Послание Путина. Фактчек

Истории

Президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Разбираем отдельные тезисы и приводим реакцию соцсетей.



«Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году».

Фактчек: В 2015 году Томская область завершила трехлетнюю программу развития дошкольного образования, построив 35 новых детсадов. Тогда региональные власти объявили, что вроде бы ликвидировали очередь среди детей от 3 до 7 лет. Но потом признали, что проблему не решили.



«Проблема есть. Мы ее замалчиваем, но от нее никуда не деться, — отмечал мэр Томска. — Например, не хватает мест по прописке. Мы эту проблему не решили. Сегодня неудовлетворенный спрос по месту жительства составляет 500-600 человек. Люди с Зеленых горок условно везут своего ребенка в Кировский район. Тут же возникает вторая проблема. Мне жители жалуются, что сегодня на 1 сентября ребенку должно быть три года, чтобы он пошел в сад. А если три года ребенку исполняется 20 сентября, то нужно ждать еще год. Получается, что ребенок пойдет в сад в почти четыре года. Я обратился в департамент образования за разъяснениями этой ситуации».

По словам замгубернатора по образованию Людмилы Огородовой, актуальной очереди на место в детском саду для детей в возрасте от трех до семи лет нет, отложенный спрос составляет 3140 детей. Актуальная очередь детей до трех лет составляет 1607 человек, отложенный спрос — 16 882. Отложенный спрос — это места, которые понадобятся условно через год.



«Число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растёт, однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих, средних цифр не легче. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили».



Фактчек: Согласно исследованию Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), у 85% сельских медицинских организаций России не хватает оборудования. В 7% учреждений не хватает тонометров, в 2% – фонендоскопов. И даже термометров активисты ОНФ не досчитались в 5% медицинских организаций. Все найденные нарушения активисты ОНФ нанесли на «Карту доступности медпомощи».



В частности, в селе Гришино (Молчановский район Томской области) отсутствуют фельдшер, акушер, медицинская сестра, нет автоматического дефибриллятора. В селе Лукашкин Яр (Александровский район) нет автоматического дефибриллятора, анализатора уровня сахара крови; пеленального столика, стола для инструментов. В поселке Лисица (Верхнекетский район) нет санузла для персонала и пациентов.



«Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза».

Фактчек: В мае 2017 года в Томской области стартовал проект «Бережливая поликлиника». Первыми к нему подключились городская больница № 3, детская больница № 2, клинико-диагностический центр СибГМУ «Профессор». В сентябре в проект вошли поликлиника № 1, поликлиника № 3, поликлиника № 10, поликлиника № 6 детской больницы № 2 Томска, Шегарская и Колпашевская районные больницы.



Как отмечал глава облздрава Александр Холопов, принятые меры позволили сократить среднее время ожидания ответа на звонок в регистратуру в два раза — с семи до трех минут. Однако многие томичи продолжают жаловаться на долгое ожидание звонка и сложности при записи.



«Раньше можно было записаться через сайт электронной регистратуры. Теперь же запись только через портал Госуслуги, я зарегистрирована, но записаться у меня не получилось. Портал постоянно выдавал ошибку», — рассказывает одна из томичек.



«Необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, коллеги. Я многократно, постоянно вам об этом говорю на встречах».

Фаткчек: Власти сообщали, что среднемесячная зарплата в Томской области в 2018 году составила 41 тысячу рублей, что на 6,2 % больше, чем годом ранее.



По статистике средняя зарплата в области у учителя — 35 тысяч рублей, врачей — 72 тысячи рублей, младшего медицинского персонала — 35 тысяч, среднего медицинского персонала — 36 тысяч.



Замгубернатора Иван Деев объяснял, как считается средняя зарплата на примере работников здравоохранения.



«Когда мы говорим о средней заработной плате в учреждениях, мы должны понимать, что она в любом случае дифференцирована и очень сильно отличается. Например, у врача-нейрохирурга от врача-участкового, у доктора, который работает в Стрежевом и Каргаске, от доктора, который работает в Асиновском районе», — рассказал Иван Деев.

При этом Деев отмечал, что к нему на прием часто приходят посетители, которые жалуются, что их зарплата не сходится с данными, приведенными органами статистики.

«Понятно, если мы берем северные районы, то там коэффициент 2,2. Соответственно, в Томске — 50 тысяч, в Александровском — 110 тысяч рублей. В Томске — 40, в Каргаске — 80. При этом зарплата очень сильно отличается от объема работы, от раздела работы, от того, где и кто выполняет свои трудовые функции. Понятно, что заработная плата медицинской сестры, которая работает в детском саду, и зарплата операционной медсестры сосудистого отделения инсультного центра будет разной», — отметил вице-губернатор.



А вот как на послание Владимира Путина отреагировали пользователи социальных сетей.

У него послание федеральному собранию, а не обращение к гражданам России. Если вы себя чувствуете посланным, то это исключительно ваши проблемы — Павел (@novikovpavel83) 20 февраля 2019 г.