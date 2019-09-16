Отложенные похороны

«Ждали люди столько, сколько было нужно, — говорит Сергей Кладов. — Хоронить ведь нельзя, если нет свидетельства о смерти и регистрации смерти в ЗАГСе. Сначала врач должен выписать медосвидетельствование о смерти, потом с ним обращаются в ЗАГС и получают гражданское свидетельство о смерти. А если кто-то нарушит закон и до вскрытия захоронит тело, однозначно будут выкапывать. Невзирая ни на какие протесты родственников. Были такие случаи, причем не только в далеких деревнях, но и в самом Томске».
Помимо того, что тело придется выкапывать, похоронивших в таком случае ждет ответственность. Во всех случаях административная, а при насильственной смерти — уголовная, за подозрение в сокрытии преступления. Поэтому трупы приходится возить, даже если дорога до патологоанатома долгая.
«Из Александровского, Кедрового, Тегульдета и других дальних сел умерших за 200 километров приходится везти. Хотя во всех этих районах и морги, и специалисты были, — рассказывает судмедэксперт Сергей Кладов. — Правда, эти морги были завалюшки деревянные в основном. Без стока и воды. В селе Кожевниково я лично закрывал морг, потому что главврач и глава администрации просто забили на учреждение. Эксперт на вскрытия воду носил ведрами. Я приехал зимой, а он стоит с водой. Спрашиваю, что происходит, а он мне: «Воды нет, отопления нет». Спрашиваю, как он работает, а врач отвечает: «Вот так вот, ношу воду и оперирую. Родственникам же надо как-то хоронить».