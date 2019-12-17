«Первый Томский»: вернут ли деньги?

Истории

Кредитному кооперативу «Первый Томский» 17 лет. Как утверждает его руководство, за эти годы только процентами было выплачено 452 миллиона рублей. Но сегодня пайщики жалуются, что не могут вернуть свои сбережения. Пайщиков 3000 человек, из них 900 сберегателей, 500 млн рублей — о таких цифрах шла речь на собрании, где побывали корреспонденты ТВ2. Разбираемся.

Сергей Клобуков — пенсионер, житель д. Подгорное:

— Мы с женой вложили миллион. Вчера у нас в Подгорном было собрание, и нам дали понять, что денежки наши ушли. Мне дали выписку — протокол собрания. И там сказано, что была реорганизация и они теперь не «Первый Томский». Когда эту реорганизацию делали, никто нас не предупреждал. Я ведь вкладывал в «Первый Томский», а он теперь не существует. То есть где теперь мои деньги — непонятно. Я написал заявление о выходе из пайщиков кооператива, и в шапке заявления значится уже просто кооператив «Томский». Я пошел на пенсию и думал, накоплю. У жены астма и щитовидка, ей по состоянию здоровья врачи посоветовали сменить регион. Мы сняли этот накопленный миллион из Россельхозбанка и положили в кооператив под 11 %. На год, думали, получим 110 тысяч сверху. Я сделал вклад 23 мая. Еще сомневался, когда вкладывал, но меня убедила представитель этого кооператива. Мы же в Подгорном все друг друга знаем. Она нас уверила, что все застраховано. Сейчас я ей вопрос задал: как так? Но она говорит, что сама пострадала. Я сам себе удивляюсь. Сколько передач я смотрел, что не надо нести деньги туда, где нет слова «банк». 10 декабря я написал заявление на выход из этого кооператива, вроде как в течение месяца обещают деньги вернуть. Правда, уже под 1 % годовых, так как я снимаю деньги досрочно. А если не отдадут, то там уже будут писать заявление в милицию. Но на собрании нам стопроцентно сказали, что деньги не вернут. И все равно нужно месяц выждать. Слово же к делу не пришьешь!

Ирина Васильева — житель г. Томска:

— В августе этого года я сделала вклад 410 тысяч рублей на три месяца. Я сейчас беру ипотеку, мне как раз нужно заключать ипотечный договор. Эти деньги должны были пойти в качестве первого взноса. Мне пришлось срочно брать кредит, ибо если я не сделаю взнос, мне откажут в ипотеке и внесут в черный список. Что теперь делать — я не знаю. В кооперативе заявили, что средства не вернут. Они теперь не числятся как кредитный кооператив. Сейчас ИНН их забила, а там значатся уже другие. И получается, что у меня договор с другой организацией. Они говорят, что виноват во всем Центральный банк России. Я сходила в ЦБ, там мне говорят: езжайте в прокуратуру и в суд. Мы все в шоке, у нас ребенок маленький. Я отдавала деньги под 7,5 % годовых — не такая уж большая ставка. Немногим больше, чем в банке.

Это всего две истории из нескольких тысяч. Евгений Седлецкий — председатель правления кооператива, на одном из общих собраний, где присутствовали и мы, говорил о том, что пайщиков почти 3 тысячи человек. Общая сумма сбережений на сегодня полмиллиарда рублей. При этом Евгений Седлецкий открыто говорит, что вернуть пайщикам удастся в лучшем случае от 30 до 40 % своих сбережений. Это при условии, что кооперативу будут возвращены все займы.

Сейчас у нас есть информация, что о грядущих проблемах стало известно еще летом. Видимо, сразу после проверки Центробанка. Одна из сотрудниц кооператива предупредила знакомых, чтобы срочно забирали свои деньги.

Встреча прошла в офисе кооператива на ул. 79 Гвардейской дивизии, 3. В этот момент присутствовали пайщики в основном из Северска. За ними должно было пройти собрание для пайщиков из Томска. Это те, кто что-то о проблеме знает. Томские и северские офисы самые многочисленные — более 600 человек. Есть офисы также в Подгорном, Каргаске и Колпашеве.

Кто виноват?

