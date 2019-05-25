Почему в Кировском районе Томска жить хорошо

Варианты жилья, которые можно купить в Кировском районе:



— «сталинки» (1930-1950 годов постройки). Кирпичные и шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями. Квартиры от двух до четырех комнат с высокими потолками и довольно свободные, но их риелторы сегодня брать все же не рекомендуют. Коммуникации в большинстве «сталинок» остались со времени постройки и сильно изношены. Деревянные перекрытия пожароопасны и подвержены гниению.



— «хрущевки» (1950-1959 годов постройки). Панельные и кирпичные жилые дома, в основном, пятиэтажки. Квартиры малогабаритные. По мнению специалистов по продажам, это неплохой вариант при расположении в хорошем районе. «Хрущевки» в Кировском районе прилично выглядят, потому что жильцы и УК хорошо следят за состоянием. Если подходит время капремонта, делают качественно: полностью меняют крышу, обновляют все коммуникации, приводят в порядок подъезды.



— квартиры 67-й серии — панельные дома, которые строились с 1967 года. По качеству постройки эти дома нисколько не уступают современным новостройкам, поэтому сегодня они все чаще пользуются популярностью у покупателей.



Кирилл Колесников: «Я сам живу в такой квартире. Ни разу не пожалел. Коммуникации в порядке, лестничные пролеты чистые, крыша в порядке. Я бы не обменял свою квартиру на современную панельную новостройку».



— квартиры 75-й и 86-й серии — панельные и кирпичные дома более современного поколения. Они составляют сегодня основную конкуренцию панельным новостройкам в других районах города. По мнению строителей, которые делают в них ремонт и могут сравнить, эти дома по качеству постройки даже после 30-40 лет эксплуатации не уступают некоторым новостройкам.



— дома 2000-х годов постройки — достаточно новое жилье. Цены на квартиры в таком доме сегодня довольно высоки: качество постройки жилья на уровне, коммуникации еще в хорошем состоянии. К тому же расположение в центре города.



— новостройки. На сегодняшний день купить новостройку в Кировском районе практически невозможно. Один из немногих вариантов — микрорайон «Прибрежный» на Степановке. Там строятся хорошие кирпичные дома в 12-16 этажей. 1-, 2- и 3-комнатные квартиры до 100 квадратных метров можно приобрести без первоначального взноса. Рядом речка и роща. С точки зрения экологии, место довольно хорошее, недалеко Ботанический сад. Цены на квартиры невысокие. Причина тому — Степановский переезд. Пока вопрос с развязкой у железнодорожного переезда не решен, люди не спешат разбирать там жилье. Но если рассматривать покупку квартиры там как инвестицию на ближайшие 20 лет — довольно перспективное вложение, по мнению риелторов. За это время точно решится вопрос с пробками и цены значительно возрастут.

