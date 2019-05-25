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25 мая,
2019
Кировский район
Почему в Кировском районе Томска жить хорошо



Кировский район располагается в южной и западной частях Томска. Был образован 31 июля 1936 года. Назван в честь революционера и советского политика Сергея Кирова.

По мнению большинства риелторов и агрегаторов, Кировский район на сегодняшний день самый престижный в Томске. Здесь живут многие бизнесмены, руководители организаций и преподаватели университетов. Почему Кировский район так популярен, нам расскажет специалист по недвижимости компании «ЭТАЖИ» Кирилл Колесников. Он, кстати, и сам живет здесь, поэтому к независимому обзору добавит свое личное мнение.

Достоинства

В Кировском районе находится множество бизнес-центров, пара заводов и несколько крупных организаций. Здесь сосредоточена примерно треть рабочих мест города.
Кировский район всегда славился тем, что здесь было расположено большое количество высших и средних учебных заведений: четыре университета и три института. Вместе с учебными корпусами в южной части города располагаются стадионы, спортивные площадки и комплексы для студентов.
Транспортная доступность и инфраструктура

Добраться практически до любой точки Кировского района легко на автобусе, троллейбусе, трамвае или автомобиле. В районе прекрасная транспортная доступность. Главные улицы — Нахимова, Красноармейская, проспекты Кирова и Ленина — крупные транспортные артерии областного центра.

В Кировском районе находится железнодорожный и автовокзал «Томск-1». Здесь же — дорога на аэропорт «Богашево» и выезды к пригородным коттеджным и дачным поселкам в разных направлениях. Большинство маршрутов междугороднего сообщения проходит через Коммунальный мост, который тоже находится в Кировском районе.

Инфраструктура развита очень хорошо. У жителей под рукой есть все, что необходимо для комфортной жизни: больницы, медицинские центры, аптеки, банки, музеи, театры, Дворец зрелищ и спорта, большое количество торговых центров, супермаркетов и небольших магазинов.

Что касается обучения, Кировский район гордится своими школами и детскими садами. Кстати, с проблемой нехватки мест в дошкольные заведения местные жители сталкиваются намного реже, чем жители спальных районов города.

Система дополнительного образования развита хорошо: в районе есть муниципальные художественные, музыкальные, спортивные школы и довольно много секций на коммерческой основе. На юге района — стадион «Буревестник», два бассейна, теннисные корты.
Историческая ценность

«Если о городе нечего рассказать, значит, в нем и жить не интересно, — считает специалист по недвижимости Кирилл Колесников. — В этом плане Томск прекрасен. И нам, жителям Кировского района, особенно повезло. Каждый день мы ходим мимо красивейших зданий с богатой историей, можем потрогать их. Так, постепенно, ты познаешь свой город и открываешь его для себя с новой стороны».

В Кировском районе находится много памятников культуры и архитектуры: знаменитые дома с шатром, жар-птицами, драконами, дом архитектора Крячкова. Территориально к Кировскому району относится и южная часть Татарской слободы — исторической части города.

Отдельного внимания заслуживают старейшие сибирские университеты. Спустя больше сотни лет проекты, созданные петербургскими и воплощенные томскими архитекторами, сохранились практически в том же виде.
Зоны отдыха и парковые зоны

Кировский район — самый богатый в Томске на парки и скверы: Буфф-сад, Игуменский парк, Ботанический сад, «Буревестник», Университетская роща, Лагерный сад. Вдоль всего проспекта Кирова тянется аллея. Если вы живете в этом районе города, то в любом случае в шаговой доступности от вас будет какой-то парк. Это то, чего часто не хватает жителям современных спальных районов.
Недвижимость

Плюс и в то же время минус Кировского района Томска — он полностью застроен и нет возможности расширить его границы. Преобладают малоэтажные постройки. 10-17-этажки здесь редкость. Следовательно, район не так густо населен. Этот фактор тоже учитывается при формировании цены за квадратный метр. В Кировском районе самое дорогостоящее жилье, но спрос на него есть всегда.

В среднем цена за квадратный метр жилья в Кировском районе варьируется от 45 до 70 тысяч рублей — в зависимости от серии, состоянии дома и ремонта в квартире. Квартира даже в старом доме в Кировском районе будет на порядок дороже новостройки.
Проспект Кирова
Варианты жилья, которые можно купить в Кировском районе:

«сталинки» (1930-1950 годов постройки). Кирпичные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями. Квартиры от двух до четырех комнат с высокими потолками и довольно свободные, но их риелторы сегодня брать все же не рекомендуют. Коммуникации в большинстве «сталинок» остались со времени постройки и сильно изношены. Деревянные перекрытия пожароопасны и подвержены гниению.

