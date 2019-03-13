После драки...

Истории

Как «бытовой конфликт» с соседями перерос в попытку пенсионерки заставить работать правоохранительную и судебную систему. И что из этого получилось.

В 2000 году преподаватель Томского педагогического университета на пенсии Нина Дорофеева переехала в поселок Зоркальцево под Томском. Купила квартиру в четырехквартирном доме, за стенкой жили незнакомые люди. Отношения с ними у пенсионерки не заладились. В 2012 году во время бытового конфликта соседка ударила Нину Дорофееву по лицу, Нина обратилась в полицию, и соседку оштрафовали. После этой истории «соседи затаили злобу» и, с ее слов, в июле 2016 года дважды избивали Нину.

Более двух лет пенсионерка пытается наказать виновных. Но добиться возбуждения уголовного или хотя бы административного дела ей не удалось. Виноваты в этом, по мнению Нины Дорофеевой, не сделавший свою работу полицейский и нарушившая закон судья.

Мне создали сложную ситуацию в судебных разбирательствах. Делалось это, по-моему, намеренно, — рассказывает Нина Дорофеева. — 12 июля 2016 года меня избила дочь соседки. Выскочила из машины и избила с криком: «Я тебя за мать урою». На «скорой» меня отвезли в областную клиническую поликлинику. Тамошний врач без обследования поставил мне диагноз «ушиб шейного отдела» и отправил домой.

На следующий день Нине Дорофеевой нужно было успеть в полицию и на медосвидетельствование — снять побои. Но пенсионерка задержалась в отделении и на освидетельствование попала только на следующий день. Во время процедуры Нине Дорофеевой стало плохо, и ее снова увезли на «скорой».

В больнице скорой медпомощи на улице Рабочей, 21 пенсионерке поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Пять дней Нина провела в стационаре и еще месяц долечивалась дома. Но местный участковый Александр Ежов не оформил документы для того, чтобы она смогла обратиться в суд. Хотя пенсионерка несколько раз просила об этом полицейского. С тех пор прошло более двух лет.

Участковый должен был за два месяца вынести постановление о возбуждении дела либо об отказе, — возмущается Нина Дорофеева. — Но он этого не сделал. Я и к начальнику полиции по Томскому району Николаю Ахтамбаеву обращалась, и к временному главе УМВД Алексею Ветрову. Уже потом писала начальнику томской полиции Алексею Буднику, писала в районную прокуратуру, управление президента РФ и службу безопасности МВД. Но особого смысла в этих обращениях, похоже, не было.

Из прокуратуры пенсионерке ответили, что дважды вносили представления в областное отделение полиции и «привлекли виновных к ответственности». Из управления собственной безопасности отчитались, что доводы Нины Дорофеевой о бездействии участкового «нашли свое подтверждение, в связи с чем <...> инициировано проведение служебной проверки». Однако полицейский, на которого жаловалась пенсионерка, продолжает работать в органах.

За несколько дней до окончания искового срока давности постановление все-таки было готово. Но когда Дорофеева пришла с этим постановлением в суд, документ отправили на доработку — он был составлен с ошибками. Ситуация, по словам адвоката пенсионерки Александра Матвеева, повторялась два или три раза. В конце концов Дорофеева смогла обратиться в суд, хотя и без протокола об избиении.

После суда у меня осталось ощущение круговой поруки, — рассказывает Нина Дорофеева. — Судья не поверила, что было сотрясение мозга, хотя эту травму зафиксировала судмедэкспертиза. Поверила показаниям обвиняемых, хотя они сами в них запутались. Прямо на заседании я спросила у участкового, составит ли он протокол. Он при свидетелях ответил мне: «Нет». И этот человек работает в полиции до сих пор, несмотря на все служебные проверки!

Ведущая дело Нины Дорофеевой мировой судья Наталья Тынянная готовилась к назначению в Асиновский городской суд. Поэтому, по мнению адвоката пенсионерки, она отнеслась к делу небрежно: не учла многие обстоятельства, взяла не то врачебное заключение и посчитала, что дата нанесения Нине Дорофеевой побоев не установлена. Все сомнения суд трактовал в пользу обвиняемых, поэтому их оправдали и уголовное дело не завели. Нина Дорофеева обратилась с замечаниями на протокол заседания, но суд их не рассмотрел.

«Судья поторопилась и допустила грубейшую ошибку, не рассмотрев замечания, — рассказывает адвокат Александр Матвеев. — Моя подзащитная подала на апелляцию, и дело рассмотрели без учета замечаний на протокол. Это тоже нарушение закона, и судья должен был это понимать. Приговор остался в силе, мы написали жалобу в президиум Томского областного суда. Президиум жалобу рассмотрел и сделал вывод, что игнорирование замечаний на протокол и рассмотрение апелляции без учета замечаний – это дикие нарушения».

Томский областной суд направил дело мировому судье обратно — для рассмотрения замечаний и передачи дела на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. 23 октября 2017 года мирового судью Наталью Тынянную назначили судьей Асиновского городского суда Томской области. Но это не помешало ей в сентябре 2018 года отклонить замечания на протокол как необоснованные, используя печать мирового судьи.

Для вынесения такого постановления Наталья Тынянная должна была сесть в заседание как мировой судья. На ее подписи в постановлении стоит печать мирового судьи, но она на тот момент мировым судьей уже не была. Значит, это постановление — подлог, преступление судьи против правосудия! — возмущается адвокат Александр Матвеев. — Я расцениваю действия судьи Тынянной как злоупотребление полномочиями. За это, по идее, должна быть уголовная ответственность.

Мы спросили томского адвоката Антона Тимофеева о том, как он видит эту ситуацию с юридической точки зрения. В деле Нины Дорофеевой он не участвует и до нашего обращения к нему о деле ничего не знал.

«С оформлением материалов дела два года тянуть нельзя. Волокита бывает, но не настолько долгая, — считает Антон Тимофеев. — Возможно, по этому делу принимались и отменялись какие-то решения или не жаловался сам заявитель. Но если заявление поступило и два года валялось на подоконнике, то виновные должны понести ответственность. Материалы проверок регулярно проверяются начальниками отделений, отправляются в прокуратуру. Это называется учетно-регистрационная работа. И в ней двухлетней паузы быть не может. Даже для нашей правоохранительной системы волокитить два года — это слишком. То же самое с действиями судьи. Если судья, подписавшись не собой и использовав задним числом печать мирового судьи вынесла какое-то решение, то это точно должностной подлог и уголовное преступление».