Почему в Октябрьском районе Томска жить хорошо

расположен в конце Иркутского тракта. Новые многоэтажные кирпичные дома. Продается только «вторичка». За 2 миллиона рублей здесь можно купить однокомнатную квартиру с очень хорошим ремонтом и современной мебелью. Если сравнивать с Кировским или Советским районом, такая квартира там будет стоить как минимум на миллион больше.У двухкомнатных квартир в «Молодежном» удачная «распашная» планировка. Часто из такой двушки делают трешку- студию. 64 кв. м с хорошим ремонтом, который делал сам собственник, а не застройщик, здесь можно взять за 3 миллиона 200 тысяч рублей.«Никогда и нигде вы не найдете красного кирпича по такой цене, как здесь. Это считается отдаленный район, но у него свои плюсы. Это находка для молодой семьи. Особенно, если у вас растут дети-спортсмены. В шаговой доступности: стадион «Кедр», его лыжная база и бассейн, спорткомплекс «Гармония». В любое время года — прекрасный чистый воздух, всегда есть место, где гулять с собакой и, к тому же, рядом мичуринские».Школа № 53, к которой относится «Молодежный», сейчас на капитальном ремонте. Руководство обещает, что в обновленном учебном заведении будет полностью новое оснащение и по качеству школа сможет соперничать со школами в «Зеленых горках».