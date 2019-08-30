«Почему за три дня до начала года нам говорят, что мы не сможем здесь учиться»: родители о закрытии лицея № 8

Даниил Заврин, папа второклассника: «У нас есть родительский чат, где делятся какими-то процессами, обсуждениями. В какой-то момент появляется ссылка на новость о том, что по решению прокуратуры школа закрывается на ремонт и учебный процесс 2 сентября здесь не начнется. Для нас это явилось полной неожиданностью. Могу сказать конкретно за свою семью. Мы отдали ребенка в прошлом году в первый класс. Мы специально купили квартиру на Усова, чтобы ребенок мог пешком ходить в школу. Это как раз один квартал до школы. Взяли ипотеку, залезли в долги, сейчас заканчиваем ремонт, но по распределению теперь мы попадаем в 12-ю школу. До нее ребенок самостоятельно добраться не сможет. Так что для нас закрытие школы — семейная трагедия. И у многих такая же проблема, так как половина нашего класса — это дети работников ТПУ. О том, что школа находится в аварийном состоянии и требуется какой-то ремонт, реконструкция, было неизвестно. Месяц назад мы обсуждали возможность ремонта в классе, и все. Не за три дня до начала учебного процесса такие вещи объявляются. То есть в мае об этих проблемах никто не знал?





Я считаю, что в этот вопрос должен вмешаться губернатор. У нас за каждой проблемой стоит имя, фамилия, отчество. То есть за это был кто-то ответственен. Вопрос эффективности. Получается, что кто-то не досмотрел и не начал решать эту проблему год или два года назад. Почему за три дня до начала года нам говорят, что мы не сможем здесь учиться? На вопрос, почему не 32-я, не 6-я, которые находятся рядом, нам отвечают, что нет мест. В департаменте сказали: как можем, так и распределяем. Класс негодует. Некоторые говорят, что не могут отвозить ребенка в школу и будут вынуждены пропускать учебный процесс. Нам же не предложили, что от 8-го лицея наших детей будет забирать автобус, отвозить их на уроки, а затем привозить обратно. Про людей, как всегда, подумали в последнюю очередь».