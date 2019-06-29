Недвижимость
В Ленинском районе можно встретить все возможные варианты жилья
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Каштак, который застраивался, в основном, в 1970-х — 1980-х годах, предлагает широкий выбор квартир 67-й, 75-й и 86-й серии. Средняя стоимость «двушки» здесь — от 1900 до 2700 тысяч рублей. Многое зависит от состояния квартиры и расположения дома. Однако есть на Каштаке и элитное жилье. Квартиры в кирпичных домах современной постройки стоят около 4000 тысяч рублей.
Одно из мест, где всегда с удовольствием покупают жилье — микрорайон «Радужный»
на Каштаке. Он застроен в 2000-х годах. Состоит из панельных 10-, 17-этажек, во дворах растут сосны. «Однушка» здесь стоит от двух миллионов рублей, «двушка» — 3 миллиона 200 тысяч. В «Радужном» есть дома с малогабаритными квартирами. Студия 22 кв. м стоит примерно 1500 тысяч рублей.