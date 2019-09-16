Отложенные похороны

«Отец мой в шесть утра умер. Вызвали полицейских, а они сказали, что тело нужно на вскрытие везти, — вспоминает жительница села Александровское Светлана Былкина. — А это был последний день, когда зимняя переправа через Обь еще действовала. Пришлось труп в свою машину грузить и везти в Стрежевой. Обратно везли через Нижневартовск, потому что прямая дорога уже расквашена была. Везли в гробу, ГАЗель нанимали. Все это денег стоило, в общей сложности тысяч десять. Утром уехали, к вечеру вернулись. И то только за счет того, что патологоанатом в Стрежевом пошла нам навстречу, что мы издалека приехали, сразу вскрытие сделала. Не знаю, сколько бы денег ушло, если бы еще ночевать там пришлось».



В каком году в Александровском перестал работать морг, Светлана не помнит. Говорит, проблема эта существует давно. Ее слова подтверждает депутат сельского поселения Ирина Ипокова. Уже несколько лет депутат добивается того, чтобы тела на вскрытие возили за счет бюджета.



«Проблема стоит давно, лет десять точно, — рассказывает Ирина Ипокова. — Когда человек умирает, семье надо скорбеть, горе переживать. Но им приходится куда-то мчаться, деньги искать. Одиноких и безродных поселение перевозит и хоронит за свой счет. А остальные люди что ли не достойны похорон за бюджетные деньги? Транспортировка тела около десяти тысяч рублей стоит, у кого-то это месячная зарплата. Соседями и рабочим коллективом на похороны скидываемся».

