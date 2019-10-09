После «Крестьянина» могут прийти за тобой
Остановка работы типографии независимого издательского дома «Крестьянин» в Ростове (подробно хроника событий на сайте АНРИ) обставляется заказчиками наезда как история «про бизнес». Некий гражданин написал жалобу в Роспотребнадзор, пришла проверка и, не найдя того, о чем зоркий товарищ строчил, обнаружила в углах паутину, лампочки без защитных решеток и еще кое-что по мелочи. На этом основании, несмотря на то что все замечания были учтены, недочеты устранены, паутина убрана, а независимая комиссия из числа местных общественников, бизнесменов и журналистов это подтвердила, суд приостановил работу предприятия на 30 дней.
Помните, когда почти пять лет назад закрывали независимую томскую телекомпанию «ТВ-2», это тоже называли «спором хозяйствующих субъектов»?
Один из которых был свободным СМИ, а второй государственной структурой, РТРС, за которой торчали, не особо прячась, уши губернатора и вся вертикаль, что тянулась из областной администрации в администрацию повыше. Тогда спор завершился смертью телекомпании.
Разные истории похожи. Покрой один, и шиты одними нитками, белыми.
«Крестьянин», и это его главная проблема, уважаемая ча(е)стная газета с самостоятельной позицией, которую нельзя прогнуть или купить. Поэтому в дело пустили донос и паутину.
Закрыть типографию, лишить газету возможности печатать тираж, сорвать все контракты, короче, обрушить бизнес — это очевидная попытка убить неудобную газету, которая мешает еще и потому, что издательскому дому «Крестьянин» принадлежит одна из всего двух типографий, оставшихся в огромном южном регионе. А та вторая, как можно догадаться, «чья надо нога». И ей, вот и она, экономика по-русски, достанутся все клиенты «Крестьянина». Ну, может быть, кроме оппозиционных кандидатов, которым теперь листовки под выборы надо будет печатать на ксероксе.
Стремление угробить эффективный частный издательский бизнес, десятилетиями создававший рабочие места и плативший налоги, а также одну из лучших региональных газет России – это, конечно, не такая резонансная история, как подброшенные наркотики или арестованные невиновные люди.
Но давайте поможем ей такой стать. Публикации в ваших СМИ и репосты в ваших сетях – это та помощь, которая возможна и важна. Сегодня пришли за нашими в Ростове, а завтра, как понятно, паутина может найтись где угодно.
Сергей ЛАПЕНКОВ,
исполнительный директор АНРИ.
Москва
ТВ2 поддерживает ростовских коллег и желает им успеха.
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