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Наш дом после революции 1917 года сразу поделили на квартиры, — рассказывает Сергей. — Здесь я родился в 1954 году и прожил всю жизнь. Сначала мы с родителями жили на первом этаже, потом переселились на этаж выше. Я занял комнату Федора Павловича Дятлова, известного томского музыканта. Раньше перед началом сеанса в кино люди живую музыку слушали, а не смотрели рекламу. Дятлов часто играл в кинозалах на саксофоне. В нашей усадьбе всегда собирались музыканты. Оставляли инструменты и ноты. «У тебя есть талант, потом будешь руководить оркестром», — говорили мне. Музыканты умирали, и чердак пополнялся. На чердаке была большая нотная библиотека: вальсы, марши! Такие ноты были — старинные. Ходил после пожара, видел только обгоревшие страницы, ничего не восстановить.