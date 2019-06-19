Почему в Советском районе Томска жить хорошо

Стоимость гостинки в центре Советского района от Комсомольского проспекта до Красноармейской — около 50 тысяч рублей за квадрат. Некоторые рассматривают как первоначальное жилье старые блочные дома. Здесь их достаточно. Если в таком доме проводился капремонт, то под квартиру в блочном доме можно даже взять ипотеку.



Цена жилья снижается по мере удаления от проспекта Ленина. К примеру, ближе к концу проспекта Фрунзе квартира 75-й серии может стоить и 50 тысяч за квадрат. Исключение — новые кирпичные дома в конце улицы Сибирской. Здесь цены начинаются от 60 тысяч рублей за метр.