«хрущевки» (1950-1959 годов постройки). Панельные и кирпичные жилые дома, в основном, пятиэтажки. Квартиры малогабаритные. По мнению специалистов по продажам, это неплохой вариант при расположении в хорошем районе. «Хрущевки» в Кировском районе прилично выглядят, потому что жильцы и УК хорошо следят за состоянием. Если подходит время капремонта, делают качественно: полностью меняют крышу, обновляют все коммуникации, приводят в порядок подъезды.

квартиры 67-й серии — панельные дома, которые строились с 1967 года. По качеству постройки эти дома нисколько не уступают современным новостройкам, поэтому сегодня они все чаще пользуются популярностью у покупателей.

Кирилл Колесников: «Я сам живу в такой квартире. Ни разу не пожалел. Коммуникации в порядке, лестничные пролеты чистые, крыша в порядке. Я бы не обменял свою квартиру на современную панельную новостройку».

квартиры 75-й и 86-й серии — панельные и кирпичные дома более современного поколения. Они составляют сегодня основную конкуренцию панельным новостройкам в других районах города. По мнению строителей, которые делают в них ремонт и могут сравнить, эти дома по качеству постройки даже после 30-40 лет эксплуатации не уступают некоторым новостройкам.

дома 2000-х годов постройки — достаточно новое жилье. Цены на квартиры в таком доме сегодня довольно высоки: качество постройки жилья на уровне, коммуникации еще в хорошем состоянии. К тому же расположение в центре города.

новостройки. На сегодняшний день купить новостройку в Кировском районе практически невозможно. Один из немногих вариантов — микрорайон «Прибрежный» на Степановке. Там строятся хорошие кирпичные дома в 12-16 этажей. 1-, 2- и 3-комнатные квартиры до 100 квадратных метров можно приобрести без первоначального взноса. Рядом речка и роща. С точки зрения экологии, место довольно хорошее, недалеко Ботанический сад. Цены на квартиры невысокие. Причина тому — Степановский переезд. Пока вопрос с развязкой у железнодорожного переезда не решен, люди не спешат разбирать там жилье. Но если рассматривать покупку квартиры там как инвестицию на ближайшие 20 лет — довольно перспективное вложение, по мнению риелторов. За это время точно решится вопрос с пробками и цены значительно возрастут.
Микрорайон "Прибрежный". 1-, 2-, 3-комнатные квартиры можно взять без первоначального взноса. В наличии жилье от 32 до 100 кв. м.
Кировский район привлекает особое внимание родителей абитуриентов и студентов. Здесь располагается большинство учебных корпусов четырех университетов. Тут же и общежития. Некоторые из них в последние годы приватизировали, и теперь комнаты продаются по отдельности, как гостинки. Например, общежития политехнического университета на Усова. Стоимость гостинки там — миллион и выше. Но люди согласны платить за близость к месту учебы.

Кирилл Колесников: «Мы часто рекомендуем брать ипотеку иногородним родителям, которые отправляют своих детей в Томск на учебу. В основном, они выбирают гостинки, потому что это самое бюджетное жилье. В течение пяти лет учебы можно погасить большую часть ипотеки вместо того, чтобы просто отдавать деньги в никуда — за аренду. В таком жилье на сегодняшний день самая большая инвестиционная заинтересованность».
По статистике, 30-40 % студентов после окончания учебы остаются в Томске. Купленная гостинка потом становится неплохим вложением в нормальную квартиру. В случае если выпускник решит уехать из города, а ипотека останется не до конца погашенной, всегда можно продать квартиру с остатком долга.

Часто неместные люди не ориентируются в городе и выбирают жилье в новостройках или «вторичке», отталкиваясь только от характеристик квартиры или района. Однако те, кто пожил где-нибудь на Спичке или на Черемошниках, например, уже понимают, что при расширении жилья будут учитывать и район, в котором оно находится. Потому что потребности растут.
Кирилл Колесников: «Я сам всегда за то, чтобы выбирать себе для жилья новостройку. Но сегодня все чаще люди понимают, что нужно смотреть не только на дом, но и на место. Если район, в котором вы точно хотите жить, не располагает новым жильем, то лучше взять «вторичку» здесь, чем новостройку там, где жить не хотите. Если бы меня спросили, в каком районе города я мечтаю жить, я бы ответил, что уже живу в нем».
Томск, пр. Ленина, 60/1, 1 этаж
тел.: +7 382 228-09-99
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