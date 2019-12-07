Несколько минут до начала поэтического вечера «Поэт + Пуля». Кто-то оживленно переговаривается с соседом, кто-то уткнулся в телефон и что-то лихорадочно пишет. Поэты готовятся к своим выступлениям по-разному.





Одна из организаторов вечера Арина Ковшевая, студентка филологического факультета, рассказывает, что хотела «организовать сообщество, которое бы объединяло любителей поэзии: не только поэтов, но и чтецов, тех, кто готов писать статьи о поэзии, – словом, объединить всех, кто любит поэзию в разных ее формах. Когда идея только зародилась, не было возможности ее реализовать, а потом я познакомилась с Андреем Серафимовым. Я ему рассказала о своей идее, он сказал, что идея клевая, познакомил с Денисом Медниковым».





Интернет-издание о культуре и студенчестве «Аксиома», главным редактором которого является Андрей, занимается организацией: находит площадки, промоутирует события.





Сообщество «Поэт + Пуля» работает в двух направлениях: публикует стихотворения на странице во ВКонтакте и организует поэтические вечера.





Денис Медников отвечает за прием и первую читку стихотворений, потом стихи обсуждаются всеми организаторами.

«До недавнего времени руководителей в союзе было трое (с этой недели четверо), чтобы была возможность разделить обязанности, в том числе и посмотреть на стихотворение с разных сторон. В общем, оно просто чувствуется, наверное, и все. Сложно подгонять текст под какие-либо критерии. Мы рады видеть всех, кто присылает нам стихи, приходит на мероприятия, желает выступать со своими текстами. Так что каких-то жестких ограничений у нас нет. На острые темы поэты пишут очень много, и это важно, чтобы кто-то мог их услышать, дать им обратную связь. Единственное, что мы не публикуем — совсем экстремистские тексты, и не хотели бы, чтобы такое читали со сцены. Стараемся приглашать всех, здорово, если кто-то приходит сам. Потому что мы хотим создать сообщество поэтов Томска, чтобы у них была возможность обмениваться опытом, дальше развивать свои навыки. Планируем выпускать цикл материалов об уже умерших томских поэтах, чтобы взглянуть вообще на историю поэзии в нашем регионе. Возможно, какие-то образовательные мероприятия будем проводить, лекции».