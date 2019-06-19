Почему в Советском районе Томска жить хорошо

Историческая ценность
На территории Советского располагается часть исторических районов Томска.
Татарская слобода — это место, где с XVII века селились татарские купцы, ремесленники, предприниматели, прибывшие из Казанской и Тобольской губерний, Средней Азии и других мест. К концу XIX века Татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири. Здесь располагалось педагогическое училище, три медресе, библиотека, клуб и три мечети, в том числе Белая и Красная мечети, которые сохранились до наших дней. На территории Советского района располагается северная часть Татарской слободы.
Также сюда относятся Нижняя Елань и Мухин бугор — исторические районы, которые славятся образцами деревянного зодчества, а также храмами и соборами XVII-XVIII веков.