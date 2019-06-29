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29 июня,
2019
Ленинский район
Почему в Ленинском районе Томска
жить хорошо




Ленинский район располагается в северо-западной части Томска. Занимает площадь около 42 квадратных километров. Образован в 1962 году. Назван в честь Владимира Ильича Ленина.

К району относятся и людные площади в центре города, и исторические места, и спальные районы в зеленых зонах. О преимуществах и особенностях Ленинского района нам рассказал специалист по недвижимости компании «Этажи» Владимир Новиков.
Достоинства

Ленинский район развивается динамично. Сюда зашли крупные игроки в сфере торговли и строительства: появляются новые микрорайоны со школами и детскими садами, торговые и спортивные центры, прогулочные зоны. Хорошая транспортная доступность и близость к центру делает Ленинский район удобным для жизни.

Здесь расположено много предприятий и организаций. Крупнейшие среди них: «Томская судоходная компания», «РЖД», «Томлесдрев», «Томскхимфарм», «Сибирская карандашная фабрика», «Мостоотряд» и другие. Это еще один плюс Ленинского района: в нем можно сразу жить и работать, не тратя время и деньги на проезд.
Транспортная развязка и инфраструктура

Ленинский район отличается хорошей транспортной доступностью. По главным артериям района — проспектам Ленина и Мира, улицам Розы Люксембург и Большой Подгорной — ходят троллейбусы и трамваи, хорошо развито автобусное сообщение. Из любой точки района легко добраться до центра города на общественном транспорте и на автомобиле.

В районе прекрасно развита инфраструктура. Практически в любой точке есть все, что необходимо для жизни: школы, детские сады, больницы, банки, почтовые отделения, гипермаркеты, рынки, современные торговые центры, кафе и другие заведения сферы обслуживания. В центре — драматический театр, областная научная библиотека и кинотеатр «Киномакс» с единственным в области IMAX-залом.

У жителей района есть масса возможностей для занятий спортом: ледовый дворец, футбольный манеж, несколько бассейнов, спортивные комплексы для детей и взрослых, стадионы, знаменитая школа танцев «ЮДИ».
Историческая ценность

Ленинский включает в себя несколько исторических районов Томска: Каштак, Пески, Заозеро и Черемошники.

Между Воскресенской горой и Томью к северу от современного здания Театра драмы располагается район «Пески». В конце XIX века он отличался тем, что купцы, чиновники и священнослужители-иерархи стали вести здесь застройку не деревянными, а каменными домами. Пример той архитектуры — один из древнейших томских храмов, Богоявленский собор. Существующее сегодня каменное двухэтажное здание собора в стиле барокко было заложено в 1777 году.

Район «Каштак» после Октябрьской революции был местом массового расстрела жертв сталинских репрессий. А с 1928 года на поверхности Каштачной горы располагалась транзитная посадочная площадка для дозаправки самолетов. В 1945 году на ее месте был открыт аэропорт.

Район «Черемошники» получил свое название благодаря зарослям черемухи, которые были в этой местности в момент появления первых построек, на рубеже XIX-XX веков. В этот период здесь находилась Черемошинская пристань, где высаживали пассажиров пароходов. Тут первоначально заканчивалась ветвь томской железной дороги, поэтому здесь располагалась железнодорожная станция.
Зоны отдыха и парковые зоны

Любимое многими томичами и гостями города место отдыха — Набережная Томи — относится к Ленинскому району. Здесь же речной вокзал, откуда отправляются прогулочные теплоходы по Томи.

По району разбросаны небольшие скверы, где гуляют местные жители: Парк Победы на проспекте Мира, сквер на Каштачной горе, площадка для катания на роликах в районе АРЗа.

Вдоль нового микрорайона «Радонежский» планируется сделать большую зону отдыха на берегу Томи. Там планируется большая прогулочная зона с аттракционами и всем необходимым для семейного отдыха.
Недвижимость

В Ленинском районе можно встретить все возможные варианты жилья.

Каштак, который застраивался, в основном, в 1970-х — 1980-х годах, предлагает широкий выбор квартир 67-й, 75-й и 86-й серии. Средняя стоимость «двушки» здесь — от 1900 до 2700 тысяч рублей. Многое зависит от состояния квартиры и расположения дома. Однако есть на Каштаке и элитное жилье. Квартиры в кирпичных домах современной постройки стоят около 4000 тысяч рублей.

Одно из мест, где всегда с удовольствием покупают жилье — микрорайон «Радужный» на Каштаке. Он застроен в 2000-х годах. Состоит из панельных 10-, 17-этажек, во дворах растут сосны. «Однушка» здесь стоит от двух миллионов рублей, «двушка» — 3 миллиона 200 тысяч. В «Радужном» есть дома с малогабаритными квартирами. Студия 22 кв. м стоит примерно 1500 тысяч рублей.
Микрорайон "Радужный"
Кстати, варианты малогабаритного жилья есть не только в «Радужном». В районе Черемошников построены трехэтажные кирпичные дома, в которых продают студии от 16 до 25 квадратных метров в районе миллиона рублей. В перспективе Черемошники должны полностью превратиться в район с современной застройкой. Постепенно этот проект воплощается.

Новый перспективный микрорайон на берегу Томи — «Радонежский». Новые панельные многоэтажки, современная школа, большие парковки. Покупателям предлагают разные варианты отделки. В среднем, однокомнатную квартиру здесь можно взять за 2150 тысяч рублей, двухкомнатную — за три миллиона.
Микрорайон "Радонежский"
Еще один строящийся жилой комплекс — «Новые черемушки», рядом с озером Анжетан, в двух шагах от проспекта Ленина. «ФорумСтройКапитал» строит здесь первый монолитный 18-этажный дом с кирпичным наполнением. Сдача в конце 2019 года. Это жилье комфорт-класса: видеонаблюдение, консьерж. Подобный готовый дом стоит на Сибирской, 9А. Этот застройщик сейчас довольно интересен: квартиру в 100 кв. м у него можно взять за пять миллионов рублей. Это самая низкая цена по городу. Варианты отделки могут быть разные. Однокомнатная квартира в доме на Шпальном, 3 стоит в районе 2200-2300 тысяч рублей. На первых этажах дешевле. Двухкомнатная — около трех миллионов. А четырехкомнатные продают по четыре миллиона. Вид на реку из окон верхних этажей просто сказочный.
Микрорайон "Новые черемушки"
В Ленинском районе есть возможность покупки дома с участком. Такие варианты есть на Каштачной горе, Черемошниках, в районе Соснового бора и поселках Свечной, Киргизка или Чекист.
Томск, пр. Ленина, 60/1, 1 этаж
тел.: +7 3822 280 999
www.tomsk.etagi.com
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