Рассказывает председатель правления КПК «Первый Томский» Евгений Седлецкий:

— Кооперативу в этом году 17 лет. Все эти годы мы работали строго на основании закона. В этом году летом, поскольку кредитный потребительский кооператив «Первый Томский» является поднадзорной организацией Центральному банку, банк впервые провел проверку кредитного кооператива. ЦБ начал регулировать кредитную кооперацию только в 2014 году. Естественно, за 17 лет у кооператива накопились проблемы. В ходе проверки выявились перекосы между займами и сбережениями. Сумма сбережений была больше, чем сумма займов. А это нарушение нормативов. Проведя проверку, ЦБ выдал акт о нарушениях и в октябре вынес предписание о приостановке деятельности кооператива. Поэтому мы теперь находимся в подвешенном состоянии. Если бы сегодня не было надзорного органа ЦБ, мы могли бы дальше жить, работать и выполнять свои обязательства.

Банком России 03.10.2019 КПК «Первый Томский» (ИНН 7017054920; ОГРН 1037000083328) выдано предписание № Т6-16/32033 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

То есть деятельность кооператива была приостановлена только частично, выплачивать деньги и проценты пайщикам по-прежнему можно.

Источником проблем, кроме ЦБ, Евгений Седлецкий называет кризис 2009 года, когда кооперативы столкнулись с массовыми неплатежами заемщиков. И даже политическая ситуация в России, Крым и сбитый самолет над Украиной. Все эти годы «Первый Томский» делал, по словам председателя кооператива, все, чтобы исправить ситуацию. За десять лет только исков в адрес неплательщиков было подано 994. И в последние четыре года наметилась «положительная динамика» относительно займов.

— Во время кризиса 2009 года мы удержали ситуацию и выполнили все обязательства перед сберегателями. Но половина займов, примерно 52 процента, ушло в просрочку. Что значит просрочка — это когда заемщик перестает платить либо совсем, либо платит с отсрочкой. Чтобы удержать ситуацию, нам пришлось поднять процентную ставку, в среднем ставка была 22,8 годовых. Только в 2010 году у нас прошло более 450 судебных заседаний, мы начали подавать на должников.

— А можно вопрос: я 15 минут уже слушаю, но зачем мне знать, что где-то там самолет упал и что там было с Крымом? Это ваши проблемы. Скажите, что случилось с деньгами? Мы их потеряли? Нам через суд их выдавать? (посыпались вопросы из зала)

— На сегодня кооператив, не дождавшись никаких дальнейших действий от ЦБ, решил сам идти на банкротство, — отвечает Евгений Седлецкий.

— Вот вам вынесли предписания — вы их устраняете?

— Мы ежемесячно отчитываемся перед ЦБ. Но те предписания, которые они нам написали, неустранимы. У нас был свой план восстановления платежеспособности. Но ЦБ это во внимание не принял. ЦБ только мониторит, но ничего не предлагает.

— Подождите, но тут написано, что данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам кооператива — пайщикам по договорам передачи личных сбережений.

В зале почти все пенсионеры. Люди помоложе — обычно дети тех, кто в бухгалтерии ничего не понимает. У пенсионеров один вопрос: вернут ли деньги? Языком цифр директор пытается донести простую мысль, что все деньги точно не вернут. И рассказывает сложную схему переименования и перерегистрации, которая должна была спасти ситуацию, но не спасла.

Коротко про эту схему: сейчас КПК «Первый Томский» формально продолжает существовать и значится в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов на сайте Центрального банка РФ под номером 453. Только вот ИНН у организации теперь другой (2632098812 - Ставропольского края). Ибо в «Первый Томский» преобразовалось одно из КПК города Пятигорска. А бывший КПК «Первый Томский», существовавший с 2002 года в Томске, переименовался в Потребительский Кооператив Социальной и Экономической Взаимопомощи «Томский» (ИНН 7017054920). Один попадает под запрет ЦБ не выдавать займы, но может возвращать сбережения. Другой, так как он не кредитный, не имеет права заниматься сбережениями и займами в принципе.

— На сегодняшний момент, чтобы отдавать деньги, их нужно аккумулировать на счете. Это те деньги, что будут возвращать нам заемщики.

