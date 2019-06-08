Добрые новости
08 июня,
2019
Октябрьский район
Почему в Октябрьском районе Томска жить хорошо


Октябрьский район располагается в северо-восточной части Томска. Это — самый большой по площади район. Он занимает 126 квадратных километров — почти половину города.
Образован в 1979 году. Назван в честь Октябрьской социалистической революции.

Октябрьский район — место для спокойной жизни. Здесь удобно и молодым семьям, и школьникам, и пенсионерам. Современное жилье разных уровней, все условия для занятий спортом, развитая инфраструктура. О том, чем еще привлекателен Октябрьский район и кому стоит присмотреть здесь квартиру, нам рассказала специалист по недвижимости компании «Этажи» и жительница этого района Анастасия Павлюченко.
Достоинства

На большой территории Октябрьского района располагаются и новые микрорайоны, и часть исторического Томска. Здесь вы можете увидеть памятники архитектуры и культуры. Ближе к центру города расположен Томский архитектурно-строительный университет, все его учебные корпусы, бизнес-инкубатор и общежития.

Спальные районы связаны между собой лесными массивами, коттеджными поселками и большими транспортными развязками. Здесь нет насыщенности бизнес-центрами. Зато есть обустроенные дворы и большие детские площадки.

В Октябрьском районе располагается один из благополучных в плане экологии микрорайонов —«Зеленые горки». Это — самая высокая точка в Томске.
Транспортная развязка и инфраструктура

В Октябрьском районе хорошая транспортная доступность. Разные его части с центром города связывает широкая сеть автобусных и два троллейбусных маршрута. Несколько лет назад здесь была построена большая транспортная развязка, которая избавила от пробок жителей сразу нескольких районов города.

Иркутский тракт — одна из главных транспортных магистралей Томска. Издавна по этому участку Сибирского тракта на восток купцы вывозили пушнину, золото и икру, а в обратном направлении завозили товары из Китая. Сегодня Иркутский тракт соединяет город с cевером области, соседними Кемеровской областью и Республикой Хакасия.

Инфраструктура в районе развита отлично: больницы, поликлиники, аптеки, банки и все необходимое под рукой даже в отдаленных микрорайонах. В новых микрорайонах постоянно строятся детские сады и школы.
В Октябрьском районе располагаются крупные торговые и развлекательные центры «Шарики», «Изумрудный город», «Манеж», а также множество супермаркетов и гастрономов. Район славится большим количеством мест, где можно заниматься спортом: стадион «Локомотив», Центр водных видов спорта «Звездный», стадион и лыжная база «Кедр», современный спорткомплекс «Гармония», где активно развиваются акробатическое и гимнастическое направления. У жителей района масса возможностей творческого развития: школы искусств, языковые школы, Дворец народного творчества Авангард.
Историческая ценность

К Октябрьскому району относятся интересные исторические районы города. Воскресенская гора — историческое место основания Томска. В 1604 году здесь был поставлен Томский острог. На Воскресенской горе и в окрестностях находятся сразу несколько достопримечательностей: Воскресенская церковь, Польский костел, построенный в 19 веке, Дом науки имени Макушина, в котором теперь располагается театр куклы и актера «Скоморох», Музей истории Томска.

На улице Бакунина сохранилась старинная булыжная мостовая. Она считается самой старой улицей в городе. А на улице Шишкова можно увидеть образцы знаменитого деревянного зодчества Томска, в том числе — памятник архитектуры Дом искусств.
Зоны отдыха и парковые зоны

В Октябрьском районе предостаточно мест, где можно погулять и хорошо провести время на свежем воздухе. Белое озеро, Михайловская роща с родниками — в южной части района. На севере — сосновая роща в микрорайоне «Зеленые горки» и большая лесопарковая зона возле стадиона «Кедр». Зимой там проложена лыжная трасса, летом — дорожки для велосипедистов. В той же местности есть озеро, которое облюбовали любители активного отдыха.
Недвижимость

Некоторые полагают, что недвижимость в Октябрьском районе берут те, кому не хватает денег на квартиру в Кировском или Советском районе города. Однако, многие целенаправленно приобретают жилье именно здесь. Большая половина жителей Октябрьского района работает в центре, а живет здесь. Потому что здесь лучшие варианты жилья по соотношению цена\качество.

Тот, кто работает или учится в центре и ему в первую очередь важна транспортная доступность, а не размер жилья или год постройки, рассматривает район городка ДОСААФ. Там располагаются панельные дома 75 и 86 серии. Двухкомнатная квартира здесь будет стоить в районе 3,5 миллионов. Из более современного жилья — микрорайон «Высотный». Панельные 14-16-тиэтажки построены в начале 2000-х годов. Однокомнатная квартира в таком доме — примерно 2 миллиона 100 тысяч.

Семьи с детьми и те, кто увлекается спортом, чаще выбирают район Дворца творчества «Авангард» и новые микрорайоны — «Зеленые горки», «Солнечная долина», «Молодежный».
«Зеленые горки» — полностью застроенный район. Дома — панельные 10 -17- тиэтажки, построенные в последние 10 лет. Инфраструктура развита хорошо, под рукой есть все, что нужно. Самый большой бассейн в Томске «Звездный» находится в этом микрорайоне.

Это — хороший район для семейных томичей. Почти в каждом дворе здесь новый детский сад. Построены две современных школы, которые высоко ценятся. Попасть в них стремятся не только жители «Зеленых горок».

Незаселенных домов почти нет. В основном, квартиры во «вторичке». Средняя цена за однокомнатную квартиру от 1,8 до 2,5 миллионов, двухкомнатная — от 2,8 миллиона до 3,5 миллионов — в зависимости от расположения дома, этажа, состояния квартиры.

Малогабаритные студии 20-23 кв.м. — около 1,5 миллионов.
Микрорайон «Молодежный» расположен в конце Иркутского тракта. Новые многоэтажные кирпичные дома. Продается только «вторичка». За 2 миллиона рублей здесь можно купить однокомнатную квартиру с очень хорошим ремонтом и современной мебелью. Если сравнивать с Кировским или Советским районом, такая квартира там будет стоить как минимум на миллион больше.

У двухкомнатных квартир в «Молодежном» удачная «распашная» планировка. Часто из такой двушки делают трешку- студию. 64 кв. м с хорошим ремонтом, который делал сам собственник, а не застройщик, здесь можно взять за 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Анастасия Павлюченко: «Никогда и нигде вы не найдете красного кирпича по такой цене, как здесь. Это считается отдаленный район, но у него свои плюсы. Это находка для молодой семьи. Особенно, если у вас растут дети-спортсмены. В шаговой доступности: стадион «Кедр», его лыжная база и бассейн, спорткомплекс «Гармония». В любое время года — прекрасный чистый воздух, всегда есть место, где гулять с собакой и, к тому же, рядом мичуринские».

Школа № 53, к которой относится «Молодежный», сейчас на капитальном ремонте. Руководство обещает, что в обновленном учебном заведении будет полностью новое оснащение и по качеству школа сможет соперничать со школами в «Зеленых горках».
Новостройки также есть в микрорайоне «Ласточка» на Иркутском тракте. Один из домов — с горизонтальной разводкой отопления, в каждой квартире — пол с подогревом. Это — первый опыт в Томске новосибирского застройщика.
Томск, пр. Ленина, 60/1, 1 этаж
тел.: +7 3822 280 999
www.tomsk.etagi.com
8 июня 2019

Партнерский материал.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.