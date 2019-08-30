«Почему за три дня до начала года нам говорят, что мы не сможем здесь учиться»: родители о закрытии лицея № 8
Судебные приставы опечатали здание лицея № 8 по требованию прокуратуры. Ведомство настаивает на необходимости провести срочный капитальный ремонт здания. В лицее обучается свыше девятисот человек. Сейчас родители многих из них в панике: им придется менять привычный распорядок дня, тратить больше времени на дорогу до школы и обратно.
Вот что сегодня говорят родители и ученики:
Лиза Вервикина, ученица 8 класса, с бабушкой: «О закрытии лицея узнали вчера. Сегодня пришли посмотреть, может, тут есть какая-то дополнительная информация. Но ничего не висит, написано обращаться на сайт. Сейчас будем учиться в «Перспективе». В ноябре будет решаться, что произойдет дальше. Чубенко из мэрии говорил, что в здании не опасно, а за три дня до начала учебного года стало опасно. Это плохо. Можно было в июне это рассказать. А так все хорошо. Мы хотим в эту школу. Единственное, что в спортзале были проблемы постоянно, он закрытым стоял. А так в самой школе ничего нигде не валилось, не отклеивалось, все нормально было. Хорошая школа».
Людмила Рубанова, мама первоклассника: «У нас в принципе очень долгая ситуация была. Изначально мы хотели в «Эврику развития», ходили полгода на подготовительные курсы, но за два дня до подачи документов в школу нам сказали, что ее переносят в Зеленые горки. Поэтому мы выбрали другую школу, но сегодня, за два дня до 1 сентября, нам сказали, что школу опечатали. Учиться мы будем в шестом лицее. В принципе нам удобно. Как будут родители второклассников, я не знаю, так как они пойдут в 12-ю школу на Степановке. Нас же в принципе все устраивает. У нас хороший педагог, мы переходим всем классом с педагогом. А предпосылки, что такое может произойти, были. Я ходила, когда зачисляли ребенка, на встречу с директором, и она рассказала, что учителя давно бьются за капитальный ремонт. Я так поняла, что некоторые кабинеты не использовались, а кое-где остались деревянные перекрытия или лестницы. Так что предпосылки были, но мы не думали, что все произойдет именно так. С другой стороны, мы рады, что лицей отремонтируют. Надеемся, что работы выполнят качественно и в течение года, чтобы в следующем году нам не пришлось переходить на какую-нибудь Степановку».
Даниил Заврин, папа второклассника: «У нас есть родительский чат, где делятся какими-то процессами, обсуждениями. В какой-то момент появляется ссылка на новость о том, что по решению прокуратуры школа закрывается на ремонт и учебный процесс 2 сентября здесь не начнется. Для нас это явилось полной неожиданностью. Могу сказать конкретно за свою семью. Мы отдали ребенка в прошлом году в первый класс. Мы специально купили квартиру на Усова, чтобы ребенок мог пешком ходить в школу. Это как раз один квартал до школы. Взяли ипотеку, залезли в долги, сейчас заканчиваем ремонт, но по распределению теперь мы попадаем в 12-ю школу. До нее ребенок самостоятельно добраться не сможет. Так что для нас закрытие школы — семейная трагедия. И у многих такая же проблема, так как половина нашего класса — это дети работников ТПУ. О том, что школа находится в аварийном состоянии и требуется какой-то ремонт, реконструкция, было неизвестно. Месяц назад мы обсуждали возможность ремонта в классе, и все. Не за три дня до начала учебного процесса такие вещи объявляются. То есть в мае об этих проблемах никто не знал?
Я считаю, что в этот вопрос должен вмешаться губернатор. У нас за каждой проблемой стоит имя, фамилия, отчество. То есть за это был кто-то ответственен. Вопрос эффективности. Получается, что кто-то не досмотрел и не начал решать эту проблему год или два года назад. Почему за три дня до начала года нам говорят, что мы не сможем здесь учиться? На вопрос, почему не 32-я, не 6-я, которые находятся рядом, нам отвечают, что нет мест. В департаменте сказали: как можем, так и распределяем. Класс негодует. Некоторые говорят, что не могут отвозить ребенка в школу и будут вынуждены пропускать учебный процесс. Нам же не предложили, что от 8-го лицея наших детей будет забирать автобус, отвозить их на уроки, а затем привозить обратно. Про людей, как всегда, подумали в последнюю очередь».
Закрыть временно лицей потребовала прокуратура. Причина — результаты проверки систем пожарной безопасности и экспертиза специалистов ТГАСУ, которые анализировали техническое состояние здания.
Так, эксперты ТГАСУ выявили в конструкции стен, перегородок, пола, перекрытий и фундамента серьезные отклонения от режима нормальной эксплуатации.
«В частности, разрушается карнизная часть каменной кладки стен вследствие замачивания; железобетонный пол в коридоре первого этажа основного здания выполнен непосредственно по грунту; в трубах инженерных сетей развиваются процессы коррозии, что в любой момент может привести к разрыву труб», — говорится в сообщении судебных приставов.
Также необходимо привести в соответствие с требованиями автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей.
«Поскольку состояние основного здания лицея и здания мастерской создают угрозу жизни и здоровью граждан, то решено провести капитальный ремонт с предварительным инструментальным обследованием технического состояния здания и устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности», — резюмируют приставы.
В итоге 29 августа, за три дня до начала учебного года, здание лицея было опечатано. А родителям учеников сообщили, что их дети будут распределены по ближайшим школам. Так, первые классы направят в гимназию № 6, а выпускников — в Гуманитарный лицей. Остальные классы будут распределены между школами № 12 и «Перспектива».
«Ничего критичного»
Вице-мэр Томска по социальной политике Константин Чубенко в беседе с журналистами признал, что мэрия знала о необходимости работ в лицее, но не считала их критичными.
«Говорить, что в лицее нет фундамента, некорректно, ведь школа как-то 80 лет простояла. Да, есть ряд замечаний, но называть их категоричными нельзя. Мы в течение первой четверти будем проводить инструментальное обследование, сделаем выводы, какой объем ремонта необходим», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» слова Чубенко.
По его данным, прокуратура инициировала проверку по заявлению родителей учеников.
«Мы знали о нарушениях, на которые ссылается прокуратура, но наше проектно-сметное бюро делало обследование здания и не находило оснований для приостановки учебного процесса», — подчеркнул вице-мэр.
Последний раз капитальный ремонт в здании лицея проводился в 1990-х годах. Само здание построили в 1936 году. В настоящее время разрабатывается проект капремонта спортзала лицея, в 2020 году планируется провести работы, на которые заложено порядка 18 млн рублей.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?