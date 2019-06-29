Историческая ценность



Ленинский включает в себя несколько исторических районов Томска: Каштак, Пески, Заозеро и Черемошники.



Между Воскресенской горой и Томью к северу от современного здания Театра драмы располагается район «Пески». В конце XIX века он отличался тем, что купцы, чиновники и священнослужители-иерархи стали вести здесь застройку не деревянными, а каменными домами. Пример той архитектуры — один из древнейших томских храмов, Богоявленский собор. Существующее сегодня каменное двухэтажное здание собора в стиле барокко было заложено в 1777 году.



Район «Каштак» после Октябрьской революции был местом массового расстрела жертв сталинских репрессий. А с 1928 года на поверхности Каштачной горы располагалась транзитная посадочная площадка для дозаправки самолетов. В 1945 году на ее месте был открыт аэропорт.



Район «Черемошники» получил свое название благодаря зарослям черемухи, которые были в этой местности в момент появления первых построек, на рубеже XIX-XX веков. В этот период здесь находилась Черемошинская пристань, где высаживали пассажиров пароходов. Тут первоначально заканчивалась ветвь томской железной дороги, поэтому здесь располагалась железнодорожная станция.

