Истории

Томич Денис Карагодин, расследующий убийство своего прадеда Степана Карагодина, нашел документ, не имеющий прямого отношения к расследованию, но представляющий большой интерес. И исторический, и общественно-политический. «Спецсообщение о проведении профилактической работы среди сектантов-иеговистов»* от 31 декабря 1957 года. Многое повторяется в нашей стране.

Это случилось в январе 1957 года. Колхозники села Иловка, что в 15 километрах от Зырянки, направлялись в райцентр... Навстречу путникам, увязая в сугробах снега, с поднятым воротником, шагал незнакомец. Он трусливо оглядывался вокруг, осматривая дорогу. Повстречавшись с колхозниками, он спросил: — Я потерял сверток, не нашли ли вы его? Получив отрицательный ответ, он зашагал дальше, а колхозники поехали своим направлением. Спускаясь с крутого берега реки, один из них увидел лежавший в снегу сверток... В свертке лежали 15 фотокарточек, на которых были изображены незнакомые для них лица, библия, письмо и 16 журналов «Башня стражи», отпечатанных в США... (из публикации «Под маской веры»)

Тогда, в январе 1957-го, бдительные колхозники села Иловка находку сдали в милицию. Милиционеры же отыскали хозяина свертка — Федора Бучучану, «руководителя секты иеговистов»* Зырянского района. С истории о «таинственном незнакомце» начинается развернутый материал об «антинародной деятельности сектантов-иеговистов, о связи вожаков секты с американскими империалистами» в газете «Красное знамя» от 6 октября 1957 года.

В «Спецсообщении» Управления КГБ по Томской области в адрес Томского обкома КПСС, опубликованном Денисом Карагодиным, дается анализ ситуации с распространением иеговистского учения в регионе и отчет о профилактической работе среди «сектантов-иеговистов»* в том же 1957 году.

Согласно документу, на спецпоселении в Томской области тогда находились около 1400 «сектантов-иеговистов»*, высланных в 1951 году за активную религиозную деятельность из Молдавской ССР и Прибалтийских республик. Прибывший в Томскую область «контингент» расселили в пяти соседних друг с другом районах — в Асиновский отправили 530 человек, Зырянский — 330, Пышкино-Троицкий — 230, Туганский — 210 и Томский — 105. Самые активные и на спецпоселении продолжали проповедовать, объединяя иеговистов* в «кружки» и «группы». Или, выражаясь языком спецсообщения, «активизировали нелегальную реакционную деятельность».

Из «Спецсообщения о проведении профилактической работы...»:

В результате проведенных агентурно-профилактических мероприятий в течение 1952-1954 годов Управлением КГБ было выявлено и за антисоветскую деятельность репрессировано до 40 человек активных иеговистов, занимавших руководящее положение в секте. Применением в свое время репрессивных мер к руководящему составу иеговистов враждебная деятельность их была значительно снижена, а отдельные организационные звенья подполья распались. <...> В связи с возвращением из заключения более 50 человек, ранее осужденных за антисоветскую деятельность иеговистских авторитетов, враждебная работа участников сектантского подполья активизировалась.

Утверждение подкрепляется цифрами — авторы доклада пишут, что к 1957 году в Асиновском районе в «кружки» вступили до 400 иеговистов*, в Зырянском — 300, в Туганском и Томском — по 250 человек, в Пышкино-Троицком — до 200. В сообщении утверждается, что руководители томских иеговистских «групп» держали тесную связь с «сектантскими авторитетами» из Молдавии и отчитывались перед ними зашифрованными рапортами. В вину лидерам-иеговистам вменялось то, что, помимо изучения «реакционной литературы», они призывали сектантов уклоняться от участия в общественной жизни и вообще выказывали антисоветские настроения.

Секта иеговистов под маской религии скрывает свой антисоветский характер. Распространяя слухи о так называемой «Армагеддонской войне», иеговисты призывают молодежь к отказу от службы в Советской армии, выступают против участия в каких-либо мероприятиях Советской власти, направленных на укрепление оборонной мощи нашей советской Родины. Их призывы в ряде случаев имеют воздействие. Так, иеговист Иван Цинтарюк из села Наумовка Туганского района в феврале 1957 года получил повестку о явке в райвоенкомат. Придя в сельсовет, он завил: «Мне грех служить в армии, там надо брать оружие в руки, а я не жалею этого»... («Красное знамя», 6 октября 1957 года)

«Красное знамя» в 1957 году пишет, что иеговистам* запрещено принимать участие в выборах органов Советской власти. В качестве примера газета приводит случай в Туганском районе, где верующие проголосовали на местных выборах и были исключены из секты как «божьи отступники». По всей видимости, это тот же случай, что упоминается и в «Спецсообщении» — об изгнании в январе 1957 года из кружка в Туганском районе семи членов за участие в выборах в местный совет депутатов трудящихся.

В докладе фигурируют имена бдительных граждан, которые информировали органы госбезопасности об активных иеговистах*. Так, К-чева А.М., рабочая узкоколейной железной дороги Торбинского ЛЗУ, сообщила о том, что Гурэу С.В. склонял ее к отказу от посещения клуба и чтения советской литературы, а также предлагал уйти из комсомола. Из доклада следует, что Гурэу, вовлекая людей в секту, ходил по квартирам жителей поселка Торба и других населенных пунктов Зырянского района.

