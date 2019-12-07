Поэт + пуля
Несколько минут до начала поэтического вечера «Поэт + Пуля». Кто-то оживленно переговаривается с соседом, кто-то уткнулся в телефон и что-то лихорадочно пишет. Поэты готовятся к своим выступлениям по-разному.
Одна из организаторов вечера Арина Ковшевая, студентка филологического факультета, рассказывает, что хотела «организовать сообщество, которое бы объединяло любителей поэзии: не только поэтов, но и чтецов, тех, кто готов писать статьи о поэзии, – словом, объединить всех, кто любит поэзию в разных ее формах. Когда идея только зародилась, не было возможности ее реализовать, а потом я познакомилась с Андреем Серафимовым. Я ему рассказала о своей идее, он сказал, что идея клевая, познакомил с Денисом Медниковым».
Интернет-издание о культуре и студенчестве «Аксиома», главным редактором которого является Андрей, занимается организацией: находит площадки, промоутирует события.
Сообщество «Поэт + Пуля» работает в двух направлениях: публикует стихотворения на странице во ВКонтакте и организует поэтические вечера.
Денис Медников отвечает за прием и первую читку стихотворений, потом стихи обсуждаются всеми организаторами.
«До недавнего времени руководителей в союзе было трое (с этой недели четверо), чтобы была возможность разделить обязанности, в том числе и посмотреть на стихотворение с разных сторон. В общем, оно просто чувствуется, наверное, и все. Сложно подгонять текст под какие-либо критерии. Мы рады видеть всех, кто присылает нам стихи, приходит на мероприятия, желает выступать со своими текстами. Так что каких-то жестких ограничений у нас нет. На острые темы поэты пишут очень много, и это важно, чтобы кто-то мог их услышать, дать им обратную связь. Единственное, что мы не публикуем — совсем экстремистские тексты, и не хотели бы, чтобы такое читали со сцены. Стараемся приглашать всех, здорово, если кто-то приходит сам. Потому что мы хотим создать сообщество поэтов Томска, чтобы у них была возможность обмениваться опытом, дальше развивать свои навыки. Планируем выпускать цикл материалов об уже умерших томских поэтах, чтобы взглянуть вообще на историю поэзии в нашем регионе. Возможно, какие-то образовательные мероприятия будем проводить, лекции».
1984-й облегченно выдохнул, когда не оправдал предсказаний Оруэлла груз.
И даже стал датой для себя неожиданно,
Проложившей путь перестройке в Советском Союзе.
Он принимал писателя почему-то как отца,
Создавшего его как образ, отчуждающий свободу.
И стал ждать от ребенка худшей судьбы,
А тот вырос самым обычным годом.
Вадим Белянин
Мне не хватает одиночества,
Что душит тебя по утрам.
Когда же все это закончится,
Хотел бы ответить сам.
В порыве внутреннего гнева
Сам я сжег свои следы.
Пошел туда, где вовсе не был,
Не ты и не твои мечты.
Один поток в тумане мыслей,
Я сел на поезд и забыл,
Как был всегда глубокомыслен,
Но никому не подходил.
Может, это сбой в системе?
Я всего лишь болен тенью,
Что гоняется за теми,
Кто давно был их мишенью.
Оля Вайхель
Вечер делится на две части.
В первой поэты читают свои стихи. Стихотворения со сцены звучали и правда разные: рифмованные и верлибр, романтика и социальная критика, про историю и про богомола.
Между частями необычное выступление музыкальной группы Mute Pidgin, которая играет «васюганский джаз». Под их шаманские ритмы публика раскачивалась в трансе.
Во второй части поэты читают стихотворения друг друга.
По словам одной из участниц проекта, поэтессы Юли Данкевич, «это столкновение идей. Здесь и прекрасные утонченные девочки, и что-то жесткое, маргинальное». Саша Огородов оценивает событие как динамичное, случившееся в правильное время и в правильном месте. Выступления Саши и Юли очень экспрессивны, содержат ненормативную лексику. В ответ на вопрос, читают ли их стихи родители, оба смеются. «Что говорят?» – «Уже ничего», – отвечает Саша. «Я как-то включила маме готовый трек с моими стихами и музыкой, она сказала выключить. Попросила взять гитару и исполнить что-нибудь милое». «И что ты спела?» – «Песню группы «Водокачка», в которой Саша как раз когда-то играл. Это такая милая походная песня».
Пока следующее событие не намечено. Зато следить за деятельностью сообщества можно на странице в ВК «Поэт + Пуля» и там же почитать стихотворения современных томских поэтов.
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