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13 марта,
2019
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Истории

После драки...

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Как «бытовой конфликт» с соседями перерос в попытку пенсионерки заставить работать правоохранительную и судебную систему. И что из этого получилось.


В 2000 году преподаватель Томского педагогического университета на пенсии Нина Дорофеева переехала в поселок Зоркальцево под Томском. Купила квартиру в четырехквартирном доме, за стенкой жили незнакомые люди. Отношения с ними у пенсионерки не заладились. В 2012 году во время бытового конфликта соседка ударила Нину Дорофееву по лицу, Нина обратилась в полицию, и соседку  оштрафовали. После этой истории «соседи затаили злобу» и, с ее слов, в июле 2016 года дважды избивали Нину.


Более двух лет пенсионерка пытается наказать виновных. Но добиться возбуждения уголовного или хотя бы административного дела ей не удалось. Виноваты в этом, по мнению Нины Дорофеевой, не сделавший свою работу полицейский и нарушившая закон судья. 

Нина Дорофеева
Нина Дорофеева

Мне создали сложную ситуацию в судебных разбирательствах. Делалось это, по-моему, намеренно, — рассказывает Нина Дорофеева. — 12 июля 2016 года меня избила дочь соседки. Выскочила из машины и избила с криком: «Я тебя за мать урою». На «скорой» меня отвезли в областную клиническую поликлинику. Тамошний врач без обследования поставил мне диагноз «ушиб шейного отдела» и отправил домой.

На следующий день Нине Дорофеевой нужно было успеть в полицию и на медосвидетельствование — снять побои. Но пенсионерка задержалась в отделении и на освидетельствование попала только на следующий день. Во время процедуры Нине Дорофеевой стало плохо, и ее снова увезли на «скорой». 


В больнице скорой медпомощи на улице Рабочей, 21 пенсионерке поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Пять дней Нина провела в стационаре и еще месяц долечивалась дома. Но местный участковый Александр Ежов не оформил документы для того, чтобы она смогла обратиться в суд. Хотя пенсионерка несколько раз просила об этом полицейского. С тех пор прошло более двух лет.

Участковый должен был за два месяца вынести постановление о возбуждении дела либо об отказе, — возмущается Нина Дорофеева. — Но он этого не сделал. Я и к начальнику полиции по Томскому району Николаю Ахтамбаеву обращалась, и к временному главе УМВД Алексею Ветрову. Уже потом писала начальнику томской полиции Алексею Буднику, писала в районную прокуратуру, управление президента РФ и службу безопасности МВД. Но особого смысла в этих обращениях, похоже, не было.

После драки...

Из прокуратуры пенсионерке ответили, что дважды вносили представления в областное отделение полиции и «привлекли виновных к ответственности». Из управления собственной безопасности отчитались, что доводы Нины Дорофеевой о бездействии участкового «нашли свое подтверждение, в связи с чем <...> инициировано проведение служебной проверки». Однако полицейский, на которого жаловалась пенсионерка, продолжает работать в органах.


За несколько дней до окончания искового срока давности постановление все-таки было готово. Но когда Дорофеева пришла с этим постановлением в суд, документ отправили на доработку — он был составлен с ошибками. Ситуация, по словам адвоката пенсионерки Александра Матвеева, повторялась два или три раза. В конце концов Дорофеева смогла обратиться в суд, хотя и без протокола об избиении.

После суда у меня осталось ощущение круговой поруки, — рассказывает Нина Дорофеева. — Судья не поверила, что было сотрясение мозга, хотя эту травму зафиксировала судмедэкспертиза. Поверила показаниям обвиняемых, хотя они сами в них запутались. Прямо на заседании я спросила у участкового, составит ли он протокол. Он при свидетелях ответил мне: «Нет». И этот человек работает в полиции до сих пор, несмотря на все служебные проверки!

После драки...

Ведущая дело Нины Дорофеевой мировой судья Наталья Тынянная готовилась к назначению в Асиновский городской суд. Поэтому, по мнению адвоката пенсионерки, она отнеслась к делу небрежно: не учла многие обстоятельства, взяла не то врачебное заключение и посчитала, что дата нанесения Нине Дорофеевой побоев не установлена. Все сомнения суд трактовал в пользу обвиняемых, поэтому их оправдали и уголовное дело не завели. Нина Дорофеева обратилась с замечаниями на протокол заседания, но суд их не рассмотрел. 


«Судья поторопилась и допустила грубейшую ошибку, не рассмотрев замечания, — рассказывает адвокат Александр Матвеев. — Моя подзащитная подала на апелляцию, и дело рассмотрели без учета замечаний на протокол. Это тоже нарушение закона, и судья должен был это понимать. Приговор остался в силе, мы написали жалобу в президиум Томского областного суда. Президиум жалобу рассмотрел и сделал вывод, что игнорирование замечаний на протокол и рассмотрение апелляции без учета замечаний – это дикие нарушения». 


Томский областной суд направил дело мировому судье обратно — для рассмотрения замечаний и передачи дела на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. 23 октября 2017 года мирового судью Наталью Тынянную назначили судьей Асиновского городского суда Томской области. Но это не помешало ей в сентябре 2018 года отклонить замечания на протокол как необоснованные, используя печать мирового судьи.

Один из томов дела по заявлению Нины Дорофеевой
Один из томов дела по заявлению Нины Дорофеевой

Для вынесения такого постановления Наталья Тынянная должна была сесть в заседание как мировой судья. На ее подписи в постановлении стоит печать мирового судьи, но она на тот момент мировым судьей уже не была. Значит, это постановление — подлог, преступление судьи против правосудия! — возмущается адвокат Александр Матвеев. — Я расцениваю действия судьи Тынянной как злоупотребление полномочиями. За это, по идее, должна быть уголовная ответственность.

Мы спросили томского адвоката Антона Тимофеева о том, как он видит эту ситуацию с юридической точки зрения. В деле Нины Дорофеевой он не участвует и до нашего обращения к нему о деле ничего не знал.


«С оформлением материалов дела два года тянуть нельзя. Волокита бывает, но не настолько долгая, — считает Антон Тимофеев. — Возможно, по этому делу принимались и отменялись какие-то решения или не жаловался сам заявитель. Но если заявление поступило и два года валялось на подоконнике, то виновные должны понести ответственность. Материалы проверок регулярно проверяются начальниками отделений, отправляются в прокуратуру. Это называется учетно-регистрационная работа. И в ней двухлетней паузы быть не может. Даже для нашей правоохранительной системы волокитить два года — это слишком. То же самое с действиями судьи. Если судья, подписавшись не собой и использовав задним числом печать мирового судьи вынесла какое-то решение, то это точно должностной подлог и уголовное преступление». 

После драки...

С жалобой на постановление судьи Нина Дорофеева обратилась в Томский областной суд. Но помощник председателя облсуда ответил ей, что нарушений в действиях Натальи Тынянной суд не видит. Теперь Нина Дорофеева ждет ответа из высшей коллегии судей.


Пенсионерка направила еще два заявления в Следственный комитет РФ: на действия судьи Натальи Тынянной и бездействие участкового Александра Ежова. Нина Дорофеева надеется, что участкового после проверок уволят, а судью Наталью Тынянную привлекут к уголовной ответственности.



Ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам.

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