— Но не все же наши деньги находятся у заемщиков. Вы же сами говорили, что сбережения превышали заемные деньги.

— Да, перекосы между сбережениями и займами образовались.

— Если уже в октябре было все понятно, зачем вы мне 7 ноября увеличиваете до 12 процентов прибыль и составляете новый договор? Я еще спросила, ну не может быть таких процентов. Вы увеличиваете проценты, собираете деньги с населения, зная наверняка, что эти деньги вы забираете, то есть воруете! Что нам теперь сделать, чтобы нам вернули деньги?

— Идите в суд, в прокуратуру подавайте! Арестовывайте меня! — эмоционально кричит в зал Евгений Седлецкий. — Мы решили, что будем ездить, общаться и объяснять. Никого я в этот кооператив не привел под дулом пистолета. Вы все принесли сюда деньги добровольно. Сейчас кооператив «Первый Томский» (тот, у которого теперь ставропольский ИНН - прим. редакции) начал работать. Там проблем нет, он живой, сбалансированный, и все сбережения, которые выданы в займы, они все живые, половина из них материнского капитала, который возвращается очень быстро.

Теперь нужно внести ясность в вопрос о том, что такое Кредитный потребительский кооператив. Информация взята с сайта «Финансовая культура» Банка России (ЦБ), курирующего этот вид деятельности.

Фото: с сайта fincult.info

Может ли КПК стать доходным бизнесом?

КПК — некоммерческая организация, то есть создается не для получения прибыли. КПК не занимаются ни торговлей, ни производством, ни каким-либо сервисом. Их главная функция — организовывать финансовую взаимопомощь внутри кооператива: принимать деньги от одних пайщиков и выдавать займы другим. Членские взносы и разница за счет процентов между выданными и привлеченными средствами идут на покрытие расходов кооператива.

Если по итогам года расходы превышают доходы, участники КПК должны внести дополнительные членские взносы для покрытия убытков. Если же кооператив оказался в плюсе, то прибыль обычно направляют в резервный фонд на случай убытков в будущем.

Защищены ли сбережения в КПК?

КПК не входят в государственную систему страхования вкладов. Пайщики должны самостоятельно следить за финансовым состоянием кооператива.

При этом КПК делают отчисления в компенсационный фонд саморегулируемой организации — 0,2 % своих среднегодовых активов. Это своеобразная страховка — СРО собирает их на случай, если какой-либо из кооперативов — участников организации обанкротится. Пайщики разорившегося КПК смогут получить до 5 % средств компенсационного фонда пропорционально своей доле в кооперативе.

Многие кооперативы также самостоятельно страхуют привлеченные деньги в страховых компаниях и обществах взаимного страхования. Но риск потерять сбережения, размещенные в КПК, все же остается.

ПЛЮСЫ

+ Большие шансы получить заем

Все пайщики имеют право взять в КПК заем на свои нужды. Не нужно собирать справки о доходах, привлекать поручителей. Но если вы захотите получить в заем большую сумму, вас могут попросить предоставить некоторые документы.

+ Комфортные платежи

Если возникнут сложности с возвратом займа, с КПК легче договориться о реструктуризации, чем с банком или микрофинансовой организацией. Кооператив изначально создается, чтобы помогать своим участникам, а не продавать долг коллекторам.

+ Выгодные вложения

КПК принимают любые, даже маленькие суммы сбережений. Доход, как правило, будет больше, чем по банковским вкладам.

МИНУСЫ

— Недешевые займы

Проценты по займам в кооперативе обычно выше, чем по банковским кредитам.

— Большая ответственность

Пайщики самостоятельно управляют своим кооперативом и вместе принимают решения, в том числе кому и какой выдать заем. Следовательно, все члены КПК отвечают за последствия, включая возможные убытки. Если убытки возникнут, надо будет вносить дополнительные членские взносы, чтобы их покрыть. Поэтому лучше участвовать в собраниях, изучать отчеты КПК и следить за новостями.

— Риск потери сбережений

Государственная система страхования банковских вкладов не распространяется на сбережения пайщиков. Компенсации СРО и страховки не гарантируют полный возврат вложенных средств.

Как не спутать КПК с финансовой пирамидой?

