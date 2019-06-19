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19 июня,
2019
Советский район
Почему в Советском районе Томска жить хорошо



Cоветский район располагается в географическом центре города, в восточной части Томска. Занимает площадь около 30 квадратных километров. Образован в 1973 году. Назван в честь Советского Союза.

Советский район соответствует запросам современного человека, который не хочет тратить время на пробки и долгую дорогу от дома до места работы. Здесь легко сделать так, чтобы работа, дом и школа или сад для ребенка были в радиусе пары километров. Об особенностях Советского района Томска нам рассказал специалист по недвижимости компании «Этажи» Кирилл Горелько.
Достоинства

Советский район – это место, где удобно жить и работать современному человеку. С одной стороны, здесь есть деловые центры, учреждения науки и культуры, офисы и предприятия крупных организаций, с другой — спальные районы. Плюс ко всему хорошо развита инфраструктура.

К Советскому району относится и часть исторического Томска. Усадьбы XVIII-XIX веков находятся рядом с жилыми домами. Здесь же располагаются несколько университетов, музеев, Томская областная филармония, Органный зал, несколько объектов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа.
Транспортная развязка и инфраструктура

Это район с высокой деловой активностью и хорошей транспортной доступностью. С Советского района легко добраться до центра города за 10-15 минут на автобусе, троллейбусе или автомобиле. Имеется комфортное трамвайное сообщение, что позволяет избежать пробки в час пик. Главная транспортная артерия района — проспект Фрунзе — тянется почти на пять километров.

Район отличает развитая инфраструктура: множество супермаркетов, торговых центров и рынков. Лицеи, школы, детские сады — как государственные, так и частные. Больницы, поликлиники, медицинские центры. Сети кафе и ресторанов. Для жителей Советского района, которые ведут активный образ жизни, рядом находятся бассейн, стадион и спортивные школы.
Историческая ценность

На территории Советского располагается часть исторических районов Томска.

Татарская слобода — это место, где с XVII века селились татарские купцы, ремесленники, предприниматели, прибывшие из Казанской и Тобольской губерний, Средней Азии и других мест. К концу XIX века Татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири. Здесь располагалось педагогическое училище, три медресе, библиотека, клуб и три мечети, в том числе Белая и Красная мечети, которые сохранились до наших дней. На территории Советского района располагается северная часть Татарской слободы.

Также сюда относятся Нижняя Елань и Мухин бугор — исторические районы, которые славятся образцами деревянного зодчества, а также храмами и соборами XVII-XVIII веков.
Зоны отдыха и парковые зоны

Именно в Советском районе располагается крупнейший парк отдыха Томска — Городской сад. Это развлекательный комплекс с каруселями, концертной площадкой, деревянной крепостью и не только. Рядом — площадь Ново-Соборная с летней сценой и фонтаном.

Еще одно любимое место отдыха многих томичей — Академгородок. Район со всех сторон окружен лесами. Летом там располагается роллерная трасса и прокат велосипедов, зимой — катание на горных лыжах и сноубордах с горы Балетки, а также лесные прогулки на снегоходах и беговых лыжах.
Недвижимость

Советский район довольно разнообразный по ассортименту жилья. Цены на недвижимость в нем иногда могут конкурировать и с Кировским. Здесь есть и относительно недорогое малогабаритное жилье, и премиум-сегмент с квартирами по 100 тысяч рублей за квадратный метр. В центре Томска, в районе стадиона «Труд», есть двухуровневые квартиры стоимостью до 30 миллионов. В кирпичных домах после 2000 года постройки вдоль проспекта Фрунзе стоимость жилья тоже высока: от 60 до 100 тысяч за метр. Однако если дом старше, например, панельный 67-й серии или хрущевской застройки, в среднем, квадрат в нем будет стоить 50-70 тысяч. Многое зависит от расположения дома.
Стоимость гостинки в центре Советского района от Комсомольского проспекта до Красноармейской — около 50 тысяч рублей за квадрат. Некоторые рассматривают как первоначальное жилье старые блочные дома. Здесь их достаточно. Если в таком доме проводился капремонт, то под квартиру в блочном доме можно даже взять ипотеку.

Цена жилья снижается по мере удаления от проспекта Ленина. К примеру, ближе к концу проспекта Фрунзе квартира 75-й серии может стоить и 50 тысяч за квадрат. Исключение — новые кирпичные дома в конце улицы Сибирской. Здесь цены начинаются от 60 тысяч рублей за метр.
Один из экологически чистых районов Томска — Академгородок. Здесь расположено несколько исследовательских институтов СО РАН. Многие жители — их сотрудники и ученые. Стандартная квартира здесь стоит от 60 тысяч рублей за кв. м. В Академгородке развита и коттеджная застройка. Таунхаусы здесь стоят в районе 7 миллионов рублей в черновой отделке. Высока цена и на земельные участки в этом районе. Но при этом «свободной» земли в продаже в Академгородке практически нет.
Томск, пр. Ленина, 60/1, 1 этаж
тел.: +7 3822 280 999
www.tomsk.etagi.com
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