены и стоять готовые к работе станки. Все имущество завода — это государственная собственность. Наложить арест на свою же собственность государство не может. Из 273 человек, которые числятся в штате завода, работает не больше 50-ти. Остальные либо частично заняты, либо сидят в отпусках. Основная продукция – раньше миноискатели, сейчас приборы для контроля качества линии связи.