Из «Спецсообщения...»:

В целях разложения иеговистского подполья в Томской области наряду с разработкой его руководящего состава было решено опубликовать статью, разоблачающую реакционную сущность сектантства. Такая статья 6 октября 1957 года была опубликована в газете «Красное знамя», а затем перепечатана в районах Асиновского, Зырянского, Томского, Туганского и Пышкино-Троицкого районов по месту жительства иеговистов. В этой статье наряду с историей возникновения секты «Свидетелей Иеговы» показана преступная антинародная деятельность ее руководителей, которые «под маской веры» занимаются проведением антисоветской шпионской деятельности.

В статье приводятся несколько фактов, которые должны были скомпрометировать лидеров-иеговистов* перед рядовыми членами религиозной организации. Например, что у лидера украинского «Краевого бюро» В. Дубовинского нашли тайник, в котором, помимо трех пишущих машинок, восковок для ротатора и нелегальной литературы, были найдены крупные суммы денег (сколько — не уточняется) и 24 штуки карманных часов. А другой украинский деятель, как утверждают авторы материала, из средств «фонда доброй надежды» приобрел для своей любовницы швейную машинку. Чтобы изложенные в газете факты наверняка дошли до аудитории, партийными и комсомольскими ячейками была проведена разъяснительная работа среди населения. И, судя по отчету УКГБ, работа эта оказалась вполне эффективной.

Из «Спецсообщения...»:

Только в Туганском районе за последнее время порвали с иеговистской верой 10 человек. Так, порвав с иеговистами, впервые пришли в клуб 6 ноября 1957 года бывший руководитель сектантского «кружка» Гирта Леонас, его жена Гиртене Ядзя, сектанты Бушма Эдвард, работающий трактористом, комбайнеры братья Скиргилас Стасис и Костас... Все они с большим вниманием и интересом прослушали доклад о 40-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции... Прочитав статью «Под маской веры», порвал связь с иеговистами тракторист Турунтаевской МТС Туганского района Океан А.С., в прошлом активный сектант. Он 15 декабря 1957 года впервые участвовал в голосовании, стал посещать клуб и вступил в члены профсоюза...

Самые сознательные, следует из «Спецсообщения...», пошли еще дальше. И обратились в центральные СМИ с просьбой опубликовать их свидетельства, разоблачающие «реакционную сущность» «Свидетелей Иеговы»*. Так, тракторист Океан А.С., написал статью в «Комсомольскую правду». В ней он хвалит томскую публикацию «Под маской веры», которая помогла ему навсегда порвать с сектой. Упоминает известных ему Георгицу Василия и Александра из Асиновского района, которые учили его «не служить в армии, не курить, не употреблять спиртных напитков и быть честными к вере, а сами брали с иеговистов взносы и устраивали пьянки». И заканчивает призывом к бывшим братьям по вере: «выбросить из головы дурман и заняться полезным общественным трудом на благо родины».

Начальник же УКГБ по Томской области Степан Прищепа — автор «Спецсообщения», в конце своего отчета дает такую рекомендацию в адрес получателя документа — секретаря Томского обкома КПСС Василия Москвина:

В целях дальнейшего разложения иеговистского подполья в Томской области со своей стороны считал бы целесообразным опубликовать на страницах газеты «Красное знамя» статьи некоторых иеговистов, порвавших связь с сектой. Опубликование таких статей, по нашему мнению, будет значительно способствовать отрыву от секты рядовых иеговистов. Наряду с профилактическими мероприятиями Управлением КГБ проводится работа по активизации агентурной разработки руководящего состава секты иеговистов и сбору доказательств о враждебной деятельности с целью привлечения некоторых из них к уголовной ответственности.

Фото: tv2.today

Напомним, что «Свидетели Иеговы»* — международная религиозная организация, которая имеет более 8 млн последователей по всему миру. До 1931 года называлась «Исследователи Библии». В России была разрешена с 1991 года. Вероучение отличается своеобразной трактовкой многих религиозных понятий: иеговисты называют бога по имени, не веря в ад как в место вечных пыток грешников, не поклоняются святым и не делают их изображений, буквально трактуют заповедь «Не убий», отказываясь участвовать в военных действиях. Организации «Свидетелей Иеговы»* зарегистрированы в 240 странах мира, но запрещены в Китае, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Северной Корее, Таджикистане, Туркменистане, некоторых странах Африки.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской. С этого момента все 395 отделений организации на территории страны подлежали ликвидации, а имущество «Центра» — конфискации. На тот период в Томской области проживало около 1,5 тысяч последователей учения, в России — 175 тысяч.

3 июня 2018 года в Томске по обвинению в экстремистской деятельности был задержан 48-летний Сергей Климов. К тому моменту он стал 17-м арестованным в России «свидетелем Иеговы»*. На томича было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 7 июня 2018 года жены арестованных написали письмо председателю Совета при Президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову. Среди подписантов была и жена Сергея Климова — Юлия.

Ситуацию с преследованием «Свидетелей Иеговы»* на заседании Совета по правам человека в декабре 2018 года прокомментировал Президент Владимир Путин:

Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий — это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно, — процитировал президента ресурс Newsru.com. — Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться.

На данный момент Сергей Климов находится под стражей в СИЗО №1 по Томской области и признан правозащитным центром «Мемориал» политзаключенным — наряду с 28-ю другими находящимися под стражей или под домашним арестом верующими «Свидетелями Иеговы»*.