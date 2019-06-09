Побежали: стартовал томский марафон

Истории

Девятого июня стартовал второй томский марафон «Ярче». В этом году в забеге участвуют свыше 4 тысяч человек. Забег на дистанцию 5 километров выбрали более 1 тысячи бегунов, дистанцию в 21, 1 км – 1655 бегунов, марафонскую дистанцию в 42,2 км планируют преодолеть 596 спортсменов.

Открыли забег заммэра по социальной политике Константин Чубенко и начальник департамента спорта Максим Максимов, которые также решили поучаствовать в забеге на 5 километров.

«Я поздравляю вас с грандиозным спортивным событием – томским международным легкоатлетическим марафоном! Томский марафон объединил профессионалов и любителей, спортивных звезд и тех, кто только начал разбег! Марафонский бег – одна из самых древних дисциплин, и это настоящее испытание характера, воли, выносливости и силы духа!» — сказал Константин Чубенко.

Фото: пресс-служба мэрии Томска

Заявки на участие подали спортсмены из 44 регионов России и 18 стран мира — Австралии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, США, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.

«Конечно, все спортсмены и организаторы спортивных мероприятий ждут, когда же наступит тот момент, когда федерацию легкой атлетики восстановят в правах и, соответственно, наши спортсмены смогут выступать за рубежом, а мы, как организаторы, сможем приглашать иностранных спортсменов на наши соревнования и марафоны. Этот вопрос для нас наиболее острый. Сейчас есть большой шанс, что нашу федерацию восстановят, так как все критерии были выполнены. А те международные спортсмены, которые приехали на соревнования, естественно, составят хорошую конкуренцию», — сказал международный менеджер IAAF Сергей Ночевный.

Участвуют в марафоне и журналисты Агентства новостей ТВ2: Елена Бронникова в полумарафоне, а Роман Чертовских преодолеет трассу в 42 километра.

«Это мой второй марафон, но первый марафон в России, — рассказывает Елизавета Погудо из Калининграда. — Свой первый марафон бежала в Вильнюсе (Литва) два года назад (результат: 2.52,25). К марафону я готовилась: ежедневно бегала от 15 до 30 километров. Участвую, чтобы испытать незабываемые эмоции и ощущения после преодоления дистанции, после марафона гораздо легче выступать на более коротких дистанциях и тренироваться».

Егор Кузьменков из Великого Новгорода участвует в марафонах в четвертый раз. Первый раз он его пробежал в 2017 году.

«Я спортом занимаюсь с детства, бегом с 5 класса, поэтому я уже не представляю свою жизнь без этого, без соревнований. Вопрос «зачем мне это» даже не стоит, я уже не могу без этого, без бега, без соревнований. К марафонам готовлюсь. У меня есть тренер, но мы работаем с ним дистанционно, каждый день он пишет мне задание. В неделю 6 тренировок, один день отдыха, объем примерно 100-120 км».



Артем Иванов приехал в Томск из соседнего Новосибирска.

«На данный момент я бегаю только полумарафоны, и «Ярче» будет моим четвертым полумарафоном. Привлекают меня медальки. Чем они красивее, тем больше вероятность меня увидеть на старте. А вообще, это преодоление себя и своих возможностей. Цель – пробежать марафон. Постараюсь сделать это этой осенью в Москве».



По словам организаторов, самому младшему участнику забега 21 год, а самому возрастному участнику 80 лет.

Накануне на площади Ново-Соборной томичи могли познакомиться с самыми титулованными участниками марафона. Там же состоялось представление команды пейсмейкеров — бегунов, задающих темп на средних и длинных беговых дистанциях. К сожалению многих болельщиков, победитель прошлого полумарафона Ринас Ахмадеев сказал, что из-за полученной травмы не будет бороться за медали, а станет одним из пейсмейкеров.

В полумарафонском забеге победил Степан Киселев. В 2017 году он стал чемпионом России по марафону, в прошлом году победил на московском марафоне, а в этом году стал лидером Казанского марафона. ​

Его главный соперник — программист «Яндекса» Искандер Ядгаров — стал вторым. В марте он поспорил со Степаном Киселевым, что если проиграет в Казанском марафоне, то заморозит свой профиль в Instagram. В Казане прибежать первым не получилось, и Искандер надеялся на реванш в Томске, однако одержать его не получилось.

Лучшее время среди женщин показала двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Татьяна Архипова.

«Марафон — это такая дистанция, нужно больше сил, больше объема. Поэтому за счет этого побеждают в основном спортсменки ближе к 30 годам», — рассказала Татьяна на пресс-конференции. Она вспомнила, как в детстве каждый день ходила несколько километров пешком, чтобы попасть в школу.

«В деревне все особенно трудолюбивы. Я ходила четыре-пять километров пешком в соседнюю деревню, где была школа. И это не только я, но и Алина Прокопьева (мастер спорта, победитель прошлогоднего Московского полумарафона). Сейчас, конечно, автобусы ездят, но... Деревня приучает до конца работать. Я коров пасла в пять лет. Представьте себе, пятилетнего ребенка отправляют пасти коров, которых надо гонять, бегать за ними. А родители нас не заставляют. Они учили нас работать и выполнять свою работу до конца».

В нынешней гонке на полумарафоне Алина Прокопьева стала второй.

Первым финишную черту в марафоне пересек Алексей Трошкин. Простой учитель физкультуры побил прежний рекорд томской трассы. Марафон первой, как и в прошлом году, пробежала Марина Ковалева.