Под КПК иногда маскируются финансовые пирамиды и обычные мошенники. Ниже приводим несколько правил, как не ошибиться при выборе КПК.

Проверьте название

Юридическая форма организации должна быть «Кредитный потребительский кооператив» (КПК) или «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив» (СКПК). Все остальные формы — ООО, ОАО, ЗАО, ИП — не имеют к КПК и СКПК никакого отношения. Если увидите название типа ООО «Кредитный потребительский кооператив» или ЗАО «Приобретательский кредитный кооператив», знайте: перед вами мошенники. При этом следует всегда смотреть на расшифровку аббревиатуры КПК или СКПК, за которой также могут скрываться мошенники, например, «Кредитный производственный кооператив» или «Сельскохозяйственный кредитно-производственный кооператив». Так мошенники пытаются ввести граждан в заблуждение.

Найдите в госреестре

Зайдите на сайт Банка России и найдите там свой кооператив. Сверьте данные государственного реестра с реквизитами КПК. Полное название, ИНН, ОГРН должны совпадать. Для подстраховки зайдите на сайт саморегулируемой организации КПК и найдите свой кооператив там.

Опасайтесь агрессивной рекламы

Если видите кричащую рекламу: «50 % годовых по вкладам в КПК!», «Вклады в КПК застрахованы государством», – это явный обман. Проценты в кооперативах выше банковских, но не в несколько раз. Стандарты СРО кооперативов ограничивают доходность вложений: максимум составляет 1,8 от действующей ключевой ставки (можно посмотреть на главной странице сайта Банка России). Например, на 1 марта 2018 года ключевая ставка составила 7,5 %, и значит, КПК не могли предложить доходность выше 13,5 % годовых.

Не стройте пирамиды

Иногда КПК в рамках программы лояльности предлагают бонусы за приглашение нового клиента. Но надо быть очень внимательным в таких вопросах. Всегда обращайте внимание, когда сотрудники организации предлагают деньги либо необоснованные бонусы за активное привлечение большего числа новых пайщиков-вкладчиков. Есть риск, что вы имеете дело с финансовой пирамидой.

— Сейчас ситуация в потребительской кооперации такова: 524 кредитных кооператива — эта информация есть на сайте ЦБ – находятся в стадии банкротства и ликвидации, — Евгений Седлецкий пытается объяснить ситуацию с кредитной кооперацией в России. — Из-за регуляторной нагрузки. На 2014 год на момент прихода ЦБ в стране было 2,5 тысячи кредитных кооперативов. Сейчас осталось 1300 (1543, мы перепроверили эту цифру на сайте ЦБ).

— А почему вы не сдаете финансовые отчеты в последние два года? Нет в открытом доступе отчетов уже за 2016-2017 годы.

— Не знаю, о чем вы. До сих пор мы отчеты сдаем.

— А почему «Народные кассы» (это организация, где вклады КПК были застрахованы — прим. редакции) с нами расторгли отношения? Я на сайте смотрела. 3 октября ЦБ делает предписание, а в конце октября «Народные кассы» в одностороннем порядке расторгают договор.

— Кто вам сказал, что расторгли? Вот у нас с ними договор от 1 января 2019 года, и действует он до 31 декабря 2019 года. То, что договор заключен только на год, — это тоже требование ЦБ. Страховым случаем по договору признается решение Арбитражного суда о банкротстве кредитного кооператива. Будет признано предприятие банкротом — будем обращаться. У нас пять отделений — собственность кредитного кооператива — это порядка 30 млн рублей. Все, что есть в кредитном кооперативе, будет продано. По закону все кооперативы должны быть в СРО. СРО — саморегулируемая организация. Вот из той СРО, где мы были, нас сейчас исключили.

На сегодня мы можем говорить, что процент возврата ваших сбережений будет составлять 30-40 процентов. Мы приняли решение, что в течение декабря-января мы аккумулируем все деньги на расчетном счете кооператива. Чтобы в конце января посмотреть, какая сумма придет на счет, и тогда инициативная группа из пайщиков определит, как ее распределять между сберегателями.

Конечно, многие говорят: убытки вам делал не ЦБ. Но, к сожалению, кредитным кооперативам на рынке сейчас сложно существовать.